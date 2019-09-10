Луганский поход. Перспективы украинской «народной дипломатии» на Донбассе

Намерение трех луганских чиновников отпраздновать День Луганска в оккупированном городе может поставить руководителя местной оккупационной администрации Леонида Пасечника в несколько неловкое положение, ведь реагировать на подобное проявление «народной дипломатии» можно по-разному.

За несколько дней до Дня Луганска, который традиционно отмечается в середине сентября, трое государственных чиновников среднего звена ошарашили украинскую общественность намерением в частном порядке поехать в оккупированный областной центр, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

На видео начальник управления молодежи и спорта Луганской ВГА Антон Волохов, депутат Рубежанского горсовета Денис Денищенко и менеджер государственного телеканала «UA Донбасс» Андрей Шаповалов решительно заявили, что вот уже пять лет как оторваны от дома, но «Луганск – он наш, он мой, он твой», а потому ничто не мешает праздновать на малой родине.

Волохов, Денищенко и Шаповалов настроены прийти в город пешком, по мосту в Станице Луганской, чтобы посмотреть на родные дома, возложить цветы к памятнику Тарасу Шевченко и монументу Богоматери. «Это ни в коем случае не официальный визит. Это просто инициатива трех обычных парней, которые выросли буквально в одном дворе», – объяснил намерение Шаповалов.

ПРИШЛО ВРЕМЯ. Я – ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ!#иду_в_Луганск#день_города224Андрій Шаповалов Антон Волохов Geplaatst door Денис Денищенко op Maandag 9 september 2019

Тем не менее трое чиновников уже активно подключают к своей инициативе СМИ и намерены написать обращения в адрес ОБСЕ и ООН с призывом «обеспечить соблюдение прав человека». Кроме того, «обычные парни» агитируют и других людей, которые не были в Луганске пять лет, пойти с ними. Для проекта даже придумали рабочее название – «Мост».

Их поход, как считают чиновники, «станет началом диалога между простыми людьми по обе стороны Северского Донца». «Это будет только начало, – уверены они, – но с чего-то же нужно начинать».

Вторая попытка «народной дипломатии»

Первое, что приходит на ум, после заявления Волохова и компании – это практически аналогичная акция политической партии «Разумная сила» во главе с ее лидером Александром Соловьевым, проведенная год назад (17 сентября 2018-го). Тогда делегация «Разумной силы» не просто посетила оккупированный Луганск, но и подписала с какими-то людьми по ту сторону разграничения «Народную декларацию о мире».

Дескать, народ не хочет войны и уже договаривается между собой о мире, пока политики продолжают воевать. Все это действо активно освещали телеканалы «112» и NewsOne и особого впечатления такая «народная дипломатия» на украинцев не произвела, как и политических дивидендов Соловьеву, что подтвердили президентские и парламентские выборы.

Сходство между двумя попытками «народной дипломатии» налицо, но и знак равенства между ними не поставишь. Если Соловьев – это откровенно пророссийский политик, чей визит в Луганск был явно согласован с местным оккупационным руководством, то с луганской троицей все несколько по-другому.

В отличии от Соловьева, они действующие представители украинской власти, занимающие достаточно высокие, как для «обычного народа», посты. Кроме того, Волохов, Денищенко и Шаповалов – люди в Луганске относительно известные, как известна и их проукраинская позиция.

Шаповалов, например, весной 2014-го был депутатом Луганского облсовета причем единственным, который не проголосовал за сепаратистскую резолюцию о федерализации и обращения «к братскому народу Российской Федерации» о помощи. Более того, Шаповалов даже публично обращался к депутатам облсовета с призывом одуматься и не провоцировать войну.

Так что риск для «народных дипломатов» нового образца на оккупированных территориях действительно есть, как минимум поводы для «властей молодой республики» кинуть этих людей «на подвал» долго искать не нужно. Разумеется, у Волохова, Денищенко и Шаповалова, как у людей, долго проработавших в местной власти Луганска, остались какие-то личные контакты и с теми коллегами, которые остались в оккупации и работают теперь на «ДНР» и теоретически они могли получить какие-то гарантии неприкосновенности, но вряд ли они имели такое влияние, чтобы быть в этом уверенными.

Что касается мотивации самих чиновников, решивших посетить Луганск, то она, скорее всего, продиктована личными карьерными соображениями. Дело в том, что после смены власти в Украине, как это обычно бывает, начали менять кадры и на местах.

И как известно, как минимум двое из троих чиновников, гарантированно будут уволены в самое ближайшее время. Так в ВГА уже подготовлен план реорганизации, в рамках которой управление, возглавляемое Волоховым, будет упразднено, и он, соответственно, потеряет должность.

Шаповалов как руководитель Луганского филиала центрального государственного телевидения «UA:Суспильне» также должен быть заменен новым областным руководством. Так что перед чиновниками остро встал вопрос своего будущего, тем более что до местных выборов в любом случае недолго. Их же акция в случае интереса СМИ и общего успеха может принести им как минимум популярность.

При этом, видно, что Волохов и его соратники пытаются не отставать от миротворческих политических трендов последнего времени, заданных президентом Зеленским. Недаром их инициатива была озвучена сразу после обмена пленными и эйфории, связанной с этим.

Что делать Пасечнику

Как бы то ни было, а идея украинских чиновников посетить оккупированный Луганск может поставить перед Пасечником достаточно сложную задачу. Сейчас у него есть сразу четыре варианта, как отреагировать на гостей. И не нужно забывать, что каждый из вариантов тому придется согласовывать с кремлевскими кураторами.

Первый вариант самый простой – вообще не пустить их на территорию «молодой республики». И хотя мост в Станице Луганской как бы демилитаризован и там как бы не должно быть вооруженных боевиков «ЛНР», возможностей ограничить вход нежелательным особам у Пасечника явно есть. Правда, такое поведение будет идти явно в разрез с тенденциями последних месяцев, в том числе и в Кремле, где явно нацелены вывести Зеленского на выгодное Москве дипломатическое решение вопроса Донбасса.

Второй вариант еще менее вероятен, но в целом возможен, если вдруг в Кремле решат сыграть на повышение ставок. Волохова, Денищенко и Шаповалова можно отправить «на подвал», чтобы осудить как «пособников преступного киевского режима», превратив таким образом в очередных заложников, при помощи которых, например, можно будет попытаться вынудить Зеленского начать прямые переговоры с руководством «молодых республик».

Третий вариант – просто проигнорировать частный визит нескольких людей, надеясь на то, что даже так на неоккупированной территории Украины возникнет скандал. Ведь патриотическая общественность уже возмущена миролюбивой инициативой чиновников.

Однако самым вероятным видится четвертый вариант – попытаться использовать «народных делегатов» в свою пользу. Ведь «гостям из Украины» можно устроить показательную встречу, повозить их по памятным местам, показать, как живут простые луганские труженики, чтобы в конце концов вынудить сказать на камеру что-то о необходимости идти на все ради мира и о том, что нужно слышать Донбасс, и о том, что особый статус или автономия для ОРДЛО пойдут единой Украине только на пользу.

Как бы то ни было, а трое луганских чиновников предприняли крайне рискованную инициативу. Помимо возможности пополнить ряды путинских заложников, они рискуют и в Украине оказаться в числе предателей. Причем одно совсем не исключает другого.