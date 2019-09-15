«Единство» ради грабежа. Как Зеленский превратит Украину в Россию

Украины и не заметят, как страна при Зеленском превратится в точную копию России.
Когда в 2000 году Владимир Путин стал новым президентом России, в только что избранной Государственной Думе ему противостояла сильная институциональная оппозиция – номенклатура из «Отечества»–«Всей России», коммунисты, либералы из Союза правых сил. Путинское «Единство», в отличие от «Слуги народа», не имело в парламенте даже относительного большинства, пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV».
«И что же? Первыми с путинцами договорились коммунисты, эти профессиональные предатели. Затем старые чиновники из «Отечества» объединились с новыми чиновниками из «Единства» в «Единую Россию». А «либералы» изначально не хотели ссориться. Они хотели помогать», – пишет публицист.
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В результате спустя 20 лет Путин все еще президент России, бывший лидер фракции «Отечество» руководит Государственной Думой, а бывший лидер Союза правых сил отвечает за политику в администрации президента. Это и есть объединение элит в корпоративном государстве. Объединение ради грабежа.
«Я уже отмечал, что в Украине начнут происходить аналогичные процессы. Голосование по роспуску ЦИК показало, что такие процессы уже начались. И они будут только усиливаться», – отмечает Портников.
В стране, элита которой формируется не по идеологическим принципам, а по принципу допуска к кормушке, это совершенно естественно. Портников предупреждает, что никто и «не заметим, как «Слуга народа» станет аналогом «Единой России» и «старые» политики и олигархи разделят пирог власти с теми новичками, кто способен научиться хотя бы воровать, если не управлять».
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«А украинский народ? Если честно, обсуждать судьбу украинского народа после 2019 года – такая же неблагодарная задача, как обсуждать судьбу россиян после 1999-го. Больной, который отказывается лечиться и предпочитает врачам – пусть даже очень несимпатичным – целителей, пусть даже очень прикольным – сам выбирает свою судьбу», – подчеркивает Портников.
«Родственникам такого пациента остается только ждать и мечтать о чуде. Так что если в ближайшее время никакого чуда не случиться, украинский народ надолго зафиксируется в неблагодарной роли объекта совместного грабежа», – подытожил он.