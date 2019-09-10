Диссидент Сенцов против диктатора Зеленского. Политическая судьба бывшего заложника Кремля

Политузник Сенцов вернулся в Украину, которой не нужны больше герои. Народ отказался от демократии на последних выборах.

На первой после освобождения пресс-конференции Олег Сенцов заявил, что пока что еще не знает, будет ли участвовать в политической жизни страны, однако ощущает ответственность перед страной и народом, пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV».

«Тем не менее, вопрос об участии – и что самое важное, об успешном участии Сенцова в большой политике решается не самим бывшим узником, а теми обстоятельствами, которые сопровождали его освобождение», – пишет публицист.

Если бы Сенцов был освобожден до президентских выборов в Украине, сама жизнь могла бы вынести его в народные кумиры – так, как это произошло в свое время с Надеждой Савченко. Сенцов мог бы не хотеть стать политиком, но он им стал бы – может быть, даже кандидатом на пост президента страны.

«Но такого развития событий никогда не допустили бы в Кремле. Владимир Путин прекрасно понимал, что освобождение украинских заложников может позитивно сказаться на популярности Петра Порошенко и что самое главное – осложнить крах постмайданной власти и формирование режима, который Кремль собирается использовать для «успокоения» Украины», – подчеркивает Портников.

Сенцов мог выйти на свободу только при Зеленском и то при условии, что новому украинскому президенту было что предложить за его свободу российскому коллеге. Таким предложением и стало освобождение Владимира Цемаха. Сенцов смог возвратиться домой.

«Однако он возвратился совсем в другую страну, чем та, в которую возвращалась Савченко. Страну, в которым полным ходом идет построение авторитарного режима постсоветского типа. Страну, граждане которой – как это уже не раз бывало в истории авторитаризма – демократическим путем отказались от демократии. И такой стране, разумеется, не нужны никакие герои», – отмечает Портников.

Савченко, собственно, отвечала запросу на героизм, на сопротивление, на образ «человека из народа» у власти. Сейчас «человек из народа» и так уже у власти, а общество хочет прекращения войны и повышения уровня жизни. Такому обществу не нужен герой, ему нужен хозяин. И этот хозяин уже взял в руки плетку.

«В таком обществе такой человек, как Олег Сенцов, может быть либо «местным дедушкой Калининым» и заседать в президиумах рядом с безликими соратниками и поклонниками Владимира Зеленского, либо диссидентом, который будет говорить безразличному обществу ненужную правду. Никакой другой роли в современной Украине для него не предназначено», – резюмирует Портников.