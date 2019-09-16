Зачем Волкер обращается к народу Украины? Госдеп не доверяет команде Зеленского

Госдеп не доверяет Банковой, поэтому Волкер обратился к народу Украины, а не к Зеленскому. США, Франция, Германия не будут требовать от Украины мира с Россией любой ценной.

Интервью Волкера украинским журналистам, которые он щедро раздавал на прошлых выходных, свидетельствуют о том, что в Вашингтоне не до конца понимают внешнеполитический курс команды Зеленского и самое главное – не до конца верят в честность этой команды перед украинскими гражданами, пишет на страницах «Depo.Весь мир» журналист Тарас Паньо.

«Еще в пятницу казалось, что реализация формулы Штайнмайера в максимально удобном для России варианте является практически свершившимся фактом. «Зеленый принтер» со скоростью и неизбежностью бульдозера разгонял ЦИК и расчищал остальные вероятные препятствия на пути проведения «демократических» выборов на Донбассе», – пишет журналист.

Второй президент Украины Леонид Кучма рассказывал, что вскоре силы ВСУ и сепаратистов разведут чуть ли не по всей длине фронта, а вот к украинско-российской границе наши пограничники доберутся в каком-то очень необозначенном будущем. Тем временем министр иностранных дел Пристайко перед камерами признавался, что действующая власть Украины очень хочет провести местные выборы по всей стране одновременно.

«И вот на выходных тональность диалога претерпела заметных изменений. Причиной, очевидно, стала деятельность специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, который пошел на интервью с ведущими украинскими телеканалами, где громко и четко завил, что сдаваться на условия Путина Украине пока рано. И что всеобщие выборы – это, конечно, хорошо, но выборы под дулами автоматов российских наемников и местных боевиков – это не выборы», – отмечает Паньо.

Другим ключевым его сообщением был тот факт, что проведения выборов при условии сохранения российского присутствия на Донбассе не требуют ни во Франции, ни в Германии.

«Я часто общаюсь со своими французскими и немецкими коллегами и знаю, что они не видят возможностей для местных выборов в среде, которую до сих пор контролируют российские силы», – публично сообщил Волкер.

По мнению которого «формула Штайнмайера начинается с выборов, но сначала мы должны прийти к этой точке, чтобы были свободные выборы».

«В этих вчерашних заявлениях американского дипломата одинаково важны как содержание высказываний, так и их форма и каналы передачи. Почему, казалось бы, Волкеру не прийти на Банковую и не сказать все то, что он сказал журналистам?», – задает вопрос Паньо.

Дипломаты чаще говорят с дипломатами или же с должностными лицами. И сомневаться в том, что у Зеленского приняли бы спецпредставителя по Украине в любое время дня и ночи и внимательно его выслушали, не приходится. Тем не менее Волкер, для которого подобные моменты являются азами его профессии, делает радикально иначе, пытаясь донести свой мессидж до максимально широкой украинской аудитории, а не до команды тех, кто принимает решения. Что наталкивает на одну простую, но крайне неприятную мысль.

«В Вашингтоне не доверяют нынешней украинской власти. И предполагают, что команда Зеленского, желая достичь мира любой ценой, может пойти на прямой обман и попытаться убедить украинцев, что проведение местных выборов на Донбассе и начало «реинтеграции» региона фактически на российских условиях, является требованием не только Москвы, но и Парижа и Берлина», – подчеркивает Паньо.

При таких условиях любые свои уступки России действующая украинская власть сможет оправдать «форс мажорными обстоятельствами», «давлением Европы», «усталостью от конфликта» и т.д.

«И чтобы этого не произошло, американский дипломат обращается не к Банковой, а к Украине. И говорит, что никаких поводов для капитулянтства пока не существует», – отмечает Паньо.

Конечно, никакая речь не остановит Зеленского и контролируемые его командой правительство и парламент от неосмотрительных внешнеполитических шагов. Но вчерашние заявления Волкера забирают у Зеленского все возможные оправдания за результаты этих шагов.

«Поскольку представитель Госдепа максимально четко и громко сообщил, что США, Франция и Германия не требуют от Украины мира любой ценой. И что решение о подобном мире – или же отказе от него – целиком и полностью принимается новым политическим лидером и его командой. Им за него придется и отвечать», – подытожил Паньо.