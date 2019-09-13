Миротворческий зуд Запада. Что нужно знать о формуле Штайнмайера для Донбасса

Будет еще много формул, и много людей, которые будут рассказывать, где и как лежат ключи от конфликта на Донбассе.

В 1993 году Бачо Корчилава и его семья стали вынужденными переселенцами из Абхазии. С того дня он стал интересоваться – писать, как журналист и участвовать в различных мероприятиях – всем, что связано было с урегулированием конфликтов на территории Грузии, пишет на своей странице в Facebook сам бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава.

«Две постоянно тлеющие точки в Грузии – моя малая родина Абхазия и Цхинвальский регион (для большинства более известный как Южная Осетия). В Абхазии урегулированием конфликта занималась ООН и миротворцы СНГ под эгидой Совета Безопасности ООН (хотя вместо миротворцев СНГ были только российские десантники)», – журналист.

В Южной Осетии урегулирование проходило под эгидой ОБСЕ (когда начинался процесс, эта организация еще называлась СБСЕ) и тоже при участии российских десантников, которых почему-то называли миротворцами.

«Так вот, за эти годы я помню по обоим конфликтам следующие формулы урегулирования: формулу Ливиу Ботты, формулу Дитера Бодена, формулу Хади Талиамини, формулу Бориса Ельцина, формулу Бориса Березовского (в бытность его исполнительным секретарем СНГ), формулу Кофи Аннана, формулу Бутроса Галли – и еще кто знает кого. Не хватало только формулы Лелика и Болика. И все формулы были хорошими, но так и остались формулами на бумаге», – подчеркнул Корчилава.

Теперь в Украине снова предпринимается попытка вернуться к теме формулы Штайнмайера, о которой впервые заговорили четыре года назад. В то же время, попутно еще говорят и о формуле Макрона (которую, кстати, многие уже успели подзабыть) и снова вернулись к Штайнмайеру.

Что я думаю о формуле Штайнмайера? Попытаюсь ответить максимально коротко. В 1993 году, я и моя семья стали… Geplaatst door Bacho Abesalom Korchilava op Donderdag 12 september 2019

«Можете не нервничать, она останется только на бумаге. Будет еще много формул, и много людей, которые будут рассказывать, где и как лежат ключи от конфликта на Донбассе», – отмечает Корчилава.

«Но решение конфликта как на Донбассе, так и на моей малой Родине наступит, когда изменится большая геополитическая ситуация в мире. А пока, ну пусть говорят о формулах», – резюмировал он.