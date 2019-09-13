Первый бунт «слуг народа». Когда Зеленский будет усмирять свой «зеленый принтер»?

Внутри парламентской фракции «Слуга народа» зреет недовольство отведенной депутатам ролью марионеток. Но шансов доказать свою правоту в диалоге с Банковой у депутатов нет. По крайней мере – пока.

В работе «зеленого принтера», как из-за скорости и безотказности в принятии решений назвали Раду IX созыва, начались первые перебои. Заговорили даже о бунте выходцев из одномандатных округов – членов этой фракции, недовольных попыткой введения императивного мандата. Рупором «бунтарей» стал мажоритарщик и блогер Александр Дубинский, пишет на страницах «Depo.Власть» Игорь Петренко.

В среду Дубинский обнародовал в Facebook видео, где сообщил, что руководство фракции пытается протащить во внесенном группой «слуг» законопроекте №1038 норму о праве фракций лишать своих членов, в том числе и мажоритарщиков, мандата депутата в случае выхода нардепа из фракции – без разницы, по его личному решению или по решению фракции. То есть речь идет о так называемом императивном мандате.

Как одни Слуги народа других Слуг народа обмануть хотели #ДУБИНСКИЙЗАШКВАРИВАЕТ Geplaatst door Dubinsky.pro op Woensdag 11 september 2019

В заявлении Дубинского есть определенная логика: «Если я выйду из фракции или меня, к примеру, исключат из нее за критику, меня автоматически лишат депутатского мандата», – жалуется блогер, называя это нелогичным, потому что за него голосовали люди как за конкретную персону.

Проблему, говорит нардеп, спокойно обсуждали внутри фракции «Слуга народа». Как вдруг неприемлемая норма появилась в другом законопроекте – №1045-1 – о внесении изменений в регламент Верховной Рады, авторами которого являются депутаты из того же монобольшинства.

Проект появился в повестке дня Рады на четверг. Дубинский говорит: кто-то поступил так без согласования с профильным комитетом, депутатами и фракцией, и назвал это «глупой попыткой втихаря протащить норму, которая реально подорвет фракцию изнутри». Депутат уверяет, что не знает, кто внес в упомянутый законопроект эту норму, но обращается к неназванным коллегам с предложением «не держать нас за идиотов».

Дубинского открыто поддержал коллега по фракции Максим Бужанский, а непублично – еще группа «слуг». Реакция фракционного руководства была незамедлительной. Закон, который содержал норму об императивном мандате, вообще сняли с повестки дня Рады.

В четверг, сообщает Александр Дубинский, состоялся диалог по этому поводу с председателем парламента Дмитрием Разумковым, его первым заместителем Русланом Стефанчуком и с руководителем фракции Давидом Арахамией. То есть бунт мажоритарщиков, который только-только начинал зарождаться, потушили. Но осадок, как говорится, остался.

То, что протестные настроения внутри «слуг» потенциально присутствуют, подтвердило первое в истории этого созыва неудачное голосование. Произошло это в четверг на вечернем заседании, причем рассматривался вполне проходной вопрос – сокращение сроков подготовки ко второму чтению проекта закона о безопасности автодорог.

Но впервые парламентское большинство не дало за такое решение 226 голосов – не хватило трех депутатов. При этом фракция «Слуга народа», в которую входит 251 депутат, дала 208 голосов «за».

Где-то через 40 минут монобольшинство впервые провалило закон. Законопроект «О правопреемстве Украины», который предлагал отменить действие ряда законов и кодексов времен СССР, поддержали 214 депутатов, из которых «Слуга народа» дала 210 голосов «за» – 41 «слуга» где-то заблудился в парламентских кулуарах.

В дальнейшем сбоев не было, и остальных законов из вчерашней повестки дня Рада приняла без стрессов. Не стоит ожидать сенсации и в пятницу, хоть в расписании парламентского заседания стоят такие неоднозначные проекты законов, как №1010 относительно обличителей коррупции, изменения в регламент ВР и тому подобное.

Тем временем Банковая пока решила воздержаться от такого теста на прочность рядов, как поиск 300 голосов за представление президента о досрочном роспуске Центральной избирательной комиссии. В среду профильный комитет представление поддержал, речь шла о решающем голосовании уже в четверг.

Но вдруг председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что этот вопрос не является таким уж острым: в президентской политсиле обнаружили, что «сейчас нет выборов, поэтому вопрос не стоит таким актуальным образом». На вопрос о наличии 300 голосов за это решение Арахамия сказал, что этот вопрос не обсуждался.

Похоже, в окружении главы государства все же не уверены в своей мощи собрать достаточное количество голосов за контраверсионную инициативу, против которой может объединиться часть политсил в парламенте, недовольных попыткой нивелировать их влияние на ЦИК за партийные квоты в комиссии.

Чтобы снизить градус внутрифракционных дискуссий, Офис президента предложил компромисс: в четверг депутаты приняли за основу 288 голосами законопроект №1035-2, который предусматривает не платить депутатам зарплату в случае их отсутствия без уважительных причин в течение месяца более чем на трети пленарных заседаний или половине заседаний комитета.

Другими словами, – парламентариев будут заставлять гривной ходить на работу и нажимать кнопки. Ранее президент Зеленский обещал за кнопкодавство лишать мандата.

В дальнейшем внутри фракции «слуг» будет тихо, пока Банковая не повторит попытку минимизировать самостоятельность мажоритарщиков. А по словам источников, такие планы у окружения президента есть. И это медленно будет подтачивать фракцию изнутри.

Полностью игнорировать эти риски ОП не может. Но сейчас не стоит и преувеличивать их масштаб. В упомянутом видео Дубинский говорит: мол, в комментариях ему пишут, что все нардепы от «Слуги» шли под брендом Зеленского и проголосовали за них именно потому, что за ними стоял именно новый президент. И что надо дать ему право исключать из фракции в случае невыполнения программы партии.

Блогер-депутат парирует, что «так же исподтишка, как норма об императивном мандате, в законопроекте может появиться легализация гей-браков.., колонизация Марса, признание зеленого красным». Относительно зеленого Дубинскому виднее, а конкретных аргументов против приведенных тезисов у него нет.

Как нет их у других депутатов Зе-фракции, ведь, действительно, пришли в парламент они, за редкими исключениями, не благодаря собственным талантам и биографии, а на волне зеленого хайпа. Более того, часть членов крупнейшей фракции тяготеет к различным политико-олигархическим группам влияния.

Именно их пытались приструнить инициаторы введения императивного мандата, чтобы в дальнейшем избавить себя от неприятных неожиданностей во время рассмотрения законопроектов.

Народ, как и раньше, поддерживает президента, а парламент остается для людей «невесткой». Свежая социология от группы «Рейтинг» недвусмысленно указывает: деятельностью президента Зеленского доволен 71% украинцев, против июля этот показатель вырос почти в полтора раза.

Работой же новой Верховной Рады удовлетворены 39% респондентов, не удовлетворены 16%, не смогли оценить 45%. Более 90% опрошенных поддерживают досрочное прекращение полномочий депутата за «кнопкодавство» и прогулы, уменьшение количества депутатов с 450 до 300 и снятие депутатской неприкосновенности.

С таким уровнем поддержки хозяин Банковой может по случаю напомнить излишне вольнолюбивым депутатам свои слова про первый год работы девятой Рады как испытательный срок, по результатам которого президент может распустить эту каденцию.

Вне сомнений, Владимир Зеленский был искренним, когда с трибуны парламента сказал: «Поверьте, я уже знаю, что распускать Верховную Раду не так страшно».