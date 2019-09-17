Суд Линча над Гонтаревой. Когда пойдет поток политбеженцев от Зеленского?

Почему все молчат, когда в стране совершается суд Линча над экс-главой НБУ Гонтаревой?

Валерия Гонтарева, похоже, станет первым политическим беженцем этой власти и гарантированно получит политическое убежище на Западе, пишет на своей странице в Facebook народный депутат фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

«Утро. По привычке открыла Facebook. Прочитала, что ночью сожгли дом Валерии Гонтаревой», – пишет нардеп.

«У нас что, вернулись суды Линча? Будет ли, в конце концов, реакция правоохранительных органов? Откроют, наконец, губы, плотно сомкнутые ослеплением от лучезарности новой власти, наши западные партнеры?», – добавила она.

Валерия Гонтарева, может стать первым политическим беженцем при новых украинских властях и гарантированно получит политическое убежище на Западе. Проблемы из-за этого начнутся не только у новой власти, а и в восприятии Украины как демократического государства в целом.

Экономическая команда 2014−2016 годов, если кто подзабыл, спасла банковскую систему страны, которую могло накрыть так, что российско-украинская война бы закончилась сама собой – гиперинфляцией и таким падением гривны, что стране уже бы вряд ли помогли какие-то займы.

Ранок. За звичкою відкрила фб. Прочитала, що вночі спалили будинок Валерії Гонтарєвоі. В нас повернулися суди Лінча? Чи… Geplaatst door Iryna Gerashchenko op Maandag 16 september 2019

«Я не эксперт в экономике и банковском секторе, но почему молчат эксперты? Почему люди, которые за предыдущих 5 сложнейших лет брали на себя ответственность вытаскивать страну из пропасти, сегодня оказались в центре травли и физической угрозы, в центре настоящего террора и ежедневных угроз?», – подчеркивает Геращенко.

Категорически против судов Линча. И кстати, напомню, что даже в самые страшные времена Майдана и войны никто не поджигал никаких имений тогдашнего режима Януковича.

«Я осуждаю любое насилие», – подытожила Геращенко.