Бороться с коррупцией «по новому». Как теперь будут проверять украинских чиновников?

Верховная Рада дала старт началу перезагрузки работы Национального агентства по предотвращению коррупции, изменения коснутся и самого ведомства, и многочисленных декларантов при должностях.

Народные избранники 11 сентября в первом чтении поддержали проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции». Поддержка была более чем достаточной – кнопку «за» нажали 283 нардепа, пишет на страницах «Деловой Столицы» Денис Сарбей.

«Принятый законопроект, поданный президентом Владимиром Зеленским, достаточно серьезно меняет принципы работы НАПК и учитывает многие из озвученных общественными активистами и экспертной средой ранее предложений. Впрочем, хоть довольно объемистый текст и содержит много своевременных и уместных положений, он все же не лишен недостатков, но обо всем по порядку», – пишет журналист.

Всего законопроект вносит изменения в более 10 документов, большая часть из них вносится в профильный Закон «О предупреждении коррупции», регулирующий работу НАПК.

По лекалам ГБР и прокуратуры

Первая и самая важная новелла предусматривает увольнение нынешнего руководства агентства через 45 дней со дня вступления закона в силу с одновременным началом процедуры избрания нового главы НАПК и его заместителей.

«Выбирать их, как и раньше, будет конкурсная комиссия, которая теперь будет включать шесть человек: три человека, предложенных Кабмином, и три от международных организаций. Кстати, не смогут войти в состав комиссии лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, то есть госслужащие», – отмечает Сарбей.

Во-вторых, по аналогии с новым законом о прокуратуре и ГБР коллегиальное руководство НАПК отменяется. Теперь агентство будет иметь одного руководителя, ответственного за принятие решений, который сможет сам назначать себе трех заместителей, что больше напоминает схему работы НАБУ.

«Председателем НАПК сможет стать гражданин Украины не младше 35 лет, имеющий высшее образование, владеющий государственным языком, являющийся добропорядочным и компетентным, способный по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню, состоянию здоровья исполнять соответствующие служебные обязанности», – подчеркивает Сарбей.

Назначать на должность и освобождать от должности председателя НАПК будет Кабмин сроком на четыре года. Одно и то же лицо не может занимать эту должность два срока подряд.

«Для эффективного контроля за работой органа создается Управление внутреннего контроля, в которое сотрудники агентства смогут пожаловаться в случае получения незаконных поручений или приказов. Кроме того, раз в два года в ведомстве будет проходить независимый аудит», – отмечает Сарбей.

Кроме столь глобальных изменений, последуют и более мелкие, в то же время довольно ощутимо влияющие на выполнение агентством своих функций.

Так, во-первых, устраняется необходимость регистрировать решения ведомства в Минюсте, что создавало проблемы, в частности, при утверждении порядков проверок деклараций.

Во-вторых, закрепляется право доступа для агентства к госреестрам и базам данных, необходимых для проведения проверок, что ранее было сопряжено с определенными неудобствами для сотрудников НАПК.

В-третьих, НАБУ предоставляется непосредственный доступ к реестру деклараций.

В-четвертых, вводится автоматизированное распределение для полных проверок деклараций и тому подобное.

Плохие новости для декларантов

Часть изменений касается непосредственно тех, кто в соответствии с законом должен подавать электронные декларации, которые в свое время называли имущественным «стриптизом». Теперь оголять свои накопления депутатам и чиновникам придется чаще.

«В частности, исключается норма, которая позволяла кандидатам в нардепы не подавать декларации, если выборы повторные, промежуточные или внеочередные. То есть теперь все кандидаты на всех выборах в Верховную Раду будут обязаны подавать декларацию», – отмечает Сарбей.

Офис президента, должности патронажной службы, помощники судей включаются в список декларантов, а общественные активисты – исключаются. Последнего настойчиво требовали американские и европейские союзники Украины. Правда, судя по тексту закона, декларации теперь будут подавать военные.

«Кроме того, для должностных лиц вводится обязанность сообщать не только о существенных изменениях в своем имущественном состоянии, но и членов семьи. То есть если отец, сын или брат купили, например, дом или, скажем, машину, их родственник, чиновник или политик, должен будет уведомить об этом НАПК», – подчеркивет Сарбей.

Важно, что уведомление должно состояться в течение 10 дней, а его непредставление или несвоевременное представление является так называемым «административным правонарушением, связанным с коррупцией». Привлечение к админответственности за такое правонарушение может привести к увольнению и в дальнейшем к трехлетнему запрету на занятие должностей государственной службы, а данные о такой ответственности вносят в открытый так называемый «Реестр коррупционеров».

«Не лучшей новостью для «бедных» украинских политиков станет и то, что увеличивается объем информации, которую нужно указывать в декларации (например, теперь надо будет декларировать все учреждения, в том числе за рубежом, где открыты счета с указанием деталей счета и тех, кто имеет право распоряжаться этим счетом)», – отмечает Сарбей.

Мало того, декларированию теперь подлежит имущество не только по состоянию на 31 декабря, а то, которое принадлежало или было в употреблении не менее «половины дней в течение отчетного периода», то есть полгода.

«Еще одним явным шагом навстречу западным друзьям нашей страны и их гражданам станет то, что иностранцы-нерезиденты, которые входят в состав набсоветов банков и госпредприятий, выводятся из-под действия требований закона о декларировании», – подчеркивает Сарбей.

Несколько ложек дегтя в мед

При всех существующих позитивах в законе определенно есть положения, которые будут критиковаться экспертами.

Во-первых, закон предполагает перезапуск руководства ведомства на конкурсе, но при этом не предусмотрены условия для перезапуска аппарата. В него, в отличие от того же НАБУ или ГБР, обязательный конкурсный отбор не предусмотрен, без этого реформа НАПК выглядит половинчатой.

Во-вторых, законом не определена предельная численность аппарата, сейчас она согласовывается с Кабмином, но это создает предпосылки для возможного влияния на работу НАПК и угрозу его независимости.

В-третьих, законопроект обязывает работников агентства не выполнять любые преступные указания и информировать о них главу ведомства, но если незаконные указания будет давать глава НАПК, то информировать о них надо его же, что абсолютно нелогично.

В-четвертых, предлагается ввести автоматизированное распределение проверок в НАПК среди уполномоченных лиц, но только полных проверок деклараций, хотя агентство проводит и другие проверки, например, специальные перед назначением, отчетов политических партий, мониторинг образа жизни и тому подобное. Почему в автоматизированном режиме не могут распределяться все проверки, как, скажем, это происходит с делами в судах, непонятно.

В-пятых, законопроект исключает обязанность декларировать финансовые обязательства, если размер каждого из них не превышает 50 ПМ, то есть около 100 тыс. грн. Другими словами, это кредиты, займы и другие обязательства на 100 тыс. грн, довольно внушительная сумма. Отмена же такого декларирования позволит при возникновении вопросов о происхождении имущества «объяснить» его заемными суммами.

В-шестых, предлагается изменить порядок проведения специальной проверки для лиц, назначаемых президентом, Верховной Радой и Кабмином. Такая проверка определяет наличие, например, судимости за коррупционные правонарушения, люстрационного запрета, нарушений в декларации и других сведений, которые запрещают лицу занимать определенные должности.

«Сейчас такая проверка проводится перед назначенными на должность, для лиц, назначаемых указанными выше субъектами, закон же предлагает проводить ее после назначения. То есть попасть на высокие госдолжности, хоть и на короткое время, могут люди, не отвечающие установленным в законодательстве критериям», – отмечает Сарбей.

Дела партийно-финансовые

Особняком стоят нововведения закона, которые касаются госфинансирования партий и их деятельности. Его предлагается вдвое уменьшить и вовсе отменить для партий, которые не прошли в парламент.

«Это выглядит неоднозначным решением, так как денежное обеспечение партий из бюджета было одним из условий для введения безвиза, и непонятно, согласованы ли возможные последствия такого решения и как предлагается развивать партии в Украине, если этого инструмента больше не будет», – отмечает Сарбей.

Кроме того, внесение такой поправки в законодательство не отменит финансирование для тех партий, которые на последних выборах получили более 2% голосов, то есть положение будет действовать только на результаты следующих выборов, партии Шария и тому подобные «полезные» структуры будут получать деньги еще на протяжении четырех лет.

«В целом, законопроект оставляет двоякое впечатление. Авторы как бы пошли навстречу народу, ужесточив правила декларирования для ненавистных украинцам чиновников и политиков, но в то же время оставили в законе дыры, которые не позволяют стать ведомству полностью независимым и беспристрастным, непохожим на своего предшественника времен президента Порошенко», – резюмирует Сарбей.