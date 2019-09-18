Получить столицу Украины к Рождеству. Захват Киева диктатором Зеленским

Этот декабрь будет в Киеве горячим. Команда Владимира Зеленского решила захватить все три ветви столичной власти: пост мэра, Киевраду и КГГА. На 8 декабря запланированы внеочередные выборы мэра и горсовета, пишет Юрий Вишневский на страницах «Деловой Столицы».

Если первый тур выборов городского головы не выявит абсолютного победителя, 29 декабря предстоит второй тур. Кто бы ни был избран, он уже не будет возглавлять КГГА – на эту должность Зеленский поставит своего человека. Ну или возможно человека Игоря Коломойского.

Почему именно 8 декабря

Очевидно, что Зе-команда очень торопится взять Киев. Первоначальный ее план состоял в том, чтобы разделить должности мэра Киева и главы КГГА, которые, в соответствии с действующим законодательством, сейчас совмещает Виталий Кличко, и назначить вместо Кличко главой КГГА Александра Ткаченко, почетного президента медиахолдинга Коломойского «1+1 медиа».

Однако Кличко включил свои международные связи (в частности, в конце июля он слетал в Нью-Йорк и переговорил там со своим старым другом, экс-мэром Нью-Йорка Руди Джулиани – личным адвокатом президента США Дональда Трампа), после чего Зе-команда вынуждена была отступить.

Но от намерения взять Киев она не отказалась. Только решила делать это не наскоком, а в несколько этапов. Вместо штурма команда Зеленского готовит осаду Киева и надеется, что киевляне сами вынесут ей ключи от города.

Первый подготовительный шаг был сделан 4 сентября: правительство Алексея Гончарука обратилось к президенту с представлением об увольнении Кличко с должности главы КГГА. Никакого обсуждения этого вопроса на заседании Кабмина не было, а само решение чисто формальное: раз в Законе «О местных государственных администрациях» записано, что главы госадминистраций назначаются президентом на срок полномочий президента, значит, срок полномочий главы КГГА, назначенного Петром Порошенко, истек.

Кстати, в тот же день лидеры четырех фракций Киеврады обратились к Зеленскому с предложением повторно назначить Кличко главой КГГА. Но Зеленский предпочел просто подвесить ситуацию и не принимать пока что никаких решений.

Следующий шаг Зе-команда сделала 13 сентября. В парламент поступил законопроект, содержащий новую редакцию закона о Киеве и назначающий на 8 декабря внеочередные выборы мэра и горсовета столицы. Проект внесен 39 нардепами из фракции партии «Слуга народа».

Первым в списке его инициаторов стоит киевлянин Андрей Клочко, попавший в Верховную Раду по партсписку, а вторым – актер «Квартала 95» Юзик (Юрий Корявченков), избранный нардепом в 33-м округе в Кривом Роге. Это, по-видимому, такой толстый намек киевлянам на то, кто стоит за этой инициативой.

Несомненно, подобный проект не мог стать плодом депутатской самодеятельности. Он мог появиться только во исполнение пожелания Банковой. А то, что первым автором проекта числится Андрей Клочко, свидетельствует лишь о намерении Банковой обеспечить максимально быстрое прохождение проекта через профильный парламентский комитет (по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения). Возглавляет этот комитет именно Андрей Клочко.

Закон должен быть принят в первом чтении в ближайшие дни и окончательно проголосован на следующей пленарной неделе, которая запланирована на 8–11 октября. Позже нельзя, потому что закон еще нужно успеть подписать и опубликовать, а уже в срок до 14 октября (не позднее чем за 55 дней до дня выборов) городская избирательная комиссия, согласно этому закону, должна создать территориальные избирательные округа, где будут избираться депутаты Киеврады.

Гипотетически в случае задержки с принятием закона можно было бы отодвинуть срок выборов. Однако это поставило бы под угрозу срыва всю затею. Дело в том, что выборы будут проводиться по той же системе, что и четыре года назад.

Согласно Закону «О местных выборах» выборы мэра в городах с населением более 90 тыс. человек проводятся в два тура, если в первом туре ни один из кандидатов не набрал более половины голосов. А второй тур по тому же закону проводится через три недели после первого: 8 декабря плюс 21 день – это 29 декабря.

Если сдвинуть этот график на неделю или две, то решающая часть предвыборной кампании будет смазана беспробудными празднованиями. И явка на второй тур будет очень низкой.

На участки придут в основном самые сознательные киевляне, которые откликнутся на призыв спасти город от криворожского нашествия. Но как раз это совершенно противоречит планам Зе-команды.

Как у киевлян отберут их город

Новая редакция закона о Киеве радикально меняет распределение властных полномочий в столице. Причем никто не удосужился спросить мнение самих киевлян. По-видимому, на Банковой решили, что киевляне должны удовлетвориться тем, что у них не отобрали право избрать себе мэра (пусть и с урезанными полномочиями).

Главное нововведение – это разделение должностей мэра Киева и главы КГГА. Мэра избирают киевляне, а главу КГГА назначает Зеленский на свой вкус.

Но Зе-команда надеется заполучить и пост мэра тоже (путем победы над Кличко на выборах). Поэтому она делит политический вес двух должностей приблизительно поровну.

Функции КГГА ограничиваются принятием решений по объектам госсобственности, переданным ей в управление Кабмином, координацией деятельности столичных подразделений центральных органов исполнительной власти, обеспечением реализации на территории Киева госпрограмм и контролем над соблюдением мэрией и горсоветом законодательства Украины.

Остальные функции, включая управление коммунальным имуществом, передаются исполкому, который должен быть создан Киеврадой в месячный срок после объявления результатов выборов его депутатов. Возглавлять исполком будет мэр (согласно Закону «О местном самоуправлении в Украине»).

Но это еще не все. Будут воссозданы райсоветы с собственными райисполкомами. Правда, выборы в райсоветы будут проведены не 8 декабря, а позже – после принятия закона об административно-территориальном устройстве Украины. Возможно, Зе-команда собирается по-новому, как ей удобнее, поделить Киев на районы.

Но в любом случае затягивать с выборами райсоветов она не будет. Новые райсоветы с райисполкомами должны заработать не позже апреля. Потому что именно к этому сроку – в течение шести месяцев после вступления в силу новой редакции закона о Киеве – Кабмин должен ликвидировать в столице районные госадминистрации.

Согласно закону о местных выборах в районах, насчитывающих от 100 до 250 тыс. избирателей, должно быть по 42 депутата, от 250 до 500 тыс. – по 54 депутата. Словно упреждая вопросы, зачем плодить депутатов, Зе-команда решила сократить их число на городском уровне: теперь в Киевраде будет не 120 депутатов, а только 84. Соответственно, территориальные избирательные округа укрупнятся почти в полтора раза.

Ответ на вопрос о том, зачем Зе-команде понадобились в Киеве райсоветы с райисполкомами, довольно очевиден. У Зеленского и Коломойского нет гарантий, что их человек выиграет выборы мэра у Кличко. Другое дело – выборы депутатов.

На районном уровне, как и на городском, депутаты будут избираться, согласно закону о местных выборах, по пропорциональной избирательной системе по избирательным спискам местных организаций политических партий с закреплением кандидатов по территориальным избирательным округам.

На выборах в Киевраду, как и затем в райсоветы, Зе-команда рассчитывает на абсолютную победу партии «Слуга народа». В таком случае если мэром вдруг останется Кличко, то в Киевраде будет фактическое двоевластие.

Мэру и депутатскому большинству придется или договариваться (а это Зе-команде не нужно), или постоянно воевать друг с другом. И вот тут управление значительной частью коммунального имущества и многие властные полномочия передадутся от города районам, которые будут полностью контролироваться людьми Зеленского и Коломойского.

Хотя, конечно, объясняться все будет по-другому – желанием укрепить самоуправление в Киеве и приблизить его к киевлянам.