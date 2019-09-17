Радикализация украинской политики. Сметет ли Зеленского «путч»?

Ближайшие к президенту люди вдруг заговорили об ожидаемом в декабре путче. Сначала глава СБУ Иван Баканов в кулуарах форума YES в Киеве поделился секретами с «Українськими новинами», пишет Юрий Вишневский на страницах «Деловой Столицы»:

«Есть ли у меня информация о «путче Порошенко»? В структуре СБУ есть целый департамент, который занимается этими вопросами. К сожалению, есть деструктивные элементы, которые непозитивно настроены. Но мы, конечно, проводим разные оперативные меры».

Затем руководитель президентского офиса Андрей Богдан в интервью «ВВС News Україна» подтвердил: «Я не хочу употреблять слово переворот, но дестабилизация ситуации – да».

На самом деле единственная реальная опасность для команды Владимира Зеленского – это ветераны войны на Донбассе. В соцсетях можно найти множество ветеранских комментариев слухов о путче. При всех различиях в политических предпочтениях ветераны говорят о том, что они могут подняться на протест независимо от призывов политиков, если власть согласится подписать мир на условиях Кремля.

Споры о зраде всегда нервные. Опыт предыдущих мирных договоренностей с Россией (Минск-1 и Минск-2) и попытки их реализации достаточно показали, что единодушных оценок не будет и что версия о зраде найдет немало сторонников. Конечно, многое будет зависеть от информационной политики государства. Однако вряд ли окружение Зеленского будет полагаться только на телевизор, чтобы обезопасить своего шефа от протестных акций ветеранов.

Можно предположить, что власть попробует задобрить ветеранов. Можно, наверное, раздавать новые обещания, хотя более действенным было бы выполнить старые. Например, вряд ли большинство ветеранов довольны тем, как выполняется обещание о предоставлении им земельных участков.

Если уж Зеленский ездит по регионам для показательных нагоняев местным чиновникам, то почему бы ему не выказать внимание к тому, как на местах обеспечивают ветеранов землей и прочими положенными им льготами.

Для пущего эффекта власть может также объявить об увеличении финансирования программ для ветеранов. В частности, какие-то суммы могут быть пущены на строительство жилья. Правда, сначала необходимо, чтобы заработали те решения, которые уже приняты.

13 сентября под президентским офисом уже возник палаточный городок ветеранов-переселенцев. Они требуют жилье, которое им должно быть предоставлено в рамках правительственной программы (постановление КМУ №280 от 18 апреля 2018 г. «Вопрос обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины»).

Первый шаг к тому, чтобы задобрить ветеранов, команда Зеленского уже придумала. Это будет законопроект о статусе ветеранов, разработанный Министерством по делам ветеранов совместно с ветеранами. Президент уже анонсировал, что этот проект «скоро появится в парламенте», и пообещал определить его как неотложный. По словам Зеленского, в этом законе будет закреплен механизм определения статуса участников боевых действий и добровольцев.

Впрочем, и этот закон, и существенные подвижки в земельном и квартирном вопросах не смогут обеспечить главного, что нужно президентскому окружению: чтобы ветераны не поднялись на протест против новых мирных договоренностей. Не секрет, что среди ветеранов есть разные люди. Попытки материально задобрить наиболее эффективны к тем, кто пошел воевать ради заработка.

Но как раз эта категория наименее склонна протестовать против зрады. А для тех, кто пошел защищать свою страну из идейных соображений, земельный участок и перспектива квартиры не будут определяющими факторами. Этих ветеранов ничем не задобришь, наоборот, они могут только возмутиться, увидев, что их пытаются купить.

Да и навязчивая умиротворяющая пропаганда способна вызвать у них только противоположный эффект. Если они воспримут ее как наглядное доказательство зрады, это может подвигнуть их на радикальные действия.

В этой связи нельзя не вспомнить, что задобрить ветеранов – это отнюдь не единственный возможный способ действия власти. Если она хочет во что бы то ни стало избежать путча (пусть даже никто его не планирует), она может предпринять превентивные силовые меры. Баканов ведь не сдуру сказал, что в СБУ «целый департамент занимается этими вопросами».

Это вынуждает предположить, что какие-то акции могут быть специально инспирированы самой властью, дабы послужить оправданием для каких-то точечных репрессий в ветеранской среде и в то же время поводом для нагнетания массового психоза среди обывателей с помощью телевизора.

Есть, конечно, еще один, самый радикальный способ успокоить ветеранов – отказаться от любой зрады. Но Зеленский не может подвергнуть риску собственный рейтинг и обмануть своих избирателей, которым он обещал скорый мир.