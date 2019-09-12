«Троянский конь» ЕС. Почему в Эстонии заговорили о отмени безвиза для Украины?

В то время как Эстония уже много лет борется с демографическим кризисом, глава МВД хочет отменит безвиз для украинцев.

Министр внутренних дел Эстонии и лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме взбудоражил информационное пространство, как эстонское, так и украинское, и в особенности российское, своими выпадами в адрес мигрантов из Украины. В частности, он фактически заявил, что безвиз с Украиной сомнительной пользы для Эстонии и стоит подумать об его отмене, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

«Правда, нельзя сказать, что эстонский министр удивил своей позицией, ведь с антимиграционной риторикой Хельме носился еще во время формирования нового правительства в этом году. Например, требовал возобновления суверенного контроля над эстонской границей и отмены миграционных квот», – пишет журналист.

По прошествии нескольких месяцев, когда правительство под руководством Юри Ратаса было сформировано, об отмене, но не о самих квотах, Хельме позабыл. Лидер EKRE поддерживает в этой теме жизнь, играя на достаточно широко распространенных антимигрантских настроениях в стране, но играет сугубо на эмоциях, а не оперируя фактами.

«Показательно, что его ведомство предлагает кабмину на 2020 г. утвердить квоту 1314 человек (0,1% постоянного населения). При этом квота на текущий год составляет 1315 человек. То есть Хельме хочет ее снижения аж на одного человека», – отмечает Гирман.

А свою кампанию строит на продуцировании негативного отношения к трудовым мигрантам из Украины. Якобы это напасть для эстонской экономики и местных кадров, ведь бизнес, дескать, предпочитает более дешевую рабочую силу.

«Потому Хельме 11 сентября распорядился изучить возможность отмены безвизового режима для украинцев, а по итогам уже этой осенью представить соответствующие законодательные инициативы в Рийгикогу (парламент Эстонии). Глава МВД бьет в набат: с востока, особенно из Украины, идет волна миграции «россиян с востока Украины, обрусевших украинцев или просто хомо-советикусов», – подчеркивает Гирман.

В интервью журналистам Хельме на русском языке называет Украину «троянским конем», украинцев – «не нашими людьми» и пугает эстонцев абсурдными цифрами: мол, в страну с населением в 1,3 млн человек хотят въехать 200 млн из Украины, России и других постсоветских стран.

«Министр сам признает, что в полной мере не удастся похоронить миграцию. Что в принципе Эстонии и не нужно, но об этом ниже. Сейчас же Хельме хочет добиться для Таллина права решать, «кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать». Среди инструментов он видит точечную отмену безвиза. Возможно ли это вообще, учитывая, что Эстония является членом Евросоюза, с которым в целом и действует визовая либерализация для Украины?», – отмечает Гирман.

В этой связи приведем недавний пример с просьбой Нидерландов к Еврокомиссии приостановить безвиз для Албании из-за угрозы албанских ОПГ. Запрос от голландцев поступил в Брюссель в июне и через месяц ЕК дала ответ: достаточных оснований для отмены безвизового режима нет. А ведь Нидерланды приводили достаточно весомую, на первый взгляд, причину – риск для общеевропейской безопасности и криминогенной ситуации.

«С другой стороны, Март Хельме, достав миграционную карту, идет по стопам венгерского премьера Виктора Орбана, польской правящей партии «Право и Справедливость» или до недавних пор итальянского правительства», – подчеркнул Гирман.

Иными словами, министр внутренних дел Эстонии преследует сугубо личные цели, а именно наращивает политическую массу, пользуясь своим высоким положением. И в этом его интересы совпадают с общей информационной кампанией Кремля, направленной на дестабилизацию и хаос в Европе, в том числе на вбивание клиньев между ЕС и Украиной.

Критика от своих же

Идею с отменой безвиза для украинцев уже раскритиковал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, по словам которого «односторонняя отмена краткосрочного безвизового режима для граждан Украины со стороны Эстонии неразумна и юридически невозможна».

«Кроме выполнения Украиной объективных условий, это решение было четким политическим шагом Евросоюза, и отказ от него не отвечает нашим интересам в поддержке интеграции Украины в Евросоюз», – сказал глава эстонской дипломатии, подчеркнув, что большинство украинцев имеют рабочую визу. А вот с нелегалами ведомство Хельме и должно разбираться.

Не считает Украину проблемой незаконной иммиграции и вице-председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон. Однако его тревожит риторика такого рода.

«Это, увы, очередной пример того, как руководимое Юри Ратасом правительство шаг за шагом меняет внешнеполитический курс Эстонии. Даже Путин не называл Украину «троянским конем» для Европы. Теперь это сделал член правительства Эстонии», – отметил Михкельсон и подчеркнул, что «Украина и за нас борется против российской агрессии».

Пропагандисты тут как тут

И все же заявления Хельме широко разошлись в рунете, но что еще более важно – эту же тему с мигрантами из Украины раскачивают и в русскоязычном сегменте эстонских СМИ. Речь идет о телеканале «ETV+», входящем в состав Общественной телерадиокомпании Эстонии (ERR), чья аудитория – русскоязычное меньшинство.

«Охват созданного в 2015 году «ETV+» небольшой, но растет: еще в октябре 2017 г. аудитория достигала 0,8% населения, но уже в мае 2019 г. выросла вдвое – до 1,6%. Как известно, россияне, создавая конкретно свой информационный продукт, наловчились продвигать его даже с минимальными «мощностями», – подчеркивает Гирман.

В этом плане на выручку всегда приходят куда более раскрученные пропагандистские СМИ – «RT», «Sputnik» и т. д. В то же время посредством «ETV+» можно влиять непосредственно на умы местной многочисленной диаспоры.

«Элементом чего видится запущенное недавно ток-шоу «Своя правда» с известными российскими ведущими Еленой Хангой (работала на НТВ, RT) и Еленой Поверной («Первый Балтийский Канал», созданный на основе российского «Первого канала»). И 9 сентября, какое совпадение, вышел второй выпуск этой программы с названием «Понаехали», – отмечает Гирман.

Тему подали под соусом «услышим и попытаемся понять каждого». Однако при просмотре ток-шоу ненавязчиво продвигаются следующие тезисы: украинцы – «тараканы», угроза, отбирают рабочие места у эстонцев, потому что просят меньше, плохо работают.

«На это, в частности, жалуются граждане с типичными эстонскими именами (табличка «Сарказм») – электрик Павел Зуев и зритель Николай Башкевич. Так, по мнению возмущенного Зуева, украинцы, плохо работая, готовы получать меньше, потому что «у них там (т. е. в Украине) зарплата 200 евро максимум», т. е. порядка 6 тыс. грн», – отмечает Гирман.

Возможно, для некрупных городов это и так, но тут налицо несоответствующее действительности обобщение – пролонгация кремлевской мифологии о нищих украинцах. Тем более что, согласно статистике, средняя (!) зарплата по Украине превышает 10 тыс. грн.

Чтобы во время ток-шоу не ощущалось явного перекоса мнений, в студии действительно выражаются противоположные мнения об украинцах. К примеру, человек, назвавшийся бизнесменом, спокойным тоном говорит о том, что мигранты занимают места, которые не понравились местным, а также вынуждают эстонцев повышать свой профессиональный уровень.

«Но ему очень громко оппонировали крикуны, которые, как водится, куда больше нравятся зрителю. Ну любит потребитель такого контента популистов, куда от этого деться», – подчеркивает Гирман.

Цифры против

А теперь немного фактажа о мигрантах, о демографической ситуации в Эстонии и о том, действительно ли украинцы представляют угрозу для эстонских экономики и работников, учитывая, что россияне – вторая по численности в Эстонии этническая группа (почти треть населения).

«Для начала вспомним, что Эстония, Латвия и Литва имеют самые высокие показатели сокращения населения. По данным ООН, к 2050 г. население Эстонии может сократиться на 13%. Предыдущие правительства этой балтийской страны пытались исправить демографическую ситуацию, в том числе за счет мигрантов», – отмечает Гирман.

С 2009 по 2014 г., согласно данным эстонского статистического ведомства, количество эмигрантов в Эстонии было выше числа иммигрантов. Пиковый показатель приходится на 2012 г.: страну покинули 6321 человек, а иммигрировали 2639. Однако с 2015 г. ситуация кардинально изменилась, и уже третий год подряд иммиграция превышает эмиграцию.

«В 2017 г. Эстонию покинули 12 358, а въехали 17 616 человек. В 2018 г.: иммиграция – 17 547, эмиграция – 10 476. Причем, что занятно, россиян в Эстонию иммигрирует больше, чем украинцев. Так, в прошлом году украинских иммигрантов было 924 человека, а россиян – 962. И такая картина типична в период с 2009 г., за исключением 2015-2017 гг. Но угрозу представляют почему-то украинцы», – отмечает Гирман.

Заявления о том, что экономика Эстонии не выдержит напора украинских трудовых мигрантов – попросту страшилки. Ведь наряду с ростом иммиграции растет хорошими темпами и эстонская экономика.

«Статистическое управление сообщает, что в 2018 г. ВВП вырос на 3,9% в сравнении с 2017 г. И такая тенденция – рост больше 3% – наблюдается уже третий год. Растет и производительность – 5,3% в час, соответственно, увеличивались зарплаты», – подчеркивает Гирман.

В сравнении с Литвой и Латвией Эстония оказалась куда более успешной в борьбе с демографическим кризисом. Почему? Во-первых, за счет постоянно вносимых правок в закон об иностранцах. Поправки с 2008 г. вносились уже пять раз и каждый раз были направлены на облегчение получения эстонцами работы в Эстонии.

«Очевидно, принесла свои плоды и «Эстонская программа интеграции на 2008-2013 гг.», уже вторая такая программа после «Интеграции в эстонском обществе 2000-2007 гг.». Их продолжением стала «Программа социальной консолидации и интеграции» (Lõimuv Eesti 2020) на период 2014-2020 гг. Задача этих программ – построение мультикультурного общества, в том числе за счет привлечения мигрантов», с целью устойчивого развития Эстонии», – отмечает Гирман.

Для лучшего понимания сути той же «Lõimuv Eesti 2020 приведем несколько цитат из программы:

▪ «Растущая потребность в конкуренции с другими государствами за качественную рабочую силу, а также влияние уравнивающих регуляций Европейского союза относительно интеграционной и миграционной политики привели к необходимости обращать больше внимания на адаптацию в обществе и дальнейшую интеграцию новых иммигрантов.

Если целью проводимой Министерством экономики и коммуникаций политики привлечения талантов является приезд в Эстонию образованной и квалифицированной рабочей силы, а также увеличение интереса к Эстонии среди зарубежных специалистов и студентов, то одной из целей интеграционной политики является обеспечение иммигрантам условий, способствующих их дальнейшей адаптации и интеграции в Эстонское общество».

▪ «Учитывая сложившуюся ситуацию в области народонаселения, иммиграция в Эстонию лиц, способных внести вклад в социально-экономическое развитие страны, является на ближайшие годы ключевым вопросом для рынка труда и образования Эстонии. Нуждаются во внимании и в поддержке по возвращению соотечественники, которые в течение долгого времени находились вне Эстонии».

«Эти две выдержки (на самом деле их можно было привести и больше) и приведенная выше статистическая информация прямо противоречат разгоняемой Мартом Хельме в очевидном партнерстве с российскими «медиа-гастарбайтерами» волне ненависти к украинцам. И, добавим, подтверждает предположение о том, что лидер консерваторов является очередным представителем европейского правопопулистского лагеря, представители которого известны своим сотрудничеством, в той или иной мере, с Кремлем», – подытожил Гирман.