Большевизм диктатора Зеленского. Какую экспроприацию готовят «слуги народа»

В скором времени украинцам начнут показывать увлекательное шоу. Многосерийное. У бывших чиновников, одного за другим, будут отбирать их имущество, с тем чтобы продать в пользу государства. Все это будет транслироваться в прямом эфире к пущей радости обывателей, пишет Юрий Вишневский на страницах «Деловой Столицы».

«Соответствующий закон может быть принят Верховной Радой уже 19 сентября. Он должен вступить в силу на следующий день после опубликования. Проект этого закона имеет номер 1031 и название «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказании за обретение таких активов», – пишет журналист.

В первом чтении этот закон уже был одобрен 11 сентября. Тогда же депутаты проголосовали за то, чтобы сократить сроки его подготовки ко второму чтению до семи дней.

«Причина спешки понятна: проект внесен президентом, который определил его как неотложный. Разработкой проекта руководил глава президентского офиса Андрей Богдан. В профильном комитете по вопросам антикоррупционной политики большинство членов (11 из 18), в т. ч. глава комитета Анастасия Красносельская, состоят во фракции правящей партии «Слуга народа», – подчеркивает Вишневский.

Именно поэтому рассмотрение правок на комитете будет чистой формальностью, и можно не сомневаться, что закон будет принят в том виде, который полностью устраивает Зеленского и Богдана.

«Также можно уверенно прогнозировать, что закон встретит полную поддержку у широчайших масс телезрителей. Тем не менее последствия принятия этого закона могут быть крайне печальными – сначала для международного имиджа Украины, а затем и для госбюджета, когда экс-чиновники начнут отсуживать компенсацию своих потерь через ЕСПЧ», – отмечает Вишневский.

По сути, Украина рискует стать образцом страны, где попираются основополагающие конституционные нормы. Согласно ст. 58 Конституции законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица; никто не может отвечать за деяния, которые на момент их совершения не признавались законом как правонарушение. Однако в законопроекте №1031 говорится о конфискации активов, обретенных в течение четырех лет до дня вступления в силу этого закона.

«Происходить это будет так. Сразу после вступления закона в силу НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура, а также Госбюро расследований и Генпрокуратура должны будут заняться выявлением необоснованных активов и сбором доказательств их необоснованности. Чтобы облегчить эту задачу, закон требует раскрытия банковской тайны по любому юридическому и физическому лицу без решения суда, только по письменному запросу прокуратуры, НАБУ или ГБР», – подчеркивает Вишневский.

Следующий этап – прокурор обращается в Высший антикоррупционный суд с иском и просит наложить арест на активы чиновника. Эту просьбу суд может рассматривать в отсутствие ответчика. То есть судебное разбирательство по существу спора еще даже не началось, а имущество уже арестовано и передано в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

«Далее чиновник должен будет опровергать в суде утверждение о том, что его активы являются необоснованными. То есть он должен будет доказывать, что его законных доходов за эти четыре года хватило на приобретение этих активов. Активы конфискуются, если разница между их стоимостью и законными доходами чиновника в 500 или больше раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц на день вступления в силу данного закона, то есть превышает 960,5 тыс. грн», – отмечает Вишневский.

Причем закон прописан так, что обосновывать активы можно только законными доходами самого этого чиновника. То есть нельзя обосновать активы потраченными на них собственными денежными сбережениями (они не относятся к доходам) и денежными взносами других членов семьи, также нельзя сослаться на деньги, взятые взаймы, и даже на банковские кредиты – тоже нельзя. Получается, семья остается без приобретенных активов (жилья, авто) и без сбережений, только с долгами. Или, в наших реалиях, платит большие взятки, чтобы этого избежать.

«Нелишне уточнить, что этот закон распространяется не только на высший эшелон государственной власти, но и на депутатов и судей всех уровней, всех госслужащих, должностных лиц местного самоуправления, военных должностных лиц (кроме срочников и курсантов), полицейских, должностных и судебных лиц всех прочих госорганов. Это сотни тысяч человек», – подчеркивает Вишневский.

У скольких из них найдутся необоснованные активы – сейчас можно только гадать. Но уверенно можно предположить, что справедливости тут не будет, а будет откровенная предвзятость. «Мы меняем философию борьбы с коррупцией – нужно не только сажать преступников, но и возвращать государству украденные ими деньги!» – объясняет появление законопроекта №1031 партия «Слуга народа». Когда поставлена задача путем конфискации активов пополнить госбюджет – несомненно, следователи и прокуроры будут стремиться выполнить и перевыполнить план.

«Также и судьи будут судить с обвинительным уклоном. Тем более что закон открывает перед ними широчайшие возможности для произвола. Статья 89 Гражданского процессуального кодекса будет дополнена изумительной нормой: «По делам о признании необоснованными активов и их взыскания в доход государства суд выносит решение в пользу той стороны, доказательства которой были более убедительными по сравнению с доказательствами другой стороны», – отмечает Вишневский.

Но команде Зеленского нужны и посадки бывших топ-чиновников. Для этого закон добавляет в Уголовный кодекс статью 368-5 «Незаконное обогащение». Обретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых превышает его законные доходы более чем на 15 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть на 14 млн 407 тыс. грн), наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

«Если учесть, что у суда будет возможность как завышать, так и занижать стоимость активов в разы или даже в десятки раз, то борьба с незаконным обогащением легко превратится в расправу над оппонентами. И это наше телешоу вполне может стать поводом для санкций со стороны ЕС вплоть до отмены безвиза и денонсации Соглашения об ассоциации», – подытожил Вишневский.