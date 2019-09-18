Привлечь активиста-антикоррупционера в НАПК. С кем расправится Шабунин?

Информированные источники говорят, что руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин может возглавить Нацагентство по предотвращению коррупции. Если это произойдет, есть риск выборочного преследования тех, кто «обижал» его как активиста.

Шансы руководителя общественной организации Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина сесть в руководящее кресло в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) расцениваются информированными источниками как достаточно высокие. О том, что назначение может произойти, свидетельствуют, в частности, его хорошие отношения с Офисом президента, пишет на страницах «Depo.Власть» Игорь Петренко.

«В противовес резко критическим заявлениям относительно деятельности предыдущей власти сейчас Шабунин резко сменил тон: на его Facebook-странице – только комплиментарные посты по поводу законодательных инициатив Владимира Зеленского и его парламентской фракции «Слуга народа», – пишет журналист.

Шабунин однозначно поддерживает желание президента самостоятельно назначать руководителей антикоррупционных институтов – Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР). Напомним, соответствующий проект изменений в Конституцию Верховная Рада 3 сентября направила в Конституционный Суд.

«Свежий образец такого заявления можно встретить в сентябрьском эфире политического шоу Савика Шустера на канале «Украина». Там Шабунин бросает очередной камень в огород предыдущей власти, напомнив, что антикоррупционную реформу «три года не могли выжать из прошлого парламента», – отмечает Петренко.

И следует отметить, что Шабунин в очередной раз подчеркивает: «То, что подал Зеленский, это не новые нормы, мы активисты-антикоррупционеры о них говорили три года назад». Также он публично выражает благодарность «Слуге народа» и Зеленскому, «который взял на себя обязательства представить это в парламент до президентских выборов и до парламентских. Он подал в парламент почти все, что должен был подать. Идеальны ли эти законы? Они являются более чем достаточными для начала процесса».

В свою очередь, Центр противодействия коррупции на своей странице публикует выдержанный в комплиментарной тональности анализ законопроектов от Зеленского.

«Не скупится и сам Шабунин на комплименты по поводу президентских инициатив, часть из которых специалисты считают действительно уместными, как-вот шаги к обеспечению эффективной работы Антикоррупционного суда, что его Зеленский предлагает освободить от нагрузки делами мелких коррупционеров. Да и в целом намерения нынешней власти активисту нравятся настолько, что отношения руководителя Центра противодействия коррупции с Банковой напоминают медовый месяц», – подчеркивает Петренко.

Еще одним фактором, который мог повлиять на изменение позиции Шабунина от оппонирования предыдущей власти до роли адвоката власти действующей, является присутствие в парламентской фракции «Слуги народа» его бывшей подчиненной по Центру противодействия коррупции Анастасии Красносельской. До избрания в парламент 35-летняя эксперт занималась в возглавляемой Шабуниным грантовой организации вопросами налогового и антикоррупционного законодательства.

«И сейчас она – не рядовой «слуга»: ей доверили руководство Комитетом Верховной Рады по вопросам предотвращения коррупции. Серьезная должность, за которую, не исключено, придется расплачиваться лояльностью к тем, кто дал отмашку на это назначение», – подчеркивает Петренко.

4 сентября стало известно, что члены антикоррупционного комитета от однопартийного большинства вдруг изменили свое предыдущее решение и не увидели коррупционных рисков в расширении полномочий президента.

«В этом контексте назначение Виталия Шабунина в НАПК представляется вероятным. Тем более, что первый «утешительный приз» он уже получил: в конце июня его назначили членом Национального совета по вопросам антикоррупционной политики — консультативно-совещательного органа при главе государства. А вот представителей НАЗП на первом заседании этого совета 18 июля не было: через Facebook учреждение заявило, что его члены не включены в состав антикоррупционного Нацсовета», – отмечает Петренко.

Кресло председателя Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции сейчас занимает Александр Мангул, которого в марте 2018-го избрали на двухлетний срок. Его предшественницей и первой руководительницей учреждения с 2016 года была Наталья Корчак, назначение которой отстаивали представители тогдашней фракции «Народный фронт» и результаты работы которой оцениваются неоднозначно.

«Во время каденции Корчак, публично обвинив руководительницу агентства в нарушении законов, из состава НАПК вышел Руслан Рябошапка, недавно ставший генеральным прокурором», – отмечает Петренко.

В июле этого года Рябошапка пообещал, что в течение двух месяцев у НАПК будет новый председатель. Основания для этого есть, тем более что Мангула считают ставленником команды Петра Порошенко: до перехода в НАПК он работал председателем Мелитопольской районной госадминистрации, возглавлял список «Блока Порошенко» на местных выборах. Так что, похоже, должности он лишится. Или его от нее избавят.

Но чтобы сесть в кресло председателя Национального агентства, Виталий Шабунин сначала должна стать членом НАПК. Для этого кого-то из пяти нынешних членов этой структуры должны вывести из его состава. Учитывая сверхбыстрый темп работы новой власти, при наличии политической воли это станет разве что технической задержкой для смены руководства учреждения.

«Но процедура займет определенное время. Напомним, НАПК является коллегиальным органом. В его состав входят пять членов, которых назначает правительство на четыре года по результатам конкурса. Решение НАПК принимаются большинством голосов от общего состава агентства», – подчеркивает Петренко.

Что нового может привнести в деятельность нацагентства общественный активист, если возглавит его? До сих пор он был стабильным критиком НАПК. В 2018 году, к примеру, отмечал, что с переизбранием председателя «орган как не работал, так и не будет работать, потому что он так построен.

«НАПК – это пять человек, которые принимают решение, коллегиальный орган. Нет значения, кто из них председатель». Но не исключено, сейчас точка зрения активиста изменилась. Или же речь идет об изменении законодательства, где прописаны функции НАПК, – этот орган просто лишат коллегиальности», – отмечает Петренко.

На новой потенциальной должности Шабунину предстоит заниматься такими актуальными задачами, как внедрение автоматизированной системы полной проверки деклараций и реформирование НАПК согласно с видением Офиса президента. В то же время обозреватели не исключают, что потенциальный глава попытается открыть «охоту» на своих бывших оппонентов из числа представителей предыдущей власти, с которыми он имел неоднократные конфликты. Если эти предположения подтвердятся, то будет иметь место выборочная проверка деклараций таких чиновников и политиков.

«По законодательству, проверки заключаются в выяснении достоверности задекларированных сведений, наличия конфликта интересов, точности оценки задекларированных активов. Они могут осуществляться не только в течение работы на посту или депутатской каденции, но и в течение трех лет после прекращения такой деятельности», – подчеркивает Петренко.

А конфликтов вокруг Шабунина возникало немало. В 2017 году ему со скандалом вручали повестку на военную службу. Вскоре после этого возле Днепровского военкомата он подрался с помощником нардепа Мельничука, блогером с репутацией провокатора Всеволодом Филимоненко, из-за чего председателю ЦПК предъявляли подозрение в нанесении телесных повреждений. Рассмотрение этого дела в суде продолжается до сих пор.

«Напряженные отношения в организации Шабунина сложились с Генпрокуратурой, особенно во времена Виктора Шокина. ГПУ подозревала Центр противодействия коррупции в уклонении от уплаты налогов и присвоении финансовой помощи от США», – отмечает Петренко.

В 2016-м суд разрешил следователям генпрокуратуры изъять вещи и документы центра. В 2017-м Шабунина упрекали высокой зарплатой, обвиняли в нежелании декларировать доходы и приобретении особняка под Киевом, под которым провели пикет. Сам он назвал обвинения давлением со стороны власти, а пикетирование – делом рук СБУ. Несмотря на это, его продолжали обвинять во влиянии на государственную политику через грантовые структуры, называя это политической коррупцией.

«Еще один давний оппонент Виталия Шабунина – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий. В 2018 году на акции, которую Шабунин организовал под офисом САП, активиста облили зеленкой. Хулиганов от САП якобы привел нынешний нардеп от «Оппозиционной платформы» Илья Кива. В мае этого года Шабунин в своем видеоблоге «Право на достоинство» на телеканале «24» заявил, что Холодницкий с прокурорами уничтожают резонансные дела, в том числе в отношении «кошелька Януковича», Сергея Курченко, и крупного должника перед банками, экс-депутата от «Народного фронта» Дениса Дзендзерского, и призвал его уволить.», – подчеркивает Петренко

Этот перечень не исчерпывающий. Поэтому «поле для деятельности» у потенциального руководителя НАПК – непаханое. Но не факт, что кто-то влиятельный из властной команды не переиграет решение о карьерном скачке активиста, учитывая, что за плечами этого борца с коррупцией вырисовываются определенные силы государства, которое является главным стратегическим партнером Украины.

«У этих людей есть свои интересы в нашей, но прежде всего в своей внутренней политике. И может возникнуть угроза использования такого накопителя данных об имущественном состоянии украинского истеблишмента, которым является НАПК, в интересах «третьей силы», – подытожил Петренко.