Загнанный Зеленский. Путину нужна не капитуляция, а не саммит «нормандского формата»

Путин будет требовать от Зеленского выполнения ультиматумов по Донбассу, Крыму и украинской политики.
Вслед за помощником президента России Юрием Ушаковым политолог Алексей Чеснаков, которого считают «голосом|» другого президентского помощника Владислава Суркова, четко объяснил, пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV»: без письменной фиксации украинской приверженности исполнению «формулы Штайнмайера» никакой встречи в «нормандском формате» не будет
«Вновь подчеркну – не прекращения войны не будет, а всего лишь рутинной протокольной встречи, во время которой Владимир Зеленский получит захватывающую возможность пожать руку Владимира Путина. Какой успех!», – пишет публицист.
Судя по единогласию высказываний, мы имеем дело с консолидированной позицией российской политической элиты, с позицией Владимира Путина. Позиция эта выглядит просто: без полной и безоговорочной капитуляции Владимира Зеленского и Украины в целом ничего не будет. Ни встреч на высшем уровне, которых так жаждет Зеленский. Ни деэскалации конфликта, ни прекращения войны.
Конфедерация России и Беларуси. О чем тайно договорились Лукашенко и Путин
«Потому что «формула Штайнмайера», предлагающая Украине провести фиктивные местные выборы на Донбассе под фактическим контролем российских военных и их наемников – это и есть формула капитуляции. Формула «запихивания» Донбасса в состав Украины при сохранении российского контроля над оккупированной территорией. Формула неминуемой гражданской войны», – отмечает Портников.
Причем позиция Кремля формировалась еще до повышения цен на нефть, когда Москва готовилась к серьезному пересмотру экономических приоритетов. Теперь, после атаки дронов на саудовские нефтяные предприятия Путин будет вести себя куда увереннее и наглее. Ему просто больше не нужно играться с Зеленским и Макроном в «доброго следователя». Теперь он может быть самим собой.
«У Владимира Зеленского незавидный выбор. Он может выбрать капитуляцию – и получить гражданское противостояние либо сразу же, либо – если украинское общество окажется не в силах отреагировать на предательство – уже после «реинтеграции» Донбасса на путинских условиях. Но в любом таком случае Зеленский войдет в историю Украины как президент гражданской войны», – подчеркивает Портников.
«Верхи не могут, а низы не хотят». Конфликт элиты и общества в России
Зеленский может отказаться от капитуляции. Но тогда ему нужно будет сказать своему электорату правду об обмане. Правду о том, что война продолжалась и будет продолжаться не потому, что этого хотел Порошенко, а потому, что этого хочет Путин.
Правду о том, что война продолжалась и будет продолжаться не потому, что на войне наживаются, а потому, что Россия хочет гибели Украины. И извиниться. И продолжить защищать Украину от врага.
«Я не сомневаюсь, что часть электората Зеленского примет эти извинения, президенту в этом случае удастся сохранить власть и даже популярность. Но Зеленский должен быть готов к тому, что большая часть его сторонников начнет метаться в поисках нового Верховного Коллаборанта», – подытожил Портников.