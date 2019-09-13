Укрепление авторитаризма Зеленского. Бессмысленность закона об импичменте

Почему закон об импичменте президента на самом деле является бессмысленным? Логичней было бы выносить вопрос об импичменте на референдум, как это сделано в Княжестве Лихтенштейн.

В день голосования закона об импичменте президента Украины в Верховной Раде открылась фотовыставка «Лесоводы на службе леса и общества» по случаю, как объясняет пресс-служба ВР, «профессионального праздника работников лесного хозяйства, лесной, деревообрабатывающей промышленности – Дня работников леса», пишет на страницах «Фокуса» журналист и публицист Андрей Капустин.

«Это культурное событие живо напомнило старый анекдот о бое между партизанами и фашистами за овладение сторожкой лесника. Сторожка эта переходила из рук в руки, пока не появился лесник и не отправил всех по известному адресу», – пишет журналист.

Что-то подобное происходило и в Раде, когда вопреки всем претензиям депутатов, не имеющих отношения к монобольшинству, закон об импичменте продавили сразу в двух чтениях.

«Но пикантность не в том, как этот закон принимали. И даже не в том, что его содержание больше напоминает строгий протокол ВОЗ по лечению, скажем, лихорадки Эбола, нежели правовой документ, направленный на облегчение проведения демократических процедур в обновляемом государстве», – отмечает Капустин.

Самое пикантное – это первый пункт статьи №2, который гласит: «Верховная Рада Украины может отстранить Президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления».

«После чего этот громоздкий и предельно забюро­кра­­тизированный текст можно уже не читать. Хотя бы потому, что эти самые «иные преступления» подробно изложены в 338 статьях Уголовного кодекса Украины», – подчеркивает Капустин.

А в этом меню помимо главного блюда «Государственная измена» можно выбрать гарниры, салаты и десерты на любой вкус. От раздела, допустим, №4 «Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности» до раздела №12, описывающего преступления «против безопасности движения и эксплуатации транспорта». Или, скажем, раздела №16 – «Преступления в сфере электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей».

«Словом, устранить нынешнего президента с его поста путем импичмента по принятому депутатами закону нереально. Во-первых, потому, что статья №111 УК разъясняет, что государственная измена – это «деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины», – отмечает Капустин.

А также она включает в себя «переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины», что к нынешнему главе государства пока вообще неприменимо.

«Во-вторых, для запуска процедуры импичмента необходимо представление, подписанное минимум 226 народными депутатами, что в условиях существующего парламентского монобольшинства, представленного в ВР партией Зеленского «Слуга народа», опять же нереально», – подчеркивает Капустин.

Все остальное, даже гипотетический переход главы государства «на сторону врага в условиях военного положения», от лукавого, поскольку у Зеленского не только монобольшинство в парламенте, но и тотальный контроль над всеми ветвями власти.

«Да, принятым законом ВР удовлетворила электоральный запрос на расписанную процедуру импичмента главы государства. Но она же обеспечила действующему президенту надежную подушку безопасности до завершения его каденции», – отмечает Капустин.

И это, по мнению победителей, должно нивелировать «мелочевку» вроде игнорирования регламента ВР и признания закона об импичменте недействительным, поскольку тот принят с нарушением процедуры, предусматривающей пятидневную паузу между рассмотрением документа в первом и втором чтениях для внесения депутатских поправок.

«Иное дело, если бы в новый закон заложили норму Княжества Лихтенштейн, где в конституции тоже прописано отстранение князя от должности. Но не столь сложным путем, как определила ВР, а путем всенародного референдума. И в этом есть логика», – отмечает Капустин.

«Поскольку главу государства избирает народ – значит, народу и надлежит решать дальнейшую судьбу избранника. Невзирая даже на то, что Украина не Лихтенштейн», – подытожил он.