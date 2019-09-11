Разделили власть в Украине. Группы влияния на президента Зеленского

Назначения на ключевые должности в правительстве и силовых органах в целом уже осуществлены. Какие центры влияния представляют новые назначенцы?

Новая власть уже работает, и ключевые должности распределены. Но возникает вопрос о том, какие же группы влияния сформировались в команде Зеленского, пишет на страницах «Depo.Власть» Игорь Петренко.

Правительство

О новом премьере Алексее Гончаруке можно сказать, что он является полностью человеком Зеленского, с сильными связями в ЕС – прямого конкурента США. Сейчас о тех, кто стал его подчиненными.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба – профессиональный дипломат. Профессионал, который не относится к группам влияния. По данным СМИ, в правительство попал по рекомендации премьера Гончарука. Младший представитель династии дипломатов: его отец был послом в Египте, Чехии, сейчас он – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Казахстане.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров – человек из сферы влияния Владимира Зеленского. Занимался бизнесом в ИT-сфере. Сотрудничал с компанией «Квартал-концерт». На президентских выборах возглавлял digital-направление кампании Зеленского, курировал сеть цифровых каналов его коммуникации.

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет – сын бывшего многолетнего председателя правления «ПриватБанка» Александра Дубилета (а это, как ни крути, указание на связи с Игорем Коломойским). Пять лет занимался ИT-направлением в «ПриватБанке». Выпускник Лондонской бизнес-школы.

Вместе с другими топ-менеджерами «Привата» является соучредителем мобильного monobank’а – банка без физических отделений. Общается с председателем фракции «Слуга народа» в парламенте Давидом Арахамией. На новой должности Дубилет будет контролировать весь документооборот в Кабмине.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов – выпускник нескольких западных вузов, доцент экономики Питтсбургского университета (США). Почетный президент Киевской школы экономики (KSE). В 2014 году Милованов стал соучредителем аналитической платформы VoxUkraine. С 2016-го – член Совета Нацбанка, куда якобы попал благодаря связям с экс-председателем НБУ Валерией Гонтаревой.

Милованова связывают с влиянием крупного инвестора Томаша Фиалы, а через него – с миллиардером Виктором Пинчуком. KSE организовала в Трускавце известный августовский тренинг будущих Зе-депутатов.

Министр финансов Оксана Маркарова, которая диплом магистра по экологии получила в Киево-Могилянской академии, а дальше получала образование в США, сохранила свою должность во втором правительстве подряд: впервые стала министром в ноябре 2018 года, сменив Александра Данилюка.

При этом сохранила рабочие отношения с экс-министром, который сейчас является секретарем Совета нацбезопасности и обороны. Муж Маркаровой, Даниил Волынец, – экс-председатель наблюдательного совета «Ощадбанка» и владелец более 70% акций «Аккордбанка».

В начале карьеры работала в американском инвестиционном фонде. В свое время говорили о близости министра к бывшей главе Минфина Наталье Яресько (в 2015-2016 гг. Маркарова была ее заместителем – руководителем аппарата, после чего стала первой заместительницей министра Данилюка).

Министр обороны Андрей Загороднюк имеет в своем досье запись о работе в нефтегазовом концерне «Надра», который принадлежал его отцу (сейчас переименован в Discovery Drilling Equipment и производит буровые установки). В 2015-2018 Андрей Загороднюк возглавлял Проектный офис реформ Министерства обороны. В июле президент назначил Загороднюка членом Наблюдательного совета концерна «Укроборонпром».

Отец министра, Павел Загороднюк, – известный бизнесмен в сфере геологии и геодезии, бывший председатель Союза геологов Украины. Был советником премьера Николая Азарова. С весны 2019 года вошел в наблюдательный совет «Укрнафты», близкий к миллиардеру Игорю Коломойскому.

На этом основании нового министра обороны относят к сфере влияния днепропетровского олигарха. Хотя это довольно относительно, ведь прямая связь Загороднюка-младшего с демонизированным Коломойским пока не прослеживается.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко – специалист по информационным технологиям (выпускник Киевской политехники), по специальности – карьерный дипломат. В 2014-2017 гг. работал в МИД в команде министра Павла Климкина, но его человеком не является.

По данным медиа, Пристайко не принадлежал к команде Зеленского во время президентских выборов, однако после победы помогал его команде готовиться к международным переговорам. Отец министра (умер в 2008 г.) работал заместителем председателя СБУ в 1996-2004 гг., был генерал-лейтенантом юстиции.

Министр юстиции Денис Малюська до перехода в правительство, с 2016 года и до последнего времени, был председателем правления возглавляемого Алексеем Гончаруком Офиса эффективного регулирования (BRDO). Его отец был адвокатом, а родственник занимал должность начальника управления МВД в Хмельницкой области. Сам Малюська ранее был консультантом Группы Всемирного банка и работал в консалтинговом бизнесе.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель тоже работал в BRDO. На этом основании его относят к группе влияния премьера. Раньше занимался возобновляемыми источниками энергетики как эксперт Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики.

К карьере министра инфраструктуры Владислава Криклия, который начинал в коммерческих банках, неравнодушен министр внутренних дел Аваков. С 2014 года от развития онлайн-платформы продажи билетов «Кино-театр» будущий министр перешел в статус советника главы МВД. В следующем году продолжил рост: стал заместителем начальника Департамента ГАИ, позже возглавил Главный сервисный центр МВД Украины. Занимался внедрением информационных технологий в работу полиции.

Также отметим, что Криклий входил в число участников движения «Люди важны», организованного первым заместителем министра экономразвития, а сейчас главой Государственной таможенной службы Максимом Нефедовым, депутатом Киевсовета Сергеем Гусовским, исполнительным директором Украинского института будущего (отдельные СМИ не исключают заинтересованности Арсена Авакова и его советников в деятельности этой негосударственной институции) Виктором Андрусивым и нынешним премьером Гончаруком.

Министр развития общин и территорий Алена Бабак в парламенте предыдущего созыва входила во фракцию «Самопомич» (№8 партийного списка на выборах 2014 года). Как заместитель председателя Комитета Рады по строительству, градостроению и ЖКХ занималась теми же вопросами, которыми и продолжит заниматься в статусе министра. Уроженка Кривого Рога. Директор и соучредитель ООО «Институт местного развития».

Связи: по данным «Украинской правды», кандидатуру Бабак президенту предложил премьер Алексей Гончарук, который знаком с ней по работе в BRDO.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая – еще одна выпускница Могилянки в новом правительстве. С 2014 года работала экспертом по вопросам медицинской реформы в неправительственной организации «Реанимационный пакет реформ». Была советницей министров этого министерства Олега Мусия и Александра Квиташвили.

Скалецкая возглавляла комиссию при министерстве по вопросам реформирования системы здравоохранения, где не раз критиковала действия тогдашнего министра Ульяны Супрун. В СМИ высказывались версии, согласно которым министром Скалецкая стала по совету нардепа от «Слуги народа», экс-владельца клиники «Борис» Михаила Радуцкого после отказа нескольких кандидатов на эту должность.

Министр образования и науки Анна Новосад работала в том же Минобразования, где в 2014 году стала советником министра Сергея Квита, а с 2017-го, во времена Лилии Гриневич, руководила Директоратом стратегического планирования и европейской интеграции. Выпускница Киево-Могилянской академии. Сложно говорить о прямой принадлежности министра к какой-то из групп влияния.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский с 2000 года управлял медиаактивами «Альфа-банка» в Украине («Наше радио», «Московский комсомолец в Украине»). В 2004-м ушел на телеканал СТБ, который тогда же перешел в собственность Виктора Пинчука.

Активно и эффективно занимался развитием медиа этого олигарха на должности директора группы StarLightMedia (телеканалы СТБ, ICTV, «Новый», M1, M2). И хоть в 2018 году эту работу оставил, но связи с миллиардером явно не потерял. Во время президентских выборов консультировал команду Зеленского по вопросам медиаполитики.

Министр социальной политики Юлия Соколовская работала в девелоперской компании «Миракс», департаменте экономики и инвестиций КГГА. С 2014 года становится директором департамента документооборота Минэкономики времен министра Айвараса Абромавичуса. Через два года возглавила департамент Минфина по вопросам расходов бюджета социальной сферы. С 2017 года – в проектах USAID, занималась внедрением реформы здравоохранения, отвечала за анализ сети больниц и внедрение электронной системы здравоохранения. Аналитики указывают на деловые связи Соколовской с Абромавичусом, Маркаровой и Миловановым. Преподавала на тренингах для депутатов от «Слуги народа» в Трускавце по приглашению Тимофея Милованова.

Министр внутренних дел Арсен Аваков к группам влияния не принадлежит, зато сам формирует группу вокруг себя. За сохранение Авакова в кресле министра публично в интервью высказывался Игорь Коломойский, с которым они встречались в день инаугурации Зеленского.

Вместе с тем трудно назвать политиков и топ-бизнесменов нашей страны, с которыми в то или иное время не контактировал этот министр. Благодаря правильно выбранной линии поведения во время выборов сохранил влияние в среде новой власти и должность. Зато мог потерять контроль над Национальной гвардией, но, судя по отсрочке рассмотрения в парламенте соответствующего президентского законопроекта, соревнуется и за этот сегмент воздействий.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда строила карьеру в правоохранительных органах. Дошагала до должности первого заместителя начальника департамента связей с общественностью МВД. После чего три года, до 2017-го, прослужила в Минобороны, где руководила управлением коммуникации и прессы.

После создания в этом году Министерства ветеранов стала заместителем министра Ирины Фриз. А после избрания последней депутатом от «Европейской солидарности» села в кресло руководителя министерства, заручившись рекомендацией Движения ветеранов Украины.

Какие это группы влияния

Итак, по группам влияния (много линий влияний на министров пересекаются, поэтому деление условное):

▪ «группа Коломойского»: Дубилет, косвенно Загороднюк;

▪ «группа Зеленского»: Федоров;

▪ «группа Пинчука», которая частично пересекается с «группой Гончарука»: Бородянский, Милованов, Маркарова, Малюська, Оржель, Бабак, Соколовская;

▪ «группа Авакова»: Аваков, Криклий;

▪ министры вне основных орбит влияния: Кулеба, Пристайко, Новосад, Скалецкая, Коляда.

Не менее интересными и влиятельными, чем некоторые министры, являются их заместители. На днях правительство назначило 11 из них.

Первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства стал Павел Кухта, заместителем – Тарас Высоцкий, заместителем-Торговым представителем Украины – Тарас Качка. Все они – сторонники либеральных взглядов на экономику и раньше работали в аффилированных с интересами западных партнеров структурах.

Кухта на выборах-2019 был кандидатом в нардепы от партии «Голос», ранее работал заместителем председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ, советником министра финансов (2015-2019 гг.), советником премьер-министра (2016-2019 гг.).

Качка был советником министра иностранных дел, советником международного фонда «Возрождение». В 2014-2015 гг. – вице-президент, и. о. президента Американской торговой палаты в Украине.

Заместителем к министру финансов пришел опытный чиновник Геннадий Плис, который в 2016-2017 гг. был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации, а в 2017-2018 гг. был заместителем госсекретаря Кабинета Министров.

Силовые органы

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов – пожалуй, ближайшая лично к Владимиру Зеленскому фигура на политическом Олимпе. Друг детства президента. Экс-директор студии «Квартал 95» до самих выборов, возглавил партию «Слуга народа» после ее создания в 2017 году. Руководил штабом Зеленского. Все 100 первых дней Зе-президентства исполнял обязанности председателя СБУ.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка – выходец из Минюста. В правительстве Азарова Рябошапка был заместителем руководителя Департамента юридического обеспечения аппарата Кабмина. Перед Революцией достоинства перешел работать в Transparency International Украина. После смены власти Рябошапка был некоторое время заместителем министра юстиции. В 2016 году избран членом Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. Через год ушел оттуда со скандалом из-за конфликта с тогдашним главой НАПК Натальей Корчак.

Публично заявляет, что оказался в команде Зеленского случайно: его пригласили как эксперта по антикоррупционной проблематике. Но СМИ сообщают о дружбе Рябошапки с главой Офиса президента Андреем Богданом, благодаря которому тот якобы и попал в новую власть.

Первым заместителем главы ГПУ 5 сентября назначен Виталий Касько – однокурсник Андрея Богдана по юридическому факультету Львовского госуниверситета им. И. Франко. Начинал он в прокуратуре Львовщины. В 2014 году был назначен заместителем генпрокурора. Уволился в 2016-м из-за противостояния с тогдашним генпрокурором Виктором Шокиным.

Касько заявил, что в прокуратуре царит круговая порука, «работает не закон, а произвол». Утверждал, что генпрокурор навязывал ему инструкции тогдашнего народного депутата от Блока Петра Порошенко Игоря Кононенко, а также отстранил от расследования дела «бриллиантовых прокуроров». В свою очередь, в ГПУ заявили, что Касько незаконно присвоил себе служебное жилье.

Сам он обвинения отрицает. После увольнения Каско вошел в правление неправительственной организации Transparency International Украина. 2017 года «квартирное» дело против Каська Генпрокуратурой было закрыто.

Заместителем генпрокурора с июля этого года работает Сергей Кизь, он останется работать и дальше. Журналисты считают его чувствительным к настроениям бывшего руководителя ГПУ Юрия Луценко. Пишут и о давнем знакомстве Кизя с упомянутым Андреем Богданом. Впрочем, в последнем интервью Рябошапка сказал, что даст Кизю лишь «переходный период», после которого, надо понимать, этот прокурор сменит должность.

В общем, как следует из приведенной информации, внешние воздействия руководителя президентской канцелярии сейчас наиболее мощные в здании на улице Резницкой, где расквартирована Генпрокуратура.

А вот насчет СБУ, то поговаривают о возможном переходе недавно назначенного главой Службы внешней разведки Владислава Бухарева на работу первым заместителем Баканова. Если это не просто слухи, то немного вырисовывается распределение сфер влияния. К примеру, спецслужбы тогда остаются за ближайшим окружением президента. Ведь господина Бухарева называют очень близким к Зеленскому.