Сколько получают депутаты

Кроме депутатского оклада и возмещения расходов связанных с выполнением прямых обязанностей, народные избранники имеют ряд других законных финансовых источников и ресурсов.

Народные депутаты, кроме оклада, могут рассчитывать на «депутатские» надбавки и компенсации. Вместе материальное обеспечение депутата Украины составляет 100 -150 тысяч гривен в месяц, пишет на своей странице в Facebook сотрудник президентского офиса Николай Богославец.

«При этом в расчет берутся: должностной оклад, так называемые «депутатские» или вторая зарплата, компенсации на аренду жилья, проезд и телефонные разговоры, фонд на оплату труда помощников и консультантов, которым депутат распоряжается по своему усмотрению», – пишет чиновник.

Далее указывается из чего именно складывается фактический доход народного депутата:

√ Должностной оклад обычного народного депутата – члена комитета без надбавок составляет 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть 19,21 тысяч гривен «грязными» (без уплаты налогов).

√ «Депутатские» – возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в размере месячной заработной платы народного депутата.

«То есть в сумме – это уже почти 40 тысяч гривен ежемесячно без вычета налогов», – отмечает Богославец.

В качестве примера чиновник приводит данные по доходам народных депутатов Верховной Рады предыдущего созыва:

«Если учитывать, что с 27 ноября 2014 до 30 июня 2019 народные депутаты Украины восьмого созыва получили из государственного бюджета заработную плату на общую сумму 469 млн 12 тыс 200 гривен, то средняя заработная плата на одного депутата прошлого созыва составляла ориентировочно 92 тысячи гривен «грязными», – отмечает издание.

Кроме того в распоряжение народного депутата есть и другие финансовые ресурсы и источники:

▪ Фонд на помощников-консультантов – 25 прожиточных минимумов в месяц (около 48 тысяч гривен). Депутат может привлечь до 31 помощника, распоряжается фондом он по своему усмотрению.

▪ Компенсация расходов на проезд по территории Украины. По результатам 2018 сумма этой компенсации составила 90 тысяч гривен в год на одного народного депутата или около 7,5 тысяч гривен в месяц. Воспользовались такой компенсацией в 2018 году 282 народных депутата.

▪ Компенсация стоимости аренды жилья или аренда гостиничного номера. В июне сумма такой компенсации составляла 19,5 тысяч гривен на одного человека.

▪ Суточные во время зарубежных командировок. В 2014-2019 годах. депутаты получили 38 млн 253 тыс 600 гривен на эти цели.

«Среди других компенсаций и льгот – оплата телефонных разговоров (около 5 тысяч гривен в 2018-м), командировочные помощников в избирательные округа (8 тысяч гривен в 2018-м), аренда помещений в округах для приема граждан (2 тысячи гривен в 2018 году) и бесплатное медицинское обслуживание», – подытожил Богославец.