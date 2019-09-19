Формула Штайнмаера и нормандская эйфория. Детали ультиматума Путина

Когда Владимира Зеленского избрали президентом, он был человеком совершенно непрофессиональным и неподготовленным для такой должности. Наивным и совершенно непонятным как для президента воюющей страны звучало эдакое «просто прекратить стрелять», «хоть с чертом лысым готов договориться», рассказывает в своем видеоблоге на страница «Нового Времени» замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

«И я человек оптимистичный, и со временем у меня все же создалось впечатление, что Зеленский понемногу приобретает знания и приходит к пониманию того, что манипулятивные заявления о том, что ключ к миру лежит в Киеве, были исключительно политической избирательной технологией, и на самом деле ситуация такова, как есть: этот ключ в Кремле», – рассказывает замминистра.

Почему с 2016 года не проводились встречи в нормандском формате? Потому что позиция и Путина, и Порошенко заключалась в том, что такие встречи должны нести конкретные результаты, а не просто разговоры. И сейчас, когда украинское общество в первую очередь проявляет такую большую заинтересованность в проведении этой возможной встречи, мы натолкнулись на жесткую и вполне понятную позицию Кремля.

«Зеленскому поставили условие: в письменном виде подтвердить выполнение так называемой формулы Штайнмайера. В унисон с этим вопросом с позиции России выступил и французский президент Макрон. И на фоне этого дуэта весьма туманна, как по мне, позиция Германии», – подчеркивает Тука.

Однако и позиция украинского президента представляется непоследовательной. Сначала звучали тезисы о том, что «мы с нашими партнерами должны обсудить», в том числе и формулу Штайнмайера. Сейчас же звучит риторика совершенно противоположная: выборы только после вывода незаконных формирований. А это полностью нивелирует формулу Штайнмайера, в фундаменте которой состоит примитивная логика: сначала выборы, потом особый статус, закрепленный в Конституции, и лишь затем вывод оккупационных войск.

«Кстати, именно ОБСЕ должно зафиксировать легитимность этих выборов. И меня очень смутило то, что несколько дней назад глава этой организации произнес позицию по поддержке этой формулы. Поэтому у меня возникли большие сомнения в беспристрастности руководства этой организации», – отмечает Тука.

«Я уже третий месяц выражаю свое негативное отношение к нормандофилии. «Скорее встретиться», «давайте уже завтра», «Путин пойдет», «всех на всех» – все это, по моему мнению, популистская эйфория непрофессионального персонажа», – подчеркнул он далее.

И на прошлой неделе такие же опасения высказывал Леонид Кучма, заявив, что обеспокоен настойчивостью украинской стороны срочно провести встречу в нормандском формате.

«С моей точки зрения сам факт объявления этой встречи (ибо ее еще нет) станет фактически подтверждением того, что Зеленский согласился на заранее выдвинутые Кремлем условия», – подытожил Тука.