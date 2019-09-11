А был агент США в правительстве России? Странности шпионской истории

Для возвращения в игру засвеченного агента должны быть веские причины. Например, показать всему миру, что шпионить для США круче и прибыльнее, чем для России.

Вброс в публичное пространство информации об Олеге Смоленкове, агенте ЦРУ, работавшем в Москве и выведенном из игры два года назад, не может быть случайностью, пишет на страницах «Деловой Столицы» Сергей Ильченко.

Что это было?

Напомню, что 9 сентября телекомпания «CNN» со ссылкой на нескольких осведомленных сотрудников администрации президента США Дональда Трампа сообщила, что пару лет назад ЦРУ вывезла из России своего очень ценного агента, опасаясь его разоблачения.

Здесь сразу возникает куча вопросов. К примеру: не слишком ли большая орава осведомленных сотрудников администрации президента США сливает информацию «CNN»? Как к этому относятся глава президентской администрации и сам Трамп?

А далее: не будут ли излишне разговорчивые осведомленные сотрудники вычислены и взяты за задницу холодной и безжалостной рукой службы внутренней безопасности? И если да, будет ли экзекуция публичной? И наконец, с какого перепугу сразу несколько осведомленных сотрудников администрации президента США вдруг вспомнили об истории 2017 г. именно сейчас?

Здесь надо понимать, что если даже редакция (или разведка, неважно, тут схема действий одна) обзаводится кротом в окружении президента страны, то он всегда уникален и очень ценен. Его берегут как зеницу ока и никогда не беспокоят по пустякам.

И то, что телекомпания «CNN» сослалась аж на нескольких осведомленных сотрудников, ясно говорит о том, что никаких прямых источников в окружении Трампа у нее нет. А значит, у нас отпадают все вопросы, кроме последнего: почему эту историю – не суть важно, абсолютно правдивую или полностью вымышленную, или серединка на половинку, вытащили на свет именно сейчас? И, кстати, кто же все-таки мог заказать «CNN» ее слив?

Чем дальше в лес, тем толще партизаны

Это верно и в нашем случае, потому что далее в информации «CNN» возникает ссылка на сотрудника американской разведки, с которым «CNN» обсудила информацию, полученную от нескольких осведомленных сотрудников администрации президента США, и который высказал авторитетное мнение, что отзыв такого агента имел очень серьезные последствия, поскольку «восстановить такие возможности в короткий промежуток времени не удается».

Это, бесспорно, крайне ценное экспертное заключение. Можно только пожелать, чтобы капитан Очевидность, давший его «CNN», не испытывал проблем ни с гонорарами за свою аналитику, ни со служебным ростом.

Но «CNN» и тут не остановилась на полпути – она нырнула в самые глубины. Оказывается, решение о вывозе агента было принято вскоре после переговоров Трампа с Сергеем Лавровым, которому во время встречи в Белом доме в мае 2017 г. президент США раскрыл секретные данные разведки, касающиеся действий ИГИЛ в Сирии.

Мог ли Трамп сделать такой вброс Путину через Лаврова? Мог, отчего же нет. Вполне можно представить себе ситуацию, когда США было выгодно слить России что-то про ИГИЛ, и сделать это именно через Трампа, посмотрев, как будет вытягиваться физиономия Лаврова и насколько вырастет после этого активность посольства России в США, нелегальных резидентур и других интересных российских ведомств.

Но такие операции всегда тщательно готовят, причем первое лицо, обычно лишь поверхностно осведомленное о работе спецслужб, дозировано грузят выверенной информацией, которую оно затем неожиданно вбрасывает в игру, отслеживая реакцию собеседника, – нормальный такой дипломатический покер.

А здесь, внимание – новый поворот: данная информация вроде бы и не имела непосредственного отношения к американскому шпиону в России, однако, по данным «CNN», именно после этого случая американская разведка стала обсуждать угрозу возможного провала своего агента. То есть, грубо говоря, серебряные ложечки не пропали, но осадок остался.

«Чушь несусветная», – скажет на это любой вменяемый человек и будет прав. Но фишка тут в том, что вменяемые люди если и смотрят «CNN», то лишь по причинам, сходным с теми, по которым жители Давилона покупали «Газету для дураков». Для тех, кто забыл книжку про Незнайку на Луне, напомню, что покупали они ее не потому, что сами были дураками, а потому что хотели узнать, что там для дураков пишут.

Однако публично хамить в адрес СМИ и их читателей в США не принято. И потому пресс-секретарь ЦРУ Бриттани Брамелл деликатно назвала информацию «CNN» «неточной» и попыталась пояснить, почему это так. Вышло это у нее несколько смазано, так что любители конспирологии смогли лишний раз убедиться, что ЦРУ что-то недоговаривает – и это тоже было верно, поскольку ЦРУ и должно что-то недоговаривать, оставляя у тех, кому положено, чувство информационного голода.

А вот пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм была более агрессивна – она заявила «CNN», что ее репортаж «не просто неточен», а «ставит под угрозу жизни людей». Ясное дело, что после этого интрига закрутилась на полный ход.

Захватывающие подробности

И тут на горизонте возникла «The New York Times», по данным которой шпион был завербован ЦРУ несколько десятилетий назад со средних должностных позиций, но удачно вырос и занял «влиятельную должность, которая обеспечивала ему доступ в Кремль на высочайшем уровне».

Впервые ему предложили покинуть Россию в 2016 г., после того как он слил детали российского вмешательства в президентские выборы в США, которые были использованы публично. Но несгибаемый агент ответил отказом, сославшись на семейные обстоятельства, что вызвало смятение у руководителей ЦРУ и посеяло сомнения в его лояльности.

То есть внимание: агенту светит пожизненное, а перед этим ему переломают на следствии все кости. Агенту говорят – парень, бери ноги в руки, мы тебя спасем, мы своих не бросаем. Ну, вообще-то, иногда и бросают, но ведь он засветит при аресте кучу народа, всех работников ЦРУ, которые так или иначе с ним взаимодействовали.

Но гордый герой не может и не желает уезжать – его держит на месте старушка мать или жена не хочет менять Москву на другой город, или у сына как раз хорошо пошли дела в спортивной секции – в общем, он, стиснув зубы, идет на риск и остается, готовый в случае провала крикнуть в лицо своим палачам: «Я люблю Америку».

Здесь, опять же, надо понимать, что поставить вопрос об эвакуации такого ценного агента его куратор может только в отчаянной ситуации. Агент в кремлевских верхах чертовски ценен.

Для его прикрытия ничего не жаль и можно, скажем, провести операцию, чтобы подставить под подозрение кого-то другого, можно уложить его на дно, надолго, пока подозрения улягутся, можно придумать много других ходов ради того, чтобы сохранить такую фигуру. То есть эвакуация – это значит, что придут через час-два и уже ничего не сделаешь.

Так выдергивали Олега Гордиевского – в ситуации, когда провал был абсолютно неизбежен. И, кстати, Гордиевского не пришлось уговаривать – он сам запросил эвакуацию.

Но продолжим: спустя несколько месяцев, в 2017 г., агенту сделали аналогичное предложение, и во второй раз он его принял. Снизошел, значит. Эх, не повезло парню – хотел было геройски погибнуть на фронтах тайной войны, а его уговорили спастись.

И тут, шаг за шагом, методом исключения, на горизонте появилась фигура Олега Смоленкова. В принципе вычислить его можно было довольно легко: год бегства был известен, и нужно было просто посмотреть, кто из сколь-нибудь заметных чиновников нежданно пропадал с радаров.

И вот, простым гуглем находим проект dailystorm, а там, о чудо – дивная история 2017 г.: сотрудник управделами президента бесследно исчез с супругой и тремя детьми, в Москве возбуждено уголовное дело. Пропал Олег Смоленков, государственный советник РФ третьего класса.

Информация, повторяю, дивная – особенно если ее внимательно прочесть, подмечая все детали. И ресурс дивный. А еще очень похоже на то, что эту информацию просто всобачили туда задним числом, проставив дату двухлетней давности, а до того, как заварилась вся эта каша, никакой статьи о Смоленкове там и не было.

И тут же в США возникает некий Олег Смоленков с подходящими данными, который в 2018 г. купил с женой дом в Вирджинии стоимостью $950 тыс., в котором сейчас и проживает в окружении пошлой роскоши. Фото интерьеров с пошлой роскошью прилагаются, оказывая отрицательное влияние на морально неустойчивых российских чиновников.

И еще много чего интересного накручено вокруг Смоленкова, тут впору писать не одну статью, а пять. Но это ни к чему, поскольку и так ясно, что история фейковая. Притом очень грубо фейковая – это не тонкая игра разведок через СМИ, а топорный вброс, рассчитанный на постоянный круг читателей «Газеты для дураков», которые отмазываются тем, что, мол, просто хотят посмотреть, что там для дураков пишут.

Остаются два вопроса, все тех же: кто и зачем? И еще – а есть ли тут хоть какая-то доля правды?

Доля правды, очевидно, есть. Судя по всему, Смоленков действительно свалил в США и, вполне вероятно, сделал это втихую и через Черногорию. Побудительные мотивы могли быть разными, к примеру, он мог элементарно провороваться. Но вот на эвакуацию особо ценного агента на грани провала это совсем не похоже.

Мог ли уже беглый Смоленков обладать какой-то информацией, интересной для ЦРУ? Мог. Едва ли настолько крутой, как это пишут в газетах, но достаточно интересной, чтобы на него вышли, предложив ей поделиться, и чтобы предложение было из тех, от которых невозможно отказаться.

После этого Смоленкова оставили в покое, дали ему вид на жительство, возможно, даже что-то заплатили, но едва ли миллион долларов. А потом кто-то и зачем-то решил сыграть этим отработанным материалом.

Кто именно? Тут видно несколько версий.

Первая: это операция ЦРУ по прикрытию реального агента, продолжающего работать в Москве, и где-то неудачно оступившегося. Здесь есть масса вариантов игры, причем не «в лоб», а более тонких.

Например, подстава под подозрение кого-то из знакомых или сослуживцев Смоленкова, которые могли сливать информацию через него – с тем, чтобы отвести их от реального агента. При этом все делается нарочито грубо, именно для того, чтобы в Москве стали думать – а кого ж эти црушники так лихорадочно бездарно-старательно прикрывают? – и вышли бы в итоге не на того человека.

Второе: к выборам Трампа в США ФБР решило организовать своих Скрипалей, которых попытаются грохнуть какие-нибудь чепиги-бошировы. Может, и грохнут, но, скорее всего, мазуриков перехватят на подходе, а Смоленковых только напугают, перепуганное и выжившее семейство будет гораздо смотрибельнее.

В этом случае, забрасывая Смоленкова как живца, Москву еще и прикармливают дополнительной информацией, которая должна побудить ее направить в США группу ликвидаторов. Совершенно необязательно, что в эту игру втягивают сразу кого-то большого – СВР, ГРУ или ФСБ.

Региональный инициативник уровня Кадырова будет даже эффективнее, да и работать с ним проще. Вариант – Смоленкова просто раскрутят в СМИ, создав ситуацию, когда Москва испытает сильнейший соблазн ликвидировать его, независимо от степени вины. Просто для того, чтобы показать, что предатели не успевают насладиться роскошным домом.

Если все пройдет успешно, то есть россияне заглотят наживку, а затем будут удачно подсечены, то Москва сможет после этого сколько угодно доказывать, что она тут ни при чем. Она может даже и в самом деле быть ни при чем!

Но ей никто не поверит и правильно сделает, потому, что если даже Москва где-то и когда-то оказалась ни при чем, то это ее недоработка, а не заслуга. Так что предлог для продления санкций обязательно появится – сочный такой, весь на эмоциях и как раз к выборам.

А то в ЕС после обмена пленными сильно расслабились, а санкции для сдерживания «Северного потока-2» и продвижения своих углеводородов на европейский рынок США нужны. А еще появится повод почистить российскую диаспору США и тоже к выборам, что тоже назрело.

Третье: из этой истории, как деревце из семечка, будут терпеливо растить к самым выборам наезд на Трампа, который якобы бездарно выбалтывает секреты о ценных агентах, встречаясь с иностранными делегациями.

Очень сомнительно, чтобы нечто подобное имело место быть, и дело тут не в Трампе, а в том, в каком виде предоставляется разведывательная информация первым лицам государства. Но объяснить такие тонкости читателям «Газеты для дураков» – нереально.

Возможны и другие варианты, но тут уже нужно следить за развитием истории. Оно обещает быть интересным.