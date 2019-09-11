Еврокоммисар Орбана: угроза изменения политики соседства ЕС для Украины

Венгерский претендент на должность Еврокомиссара, ответственного за отношения с Украиной, нес личную ответственность за выведение из-под уголовного преследования российских торговцев оружием, экстрадицию которых требовали США.

В Украине не без оснований говорят о похолодании в отношении Старой Европы к нашей стране, но все это – гораздо менее значительно по сравнению с событием, которое уже анонсировано и может произойти уже в ближайшие недели. Европейским комиссаром, ответственным за отношения с Украиной, планируют назначить одного из близких соратников венгерского премьера Виктора Орбана, пишет на страницах «Европейской Правды» редактор издания Сергей Сидоренко.

Крайне важная должность в Европейской комиссии – это комиссар по вопросам соседства, который направляет практическое сотрудничество, помощь Украине, готовит/подает проекты решений Еврокомиссии и имеет достаточно неофициальных рычагов, чтобы заблокировать то или иное решение.

Именно такие полномочия совершенно неожиданно получил выдвиженец Виктора Орбана Ласло Трочани.

Кто этот человек?

Кандидат в еврокомиссары – довольно известный в Венгрии юрист, с 2014 по 2019 год – министр юстиции Венгрии, которого представители украинской власти, впрочем, почти не знают. Никаких данных о его поездках в Киев найти не удалось.

А вот на Закарпатье он бывал неоднократно.

Еще в 2015 году (то есть задолго до принятия образовательного закона!), посетив Ужгород и Берегово, Трочани признал, что главной темой визита было изучение ситуации с венгроязычным образованием, где «существующее законодательство выполняется не в полной мере», цитирует министра сайт венгерского правительства.

Речь шла и о венгерской автономии, но без конкретики, поэтому тогда эти заявления не привлекли внимания.

В дальнейшем Трочани посещал Закарпатье ежегодно, в том числе после принятия образовательного закона, с которым отношения между нашими государствами резко ухудшились. В 2016 году он даже стал почетным доктором Ужгородского национального университета.

Но закарпатский вопрос для министра юстиции было совсем не основным. И в самой Венгрии, и в других государствах ЕС его знают благодаря другим действиям.

За годы его работы (и в определенной мере – в результате его работы!) уровень соблюдения прав человека в Венгрии претерпел радикальные изменения, поэтому сам факт его выдвижения в еврокомиссары поразил европейских политиков и журналистов.

«Как министр юстиции Трочани подал ряд законопроектов, которые вызвали конфликты Венгрии с Европейской комиссией, куда теперь он стремится вступить», – удивляется британский «The Guardian».

В частности, издание настаивает, что он был ответственным за криминализацию работы в Венгрии организаций, помогавших беженцам, за создание «контейнерных лагерей», а также за изменение законодательства об образовании с одной целью – чтобы изгнать из Будапешта финансируемый Соросом Центральноевропейский университет.

«Эта история достижений может осложнить его путь к кабинету в штаб-квартире Еврокомиссии», – отмечает издание.

Российский след

Но для Украины особенно весомым выглядит одно из самых свежих «достижений» вероятного комиссара.

Венгерские СМИ пишут, что он был лично ответственен за то, чтобы вывести из-под уголовного преследования российских торговцев оружием – очевидно, по договоренности с официальной Москвой.

Эта история началась еще в 2016 году, когда венгерские спецслужбы во время совместной с американцами спецоперации задержали возле Будапешта двух россиян, которые намеревались продать мексиканскому наркокартелю большую партию оружия, включая системы противовоздушной обороны. Во время переговоров о продаже четко говорилось, что оружие будет использовано для сбивания американских вертолетов, пишет 444.hu.

После задержания американцы подали запрос на экстрадицию, но процесс неожиданно затормозился. По формальным поводам решение откладывалось (в частности, арестованные подали заявление об убежище, и венгры приняли его к рассмотрению). А в какой-то момент Вашингтон получил сообщение о том, что Венгрия получила еще один запрос на экстрадицию этих россиян – от самой России. А поскольку там они якобы совершили еще больше преступлений, то у России – приоритет.

Важная деталь: все это время успешную спецоперацию держали в секрете, ни венгерские, ни американские СМИ о ней не сообщали, но в Москве узнали о «своих» и о деталях выдвинутых им обвинений и уже после этого объявили их в розыск. Как утверждает другое венгерское издание, Direkt36, российский запрос на экстрадицию был, по сути, копией американского, просто «плохим переводом».

Все это не помешало Венгрии выдать россиян в РФ несмотря на то, что даже венгерский прокурор был против. Финальное решение о том, кому выдавать задержанных, принимал именно министр юстиции.

Как утверждает журналист Шаболч Пани, который подробно писал об этом деле после того, как оно стало публичным, не помогли даже два звонка от генпрокурора США – Ласло Трочани отказался обсуждать с ним вопросы экстрадиции.

А после того, как торговцев оружием экстрадировали в Россию, претензии следователей к ним «испарились». Им так и не были предъявлены обвинения, и оба за два месяца вышли из-под экстрадиционного ареста. И даже если кто-то сомневался, что это была «экстрадиция спасения», организованная венграми – эти сомнения опровергнуты.

Причина в другом. Он – преданный соратник Орбана.

И решение ради россиян, и раскритикованные Брюсселем законы, которые противоречат принципам демократии и прав человека, были разработаны Минюстом по поручению премьера.

Сейчас в Будапеште настаивают, что Трочани является профессиональным юристом-ученым и дипломатом, европейцем по духу, а потому в Еврокомиссии будет действовать беспристрастно. Данные о его опыте правдивы – кандидат в комиссары в свое время был даже членом Венецианской комиссии.

Но это не мешало ему действовать вопреки этому опыту в должности министра юстиции, выполняя все указания Орбана. Можно ли поверить, что теперь это изменится?