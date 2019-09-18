На шпагате между Кремлем и Брюсселем. Сможет ли Зеленский реализовать формулу Штайнмайера

Вопрос о том, какой выбор сделает Зеленский, остается открытым: спасать ли рейтинг и реноме миротворца, созданное еще в ходе избирательной гонки, или же скоропостижно вернуться именно на ту позицию Петра Порошенко в вопросе Минских договоренностей, за которую его нещадно критиковала сама команда Зе.

Три сегодняшних сенсации с весьма отличной от нуля степенью вероятности указывают на то, что и украинская власть, и украинское общество оказались объектами внешней манипуляции – причем работающей комплексно и так, что при любом раскладе бенефициар этой манипуляции выносится за скобки, пишет Алексей Кафтан на страницах «Деловой Столицы».

«Проще говоря, оказывается формально «ни при чем», в то время как ситуация разогревается будто сама по себе. Впрочем, столь же отлична от нуля вероятность того, что в команде Зеленского что-то пошло сильно вразнос и правая рука не знает, что делает левая. Либо же оная команда всерьез озаботилась управляемым информационным хаосом», – пишет журналист.

Впрочем, по порядку.

«Сенсация первая: министр иностранных дел Вадим Пристайко признал, что 2 сентября, в ходе встречи дипломатических советников лидеров стран Нормандского формата он таки дал согласие на имплементацию формулы Штайнмайера», – отмечает Кафтан.

Причем рассказал он об этом не в ходе пресс-конференции, а в относительно камерной обстановке совместного заседания комитетов Верховной Рады по внешней политике и европейской интеграции. Независимо от того, было ли это запланировано изначально или нет, такой маневр позволил несколько смягчить резонанс – не в последнюю очередь потому, что СМИ, собственно, получили слишком мало информации, а размытые формулировки и допускающие интерпретации фразы министра оставляют и ему, и его шефу весьма приличный простор для маневров в информпространстве.

«А маневрировать определенно придется. Как минимум, потому что публика хочет ответов на вопросы, обусловленные сутью пресловутой формулы. В пересказе Пристайко она звучала так: «Закон об особом статусе (ОРДЛО) вступает в силу в предварительном формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ о признании выборов соответствующими стандартам», – подчеркнул Кафтан.

Вопросы в этой связи неизменны вот уже пять лет: как будут проходить местные выборы по украинскому законодательству на оккупированных территориях? Кто будет их проводить? Где будут в это время российские ихтамнеты и прочие зеленые человечки? В общем, зрада зрадная.

«Если бы не сенсация за номером два. За считанные минуты до публикации откровений Пристайко нашими СМИ российский «Интерфакс» сообщил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе сегодня отказалась фиксировать пункт о формуле Штайнмайера на бумаге», – отмечает Кафтан.

Что опять же вызывает вопрос: так мы согласны или как? Оказывается, «или как». Дарка Олифер, пресс-секретарь возглавляющего нашу делегацию в ТКГ Леонида Кучмы, сообщила у себя на Facebook-странице, что принципиальных возражений по сути у Киева нет.

«А вот по процедуре – сколько угодно. Причем они все те же, что и при Петре Порошенко: сначала – мир, потом – политика. В общем, чтобы убедиться в неизменности позиции Киева, достаточно прочесть пост г-жи Олифер», – подчеркивает Кафтан.

Как в таком случае понимать заявление Вадима Пристайко – и прозвучавшие 12 сентября слова Владимира Зеленского о том, что формула Штайнмайера будет обсуждаться в Нормандском формате? При желании – как игру в имитацию: мол, что бы ни говорить, лишь бы не делать. В конце концов, в дипломатии такие игры идут постоянно.

«Проблема, однако, в том, что Кремль требует документальной фиксации формулы Штайнмайера и шантажирует Банковую срывом саммита, если этого не произойдет. В каком-то смысле Зеленский оказался в положении Януковича», – отмечает Кафтан.

Правда, тому за встречу с Обамой предложили слить остатки оружейного урана Америке, а этому за встречу с Путиным – изрядную долю суверенитета. Впрочем, вопрос о том, какой выбор сделает Зеленский, остается открытым: спасать ли рейтинг и реноме миротворца, созданное еще в ходе избирательной гонки, или же скоропостижно вернуться именно на ту позицию Петра Порошенко в вопросе Минских договоренностей, за которую его нещадно критиковала сама команда Зе.

«Проблема, однако, в том, что сколько-нибудь долго на этом шпагате сидеть не получится, а выход из него в любую сторону, что называется, чреват. Либо срывом переговорного процесса, дальнейшей заморозкой Нормандского формата, ослаблением поддержки европейских посредников и все меньшим их энтузиазмом в вопросе продления санкций против РФ», – подчеркивает Кафтан.

Либо все более осязаемым призраком если не гражданской войны из-за (реальных или мнимых – в данном случае, беря во внимание возможности информационных манипуляций, неважно) планов капитуляции. Это, собственно, и продемонстрировала третья сенсация – инцидент с террористом-патриотом (охарактеризую его так, пока не доказано обратное), парализовавший движение по столичному Мосту метро и приведший к транспортному армагеддону в Киеве.