Люди Коломойского в Верховной Раде. Самая хитрая депутатская группа в услужении Зеленского

Помимо пяти партийных фракций в нынешней Верховной Раде создана одна депутатская группа. С названием, звучащим, как тост: «За майбутнє». В группе 22 нардепа, на два больше, чем в «Голосе» – самой маленькой фракции, пишет Юрий Вишневский на страницах «Деловой Столицы».

За себя и за Коломойского

«За майбутнє» объединились депутаты-мажоритарщики, каждый из которых имеет личный интерес в политике и бизнесе. Но у некоторых из них есть еще и партийные интересы.

Собственной мини-фракцией внутри группы обладает партия «Укроп». Как известно, эту партию контролирует Игорь Коломойский. Причем контролирует в самом что ни на есть прямом и буквальном смысле – возглавляет комиссию партийного контроля «Укропа».

В группу «За майбутнє» вошли три представителя партии Коломойского: избранный на Львовщине Тарас Батенко (он возглавляет партию) и избранные на Волыни Ирина Констанкевич (член комиссии партийного контроля «Укропа») и Игорь Палица (член президиума партии). Батенко и Констанкевич заседали также в Верховной Раде предыдущего, VIII созыва.

Палица был нардепом VI и VII созывов, в мае 2014-го якобы по протекции Коломойского, возглавлявшего тогда Днепропетровскую ОГА, получил пост главы Одесской ОГА, через год был уволен (вслед за Коломойским), а еще через полгода возглавил Волынский облсовет.

Тарас Батенко удостоился поста сопредседателя группы «За майбутнє». Еще одним сопредседателем стал избранный на Хмельнитчине Виктор Бондарь, тоже близкий к Коломойскому. Во времена Виктора Ющенко он занимал посты министра транспорта и связи, замглавы президентского секретариата и главы Днепропетровской ОГА, позже был нардепом VII и VIII созывов.

Являлся сопредседателем депутатской группы партии «Відродження» в предыдущей Раде и возглавлял саму эту партию (которая тоже была проектом Коломойского). После фактического слияния «Відродження» с «Оппоблоком» (ради совместного похода на выборы, впрочем, безуспешного) стал беспартийным.

В целом среди 22 нардепов, объединившихся «За майбутнє», четверо представляют Волынскую область и столько же – Винницкую, по двое – Закарпатскую, Львовскую, Одесскую и Хмельницкую, по одному – Донецкую, Запорожскую, Полтавскую, Ровенскую, Тернопольскую и Херсонскую. Видим и западные, и восточные, и южные, и центральные регионы без явного перекоса. То есть группа образовывалась не по региональному признаку.

13 членов группы были нардепами прошлого созыва. Четверо из них вплоть до второго тура президентских выборов являлись членами фракции Блока Петра Порошенко: Николай Кучер и Петр Юрчишин с Виннитчины, Ярослав Дубневич со Львовщины и Дмитрий Лубинец с Донетчины. Трое входили в группу партии «Відродження»: помимо Бондаря это Антон Киссе с Одесчины и Юрий Шаповалов с Полтавщины. Игорь Гузь с Волыни состоял во фракции «Народного фронта», а еще один представитель Волыни, Степан Ивахив, был замглавы группы «Воля народа». Остальные четверо числились внефракционными.

Кроме того, два члена группы на момент избрания в нынешний парламент возглавляли областные советы: Волынский (Палица) и Одесский (Анатолий Урбанский). А Сергей Минько являлся мэром Мелитополя Запорожской области. Также видим в составе группы Виктора Балогу, который дважды (в 1999-2001 гг. и в 2005-м) возглавлял Закарпатскую ОГА, четырежды выигрывал выборы в парламент (в 2002, 2012, 2014 и 2019 гг.) и сохраняет в своей области немалое влияние. В 1998-1999 гг. он был мэром Мукачево, а с 2015-го этот пост занимает его сын Андрей Балога.

Словом, «За майбутнє» объединились в основном опытные, весьма известные и влиятельные в своих регионах политики. У многих из них за плечами также и немалый стаж партийной работы.

Помимо трех деятелей «Укропа» в группу вошли члены руководства трех партий: тот же Балога возглавляет «Единый центр», Александр Герега с Хмельнитчины является сопредседателем партии «За конкретні справи», Иван Чайкивский занимает пост зампредседателя Аграрной партии Украины и возглавляет ее Тернопольскую облорганизацию. Кроме того, Кучер несколько лет возглавлял Винницкую облорганизацию Украинской народной партии, Киссе до недавнего времени был сопредседателем партии «Наш край», а Бондарь, как уже упоминалось, возглавлял «Відродження».

И если все эти кадры, игравшие прежде в разных командах, собрались теперь в одной группе – значит, это очень понадобилось и им самим, и Коломойскому. Говорят, сколачиванием группы занимался самый авторитетный и близкий к олигарху человек среди новоизбранных нардепов, то есть Палица. И ему удалось совершить это еще до начала работы Верховной Рады IX созыва.

Именно благодаря этому о создании группы было объявлено в первый же день заседаний нового парламента, одновременно с объявлением о создании пяти фракций. Понятно, что сами по себе, без чьих-то организующих и стимулирующих усилий, 22 нардепа-мажоритарщика, едва отдохнувших после изнурительной избирательной кампании, ни за что бы не успели договориться.

Консолидирующий интерес

У всех депутатов группы «За майбутнє» есть общий интерес – сохранение своего собственного политического будущего. Желательным условием для этого является сохранение мажоритарной половины парламента. Поэтому группа в штыки восприняла президентский законопроект №1017, предлагающий сократить конституционный состав Верховной Рады с 450 до 300 нардепов и закрепить в Конституции чисто пропорциональную избирательную систему.

Однако было бы опрометчиво расшифровывать «За майбутнє» как «За мажоритарку». Подчеркнем, что в нынешнем парламенте за пределами пяти фракций оказались 53 нардепа-мажоритарщика, и все они считают желательным для своего политического будущего сохранение мажоритарных округов. Но вот «За майбутнє» объединились только 22 из них, то есть менее половины, а остальные (31 мажоритарщик) остаются внефракционными.

На самом деле группа «За майбутнє» – потенциальная предательница мажоритарной идеи. Группа готова поступиться мажоритаркой, если будет введена чисто пропорциональная избирательная система с открытыми партийными списками. Накануне обсуждения проекта №1017 Бондарь заявил: «Неоднократно шла речь о том, что будут введены открытые списки. Это значит, что депутат будет привязан к территории.

Это значит, что депутат будет бороться за то, чтобы средства пошли на территорию, децентрализация состоялась, для того, чтобы бюджет был на школы, садики, дороги, местные бюджеты наполнялись. К сожалению, мы не видим такой инициативы. Это вызывает беспокойство».

Во время обсуждения проекта №1017 высказались два представителя «За майбутнє»: Лубинец и Гузь. И оба говорили именно про открытые списки, а не о сохранении мажоритарки. А вот представители внефракционных нардепов отчаянно защищают мажоритарку, отвергая любые другие варианты.

Конечно, тут напрашивается вопрос: а зачем открытые партийные списки нардепам из группы «За майбутнє»? Ответ в том, что они надеются на следующих парламентских выборах попасть в открытые региональные партсписки «Слуги народа». Такая перспектива служила завлечением при формировании группы. Взамен члены группы должны уважительно относиться к интересам и пожеланиям Коломойского.

Проект №1017, как и некоторые другие президентские законопроекты о внесении изменений в Конституцию, рискует провалиться без голосов группы «За майбутнє». А провалы Зеленскому и его партии крайне нежелательны в преддверии местных выборов.

Окончательное голосование по конституционным законопроектам состоится на следующей сессии. До того времени парламенту придется рассмотреть много вопросов, аппетитных как для членов группы «За майбутнє», так и для Коломойского, например госбюджет-2020. Поэтому сейчас группа имеет возможность набивать себе цену.

Разумеется, до следующих парламентских выборов еще очень многое может измениться. Например, рейтинг «Слуги народа» может упасть. В таком случае членам группы можно будет объединиться в собственную партию под уже раскрученным названием «За майбутнє». Да и Коломойскому нужен запасной вариант. Он тоже думает о своем будущем наперед.