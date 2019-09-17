По заветам Шредингера: «мирный план» Зеленского, которого нет

Озвученная министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко «формула Зеленского» для достижения мира на Донбассе напоминает не столько мирный план, сколько пресловутого «кота Шредингера».

Вчера вечером в эфире одного из телеканалов министр Пристайко заявил о существовании некой «формулы» президента Украины Владимира Зеленского. Правда, формула эта была названа «условной», «не очень четкой», дескать, президент ее «только сформулировал» и на бумаге ее еще нет, но в неких общих чертах она все же есть, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

Собственно, желание Зеленского предложить украинцам и европейским партнерам некую собственную формулу достижения мира естественно и в целом похвально. Особенно если учитывать активно обсуждаемую журналистами после успешного обмена пленными необходимость выполнять «формулу Штайнмайера».

Последняя предполагает одновременно с проведением выборов на оккупированной территории введение для нее некого «особого статуса», что не очень приветствуется украинской патриотической общественностью, поскольку слишком напоминает капитуляцию на условиях Путина. При этом какого-то своего плана достижения мира украинская сторона при президенте Зеленском до последнего момента не предлагала, что выглядело не слишком солидно.

Получалось, что официальный Киев,кроме постоянно демонстрируемого желания как можно быстрее договориться о мире не предлагал ничего, разве что заявлял о готовности выполнять чужие планы.

И вот у Украины появилась собственная формула примирения. Что же она в себя включает? По словам Пристайко, в общих чертах «она говорит о том, что мы предпримем все шаги, которые можем сделать, отвечая на ожидания в первую очередь нашего народа».

Что же касается конкретики, то из расплывчатых слов министра можно выделить две составляющих формулы. Первая, «Украина будет пытаться вызволить из плена всех украинцев», что можно расшифровать как продолжение переговоров об обменах пленными с целью таки добиться реализации принципа обмена «всех на всех».

Вторая, Украина будет пытаться «ментально, посланиями и символами» дотянуться до украинского народа, который остался по ту сторону линии столкновения. В качестве примеров подобных действий Пристайко напомнил о крайне неоднозначном с точки зрения военной тактики восстановлении моста в Станице Луганской и планах президента упростить выплату украинских пенсий жителям ОРДЛО.

Такие шаги, по словам Пристайко, это основа условной «формулы Зеленского», но если все это быстро не приведет к желаемому результату, останется только прибегать к неким «радикальным действиям».

Как такая формула должна привести к миру? Исходя из сказанного Пристайко, у Зеленского рассчитывают, что, обменяв всех пленных и обеспечив жителям оккупации более комфортные условия жизни, Украина продемонстрирует настолько убедительное миролюбие, что жители оккупации откажутся от всяких сепаратистских идей, а также избавятся от страха перед руководителями ОРДЛО и попросятся вернуть их домой в украинское государство.

И больше никаких препятствий на пути реинтеграции как бы и быть не должно, ведь в формуле Зеленского отсутствуют российские войска, российские военные советники, российский контроль над границей, российский контроль над украинскими предприятиями в оккупации, раздача российских паспортов, местные «ополченцы» с руками по локоть в крови и много чего другого.

Как-то не получается воспринимать эту формулу всерьез, может быть, потому, что это и не формула вовсе. Ведь по факту никакой формулы, хоть сколько-нибудь включающей в себя пути решения ситуации на Донбассе, нет.

Есть разве что заявление министра иностранных дел, которое должно понравиться нескольким категориям избирателей Зеленского. Тем, кто хочет мира любой ценой, тем, кто желает побыстрее снова подружиться с Россией, а лучше войти в ее состав всей Украиной, ну и тем, кто оказался в оккупации.

К слову, о последних. Очень странным в контексте достижения мира выглядит педалирование командой Зеленского идеи выплачивать пенсии жителям ОРДЛО. О технических сложностях этого процесса сказано более чем достаточно, но расчет на то, что пенсионеры «ДНР» и «ЛНР», получив возможность без проблем получать украинские пенсии, вдруг сами захотят реинтегрироваться в Украину, выглядит несколько наивно.

Не секрет, что пенсионеры в оккупации получают российскую пенсию в рублях, при этом многие ездят и на неоккупированную территорию за украинской пенсией, получая, таким образом, деньги от двух государств. Реинтеграция же Донбасса означает прекращение выплат пенсий россиянами. Сомнительно, чтобы «двойные» пенсионеры к этому стремились.

Вот и получается, что «формула Зеленского» это на деле очередной популизм, обернутый привлекательным фантиком миротворчества. А реальный план достижения мира Зе-командой все еще ограничивается предвыборным «надо как-нибудь договориться». Во всяком случае пока.