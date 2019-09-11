Укрепление империи Коломойского. О чем шут докладывал монарху?

На встрече Владимира Зеленского с олигархом Игорем Коломойским присутствовали глава ОПУ Андрей Богдан, его бывший юрист, которому больше всего достается за связи с ним, премьер-министр Алексей Гончарук и первый помощник президента Сергей Шефир.

Публичное уведомление о встрече Зеленский – Коломойский говорит о том, что Банковая изучила свои прошлые ошибки с другим олигархом Виктором Пинчуком, пишет на страницах «Depo.Власть» главный редактор издания Андрей Коваленко.

Тогда о визите олигарха с Леонидом Кучмой к президенту рассказали журналисты, и был небольшой скандал. Президенту пришлось оправдываться. Теперь в ОП решили официально сообщить о визите олигарха Коломойского соответствующей фотографией, переиграв и СМИ, и самого Коломойского, который тоже хотел бы первым сообщить о своем присутствии.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з бізнесменом, екс-головою Дніпропетровської ОДА Ігорем… Geplaatst door Офіс Президента України op Dinsdag 10 september 2019

Но самое важное – о чем могли говорить Зеленский и Коломойский?

Энергетика

Официальная позиция – говорили о бизнесе и энергетике. Для Коломойского вопрос стоимости электроэнергии достаточно важен. Потому что он на этом зарабатывает. Ранее, после демарша ферросплавных и химических предприятий группы «Приват», НКРЭКУ снизила тариф НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии, а Кабинет Министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязательств на участников рынка электрической энергии.

Постановление Кабинета министров от 21 августа 2019 г. №803 было обнародовано в «Правительственном курьере». По подсчетам инициаторов, снижение цен на электроэнергию для промышленных потребителей с 1 сентября позволит им недоплатить государственным энергокомпаниям 18 млрд грн. Коломойский оказался в выигрыше.

19 августа президент Зеленский провел совещание с представителями Кабинета Министров и профильных ведомств по поводу ситуации на рынке электроэнергии. Во время встречи, в частности, обсуждали возможность снижения цены электроэнергии для бытовых потребителей.

И действительно, с 1 сентября тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей уменьшатся на 21 коп/кВт-час, или 10-11%, а с октября намечено еще одно снижение тарифов. Но монополисты, которые производят электричество (несмотря на запуск рынка электроэнергии, они никуда не делись), среди которых Ринат Ахметов, такими действиями очень недовольны. Уже даже говорили о кризисе в энергетике осенью.

Интересно, что не так давно Нацполиция устроила обыски в «Укрэнерго». Причиной будто стали 40 млн грн, которые могли быть «нагреты» на тендерах и по которым ведется расследование. На самом деле цель власти и Коломойского, который сейчас близко сотрудничает с Аваковым, дать понять «Укрэнерго» и молодому руководителю Ковальчуку, что он должен выполнять все прихоти новой команды.

«Укрэнерго» – это мощное оружие против всех главных олигархов страны, а также крючок для руководства государства, поскольку вся экономика держится на энергетике. В планах Коломойского НКРЭКУ должна быть ручной, а «Укрэнерго» – подыгрывать ему в вопросе тарифов. А то, что Ковальчук не стал подыгрывать Коломойскому в информационной сфере, когда началась война с Ахметовым за тарифы на электроэнергию, днепровскому олигарху очень не понравилось.

Не говоря уже и о том, что Ковальчук начал искать выходы на Зеленского через Разумкова. Поэтому вопрос «Укрэнерго» и Ковальчука так же мог быть предметом дискуссии между Коломойским и Зеленским в ОП.

Важно, что Коломойский не чурается войны с Ахметовым. Например, Запорожскую ОГА отдали приближенному к нему Виталию Туринке, от которого, а также депутата от «Слуги народа» Юлии Яцык уже пошла критика мэра Энергодара Павла Музыки из-за кризиса в коммуналке города. Музыка – это мэр от Ахметова, а Энергодар, где расположена тепловая электростанция ДТЭК, является форпостом олигарха в Запорожье.

«Кварталовский» блогер Русик, который делает ролики для YouTube команды Зеленского, активно путешествует по городам и показывает проблемы Украины. Сам Русик – из Запорожья. И не так давно он «проехался» по металлургическим предприятиям Ахметова, загрязняющим воздух, а также поехал в Энергодар, где собрал жителей, которые «разносили» критикой Павла Музыку.

Стоит отдельно сказать о «Центрэнерго», в котором интересы Коломойского также присутствуют. С 1 июля там сменилось руководство и вместо людей Кононенко зашел менеджмент, близкий к Коломойскому.

И.о. председателя правления стал Владимир Потапенко. «Центрэнерго» подписала договор на поставку угля из России с ООО «Нефть Форс», основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы «Приват». Сумма, на первый взгляд, невелика – 400 млн грн.

Но это не единственный пример, когда компании, приближенные к «Привату», работают за такие деньги. Например, дизтопливо для «Укрзализныци» будет поставлять в том числе ООО «Оил-Трейд 2018», которую связывают с «приватовцами» на сумму 506 900 000 грн.

ООО «Нефть Форс» зарегистрировали в августе 2018 г. в Борисполе, единственным учредителем и директором компании является Павел Алексеенко. Человек с таким же ФИО и адресом прописки и номером квартиры является учредителем ООО «Марио Групп», которое в 2018 г. управляло киевской АЗС ANP по бульвару Дружбы народов, 42, а также в 2017-2018 гг. участвовало в государственных тендерах, продавая талоны «Авиас» через сеть АЗС «Привата».

Но зарабатывает на «Центрэнерго», по данным СМИ, Коломойский дважды – кроме покупки электроэнергии по заниженной цене, фирма «Нефть Форс» поставляет на госкомпанию уголь по завышенной цене. Об этом, в частности, пишет деловое издание Delo. Согласно обнародованным в СМИ контрактам уголь российского происхождения через прокладки поставляется по цене 2500-2700 грн/т (в пересчете на калорийность 5200 – около 2000 грн/т).

Это значительно выше цены угля в Роттердаме, который с доставкой в ​​Украине стоил бы 1741 грн за тонну. Но формула «Роттердам +», по которой страна жила последние несколько лет, с 1 июля отменена. А против ее инициаторов детективами НАБУ расследуется уголовное дело.

Фонд госимущества

Также Коломойский мог обсуждать с Зеленским вопрос назначения Юрия Витренко из «Нафтогаза» на должность председателя Фонда госимущества. Витренко олигарх Коломойский хотел видеть премьер-министром. Также Витренко мог вполне стать министром энергетики. Проще говоря, он является удобным человеком для олигарха.

В Фонде госимущества у Коломойского хорошие аппетиты. Ему нужны «Центрэнерго», облэнерго, возможно, ОПЗ и кусочки «Укргаздобычи». Как писали энергетические инсайдеры, при анбандлинге «Нафтогаза» от «Укргаздобычи» могут «откусывать» и продавать определенные месторождения. И получить их – вполне в интересах крупных игроков. Коломойский точно не будет против купить несколько.

Местные выборы

Отдельные вопросы – местные выборы. Коломойского очень интересует Киев, где он с помощью «Слуги народа» собирается подвинуть Виталия Кличко. А также Днепр, где у него прямой конфликт с мэром Филатовым и Корбаном, который помогает последнему.

Если говорить о столице, то сейчас Кабмин подал представление на освобождение Кличко от должности председателя КГГА. Публичные нападки Богдана на него прекратились. Они даже довольно мирные дебаты устроили в программе Савика Шустера. Богдан «троллил» Кличко Прагой, а тот отвечал ему интересами киевлян.

Говорят, у Зеленского изменили тактику по Кличко из-за подключение американских лоббистов, в частности Джулиани, которые вступились за мэра Киева. Но «слуги» планируют в столице досрочные местные выборы.

По данным издания, ориентировочно выборы назначат на декабрь этого года. Уже идут заказы социологам, которые сейчас «рисуют» Кличко победу в первом туре над креатурой Коломойского – нардепом Александром Ткаченко, но проигрыш кандидату от «слуги» во втором туре.

Впрочем, у Зеленского сейчас прорабатывают сценарий изменения избирательного законодательства местных выборов. Для Коломойского зайти в Киев, где в отличие от суппортеров Кличко – Левочкина и Ахметова – у него нет больших активов, является делом принципа. Как и выбросить Филатова с кресла мэра Днепра. Единственное – у «слуг народа» сейчас нет очевидных кандидатов в мэры этих городов.

В этой истории следует понимать, что Коломойский является самым влиятельным олигархом в окружении президента. У него есть группа влияния в самой «Слуге народа», а также группа «За будущее» из мажоритарщиков, без которых «слугам» проблематично голосовать за изменения в Конституцию и даже по предстоящему роспуску ЦИК. Кроме этого, Коломойский имеет рабочие отношения с Аваковым, у которого тоже есть своя группа влияния из нардепов. «За будущее» в целом ассоциируют с ними обоими.

По имеющимся в распоряжении редакции данным, Коломойский в ОП также обещал Зеленскому помочь в организации совместной встречи с главными олигархами для выработки правил игры. Вот только эта встреча, скорее, станет пиарным моментом для Зеленского и выполнением предвыборного обещания, когда он говорил об этих правилах для олигархов народа.