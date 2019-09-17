«Безупречные» Зеленского. Станут ли «слуги народа» императивными солдатами

Вы думаете, Верховная Рада, зажмурившись, только и штампует законы разной степени важности и сырости?

Нет, там еще ставят уникальный эксперимент по созданию человекоподобных роботов с дистанционным управлением! Эксперимент далек от завершения, поскольку некоторые депутаты «Слуги народа», в частности, Александр Дубинский и Максим Бужанский публично, а многие – сквозь зубы, отказываются превращаться в биомеханические манипуляторы, управляемые с Банковой, пишет на страницах «Фокуса» аналитик и политтехнолог Александр Кочетков.

Собственно, то, что монобольшинство «Слуги народа» со временем начнет расслаиваться, было понятно с самого начала – слишком уж разные люди разными путями попали в эту фракцию. А клеем, удерживающим депутатов вместе, в принципе, могут выступить лишь три фактора: идейность, жадность и страх.

Насчет идеи – все ясно без комментариев, так как преданность Владимиру Зеленскому, при всем к нему уважении, на идеологию не тянет.

С жадностью – тоже не складывается: депутатам «Слуги народа» не доплачивают в конвертах, им не намерены обеспечивать какие-то бизнес-преференции через Кабмин. В общем, внутри «Слуги народа» особо не разбогатеешь.

Остается страх. То, что для склеивания «зеленых» депутатов попытаются запугать, стало ясно, когда будущий глава фракции Давид Арахамия поведал насчет «компьютерной самообучающейся нейросети», которая будет следить за голосованием и поведением депутатов. Выдумка, разумеется, но звучало увесисто.

Нейросеть с функционалом парламентского пристава – это где-то в будущем, одновременно с полетом на Марс. А управляемость фракции необходима сейчас. Поэтому в руководстве «Слуги народа» обратились к мертворожденному уродцу украинской демократии – «императивному мандату».

Мандат этот означает, что любой депутат, не важно, списочник или мажоритарщик, прошедший в парламент, обязан вступить во фракцию той партии, от которой он баллотировался. А если он покинет ее – исключат или по собственному желанию, то он автоматически лишается мандата.

И плевать, что крепостное право на нашей территории отменили еще в 1861 году. И не важно, что с «императивным мандатом» не согласна Венецианская комиссия. И никого не волнует, что такой подход противоречит основе Конституции Украины – народовластию.

Потому что носитель власти народ делегирует полномочия народным депутатам, но никак не партиям или их фракциям в Раде. Соответственно, народ должен и лишать своих избранников депутатства. Что, кстати, обещал Владимир Зеленский.

Особая пикантность в том, что пункт об «императивном мандате» появился в законопроекте № 1038 как бы ниоткуда. Когда «Слуги народа» начали возмущаться, законопроект потихоньку сняли с рассмотрения.

Однако не успели депутаты облегченно выдохнуть, как неугомонный Дубинский обнаружил те же самые «императивные» пункты в другом законопроекте №1045-1. И снова руководство фракции «Слуга народа» сделало большие глаза – мол, знать не знаем… Может, музыкой навеяло, может, ветром надуло…

Вот с этим демонстративным отношением к своим депутатам, как к безмозглым кнопкодавам, в «Слуге народа» явно переборщили. Одно дело собрать депутатов, жестко поговорить, надавить авторитетом, но сыграть в открытую. И совсем другое – по-шулерски протягивать необходимое решение, заставляя депутатов голосовать втемную.

Тут уж взроптало множество мажоритарщиков, и проблемную тему вообще пообещали отбросить. Что, разумеется, не означает, что «императивный мандат» вдруг не вынырнет жабой в каком-нибудь законопроекте по регулированию прудового хозяйства.

Поэтому неудивительно, что после этой коллизии фракция «Слуга народа» впервые не смогла собрать 226 голосов за предложенное спикером Рады Дмитрием Разумковым решение. Дважды!

То есть, «зеленые» депутаты, мажоритарщики, прежде всего, продемонстрировали неподчинение. И. благодаря откровенным махинациям с «императивными» законопроектами, произошло это значительно раньше, чем предполагалось экспертами.

А если мажоритарщики, без которых у «Слуги народа» монобольшинства не складывается, посоветуются с умными влиятельными людьми (а это несомненно уже происходит!), то часть из них могут заранее покинуть фракцию, еще до того, как на них наденут «императивный» хомут. Тогда они вполне законно смогут организовать многочисленную депутатскую группу (или группы), у которой, конечно же, найдется спонсор – сами знаете кто.

Эта группа, как правило, будет голосовать синхронно со «Слугой народа», вот только накануне важных голосований Игорь Коломойский будет встречаться с Владимиром Зеленским, не протокольно на Банковой, а по-семейному. И покидать такие встречи он будет весьма удовлетворенным.

Вопрос, окажутся ли удовлетворенными в таком случае украинцы, является не риторическим, а издевательским.