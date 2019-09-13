Потакая новому диктатору: почему Запад молчит об «урезании свобод»в Украине?

В последнее время масса людей меня спрашивает, почему европейцы и американцы закрыли глаза на все те законы, которые сейчас принимает Рада например про разгон ЦИК, влияние на Верховный суд и другие.

Можно говорить о космических кораблях и крупных сделках, но на самом деле все гораздо проще: продажа земли. За это прощают абсолютно все, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп Украины Вадим Денисенко.

«Ну и вишенка на тортике или морковка перед осликом: МВФ пообещал дать 10 миллиардов сразу без каких-либо условий, если не будет вообще ограничений. Пока в правительстве (назовем это так) думают все же ввести ограничения в 200 тыс. га, но что-то мне подсказывает, что сойдутся на 300-400 тыс», – пишет политик.

Денисенко отмечает, что не менее важно, члены миссии МВФ «согласились с тем, что цена на газ может быть уменьшена». Единственный вопрос, «будет ли это прописано в меморандуме?».

«Потому что если это будут устные договоренности, через год-два мы снова вернемся к этому вопросу, но в куда более жесткой форме», – подчеркивает Денисенко.

Политик не питает иллюзий относительно событий, которые разворачиваются в Украине и предостерегает всех остальных от несбыточных надежд на быстрый крах команды президента Украины Владимира Зеленского. К моменту запуска рынка земли в Украине все в этом убедятся, особенно принимая во внимание реализацию законодательных инициатив «Слуги народа».

«Поэтому все те, кто предсказывает скорый крах Зе и говорит о том, что Запад не потерпит урезания свобод, – должен вам сообщить, что все вы идиоты. К 1 июля 2020 г. (день запуска рынка земли) вы не услышите от европейцев и их грантоедов ни одного плохого слова», – особо подчеркивает Денисенко.

Чому захід мовчить про «урізання свобод» в Україні?Останнім часом маса людей мене питає чому всі європейці і… Geplaatst door Vadym Denysenko op Donderdag 12 september 2019

Не стоит забывать, о том, что «дьявол кроется в деталях». Многое будет зависить о того, как именно будет открываться рынок земли в Украине.

«А потом все будет зависеть от того, как этот рынок будет открываться и от того, будут ли рейдерские схемы работать активно или не слишком активно. И что-то мне подсказывает, что шоколадный период может длиться еще год», – подытожил Денисенко.