Утвердить капитуляцию Украины. Зачем Медведчук помог Зеленскому разогнать ЦИК?

Предложение президента Владимира Зеленского отправить в отставку весь состав Центризбиркома нашло на удивление очень широкую поддержку среди депутатов, в том числе и показательно оппозиционных.

После того как в четверг, 12 сентября, монобольшинство «Слуги народа» не решилось ставить на голосование проект постановления об отставке ЦИК, казалось, что на то, чтобы собрать необходимые 300 голосов под это решение, потребуется некоторое время. Но власть справилась с этой задачей без особенных проблем. Уже в пятницу за проект постановления дружно проголосовали сразу 341 народный депутат, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

«При этом против отставки ЦИК выступили только две фракции – «Европейской солидарности» и «Голоса». Все остальные народные избранники проявили в этом вопросе полную солидарность з президентом. И если синхронное голосование с властью группы «За будущее» и внефракционных – дело привычное, как, собственно, и периодические попытки «подставлять плечо» от «Батьківщини» Юлии Тимошенко, то решение всячески подчеркивающей свою оппозиционность к Зеленскому фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука почти единогласно поддержать отставку ЦИК стало несколько неожиданным», – пишет журналист.

Впрочем, мотивировать и Медведчука, и Тимошенко для власти в данном случае, видимо, было несложно. В отправленном в отставку составе ЦИК у «Батьківщини» был один представитель – Андрей Евстигнеев, а у ОПЗЖ – вообще ни одного. Теперь же оппозиционная партия Медведчука может рассчитывать ответную любезность от власти в виде права делегировать в ЦИК своего представителя, или даже двух.

«Что касается «Батьківщини» то они из-за небольшого размера фракции вряд ли смогут претендовать на больше, чем одно место в ЦИК, но нельзя исключать, что смогут выторговать для своего представителя какую-то высокую представительскую должность. Например, заместителя председателя комиссии. У «Батьківщини» даже есть квалифицированный и опытный кандидат – Жанна Усенко-Черная», – подчеркивает Дяченко.

Как бы там ни было, а принцип квотного представительства парламентских политсил и президента в ЦИК гарантирует «Слуге народа» подавляющее большинство. И наличие нескольких человек из оппозиции никак не повлияет на исполнение Центризбиркомом нужных Зеленскому функций. А функций этих сразу несколько, и проведение выборов здесь далеко не на первом месте.

«У Зеленского в такой спешке отправили в отставку ЦИК, поскольку роль этого органа в преобразованиях, которые уже начала реализовывать Зе-команда будет во многом решающей. В первую очередь речь идет о проведении всеукраинских референдумов, которые Офис Зеленского обещает активно использовать для легитимизации неоднозначных решений», – отмечает Дяченко.

В первую очередь эти решения могут касаться «Большой сделки» по Донбассу, в рамках которой оккупированные территорию будут реинтегрированы в Украину. Пресловутый особый статус, амнистия для всех и другие вопросы могут быть вынесены на референдум, а чтобы его организовать и провести, критически необходима совершенно ручная ЦИК. Причем если референдум будет проведен по народной инициативе, а не по инициативе президента, легитимность такого решения будет в разы выше.

«Пока закон о референдуме по народной инициативе новая власть в парламент еще не подала, но механизм его проведения в любом случае будет включать ЦИК. Создание инициативных групп граждан, сбор и проверка подписей за проведение референдума – все это должно будет обеспечить ЦИК. И именно у ЦИК скорее всего будет техническая возможность референдум заблокировать, что для новой власти недопустимо. И избранные при Порошенко члены Центризбиркома выглядели в этом контексте ненадежным звеном», – подчеркивает Дяченко.

Кроме возможных референдумов, ручной ЦИК пригодится Зеленскому для реализации еще одной инициативы в духе прямой демократии. Речь идет о предоставлении народу Украины права законодательной инициативы. Соответствующий проект изменений в Конституцию уже направлен в Конституционный суд.

«Механизма реализации народом такого права пока тоже нет, но подготовка и принятие соответствующего закона после внесения изменений в Конституцию будет делом техники, и здесь явно не обойдется без сбора подписей и инициативных групп, что будет должна оформлять и проверять ЦИК», – отмечает Дяченко.

Еще одна критически важная для Зеленского опция ручного Центризбиркома – обеспечение проведения выборов на оккупированном Донбассе в рамках реализации то ли «плана Штайнмайера», то ли какого-то другого плана реинтеграции, который станет частью «Большой сделки». Здесь роль ЦИК будет особенно деликатной, и не до конца преданным Зеленскому людям довериться нельзя никак.

«Так что нет ничего удивительного, что ЦИК был отправлен в отставку максимально оперативно, и уже в понедельник «Слуга народа» обещает представить свой список кандидатов в новые члены Центризбиркома», – резюмирует Дяченко.