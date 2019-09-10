Борьба с терроризмом в Беларуси. Как Лукашенко стремится укрепить абсолютную власть

Старая истина: проще всего решить ту проблему, которую сам же и сотворил. Именно она приходит в голову при взгляде на помпезные мероприятия в Минске по случаю Международной конференции высокого уровня, где в течении двух дней обсуждалась борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и с использованием новых технологий, что не позже четверга, 29 августа, пишет на страницах «UDF.by» Дмитрий Гладков.

Зачем Минску тема терроризма

Президента Беларуси Александр Лукашенко решил стать вечным хозяином судьбы белорусов. Именно этой цели подчинены все текущие и запланированные мероприятия. Например, перестановки в рядах силовиков, судей а также подготовка к контролируемому проведению парламентских выборов в ноябре этого года.

При чем здесь тема «терроризма»? А все потому, что «борьба с терроризмом» очень удачно вписывается в предвыборные действия Лукашенко по тотальному подавлению любой оппозиции и инакомыслия в целом.

Сама по себе идея противодействия терроризму является абсолютно необходимой функцией любой суверенной власти любого государства. Она так же жизненно необходима, как и борьба с организованной преступностью, коррупцией и обеспечением надежной внешней обороны.

Однако использование тематики «борьбы с терроризмом» диктаторскими режимами приводит к обратному эффекту – подавлению прав и свобод граждан, росту настоящего, а не мифического терроризма с использованием государственных структур. Таким образом, проявляется реальная суть любого террора – запугивание оппонентов разными способами и методами, вплоть до смертельных угроз и провокаций.

Уже очевидно, что Лукашенко будет удерживать власть любыми способами. Причем – власть реальную, а не декларативную. И на своей территории – на которую, к слову, явно положил глаз еще один знатный «борец с терроризмом», российский президент Владимир Путин.

Помимо тревожного российского фактора для Лукашенко существует еще и проблема внутренней оппозиции, которая не верит в вечность управленческих талантов семьи Лукашенко. Хотя она и неоднородна: одна ее часть (самая мощная) интегрирована в спецоперации Кремля и действует в унисон с заявлениями Путина.

Вторая – меньшая часть оппозиции – до сих пор верит в мифическую бескорыстную помощь Запада. И те, и другие являются головной болью Лукашенко и нуждаются в предвыборном неусыпном контроле спецслужб и прочих спецорганов – в том числе, по «борьбе с терроризмом».

Учитывая возросшую эффективность сетевых технологий и их распространенность в ходе политических процессов и всяких разноцветных «революций», а также просто убийственную по своим результатам российскую пропаганду, силовики Беларуси во главе с их верховным координатором – старшим сыном Лукашенко Виктором решили взять под контроль Интернет и прочие сетевые технологии. По принципу – «кабы чего не вышло».

Террористы, явные и скрытые

Но конференция – это лишь вершина айсберга. Цель такой «теророполитики» по-белорусски проста и очевидна: удержаться при власти хотя бы еще на один срок. А для этого уже все средства хороши, включая внезапное потепление отношений с Западом. Тем более, Лукашенко умеет быть беспринципным и предельно гибким в отношении своих внешних партнеров, «союзников» и прочих контрагентов.

При этом мощнейшим фактором белорусской жизни остается Кремль, который за одами о «братском народе» хочет превратить Беларусь в еще один субъект Российской Федерации. Лукашенко ясно осознает эту жесткую непосредственную угрозу своей власти, и всячески пытается отвести от себя гнев московских правителей просто эквилибристическими трюками.

Один из них – это накормить алчный Кремль обещаниями всяческой «интеграции». Ведь для Лукашенко главное, чтобы его переизбрали, а все остальное – ерунда. С этой целью нетерпеливые посланцы Кремля грамотно зациклены на бесконечных согласованиях в рамках работы совместных рабочих групп по всяческим «дорожным картам».

Еще один трюк – для отвлечения от себя российской угрозы (в том числе – уже немифического терроризма) используются все те же западные партнёры. Например, США. Именно в этом контексте нарисовался визит высокопоставленного трамповского визитера Джона Болтона, известного в вашингтонских политических кругах по прозвищу «Бешеные усы». Такой визит был явно неоднозначен, о чем сразу заявили в Москве.

Ведь за спиной Кремля Лукашенко осмелился говорить с американцами о белорусско-китайском сотрудничестве в военно-технической сфере. В частности, о получении Беларусью китайских ракетных технологий для РСЗО «Полонез», а также для создания ракет малой и средней дальности. Кроме того, обсуждали недопустимость передачи этих и других критических (в том числе электронных) военных технологий в Иран и прочие террористическо-нехорошие страны типа Сирии и Северной Кореи.

Особенно США обеспокоили циркулирующие в мировой прессе сообщения о прямой вовлеченности белорусских специалистов в разработку электронных систем наведения ракет средней и малой дальности для Сирии, Ирана и проиранской «Хезболлы» в Ливане.

Главным источником такой информации стали израильские электронные СМИ, которые, в свою очередь, получили ее от неназванных российских источников. Таким образом, Россия попыталась перевести на Беларусь стрелки главного нелегального поставщика запретных ракетных технологий для иранской и сирийских ракетных программ. Прикрывая, таким образом, свое участие.

Лукашенко наверняка с предельно честным лицом отрицал эту информацию, и даже заявил о готовности к «перезагрузке» отношений по принципу «с чистого листа». Для сглаживания ситуации через Болтона передали подарок Трампу в виде холодного оружия и бутылки мягкой по влиянию на организм водки «Президент» особого разлива.

И после окончания визита в Минск Кремлю стало понятно, что тщательно подготовленная спецслужбами РФ комплексная операция по формированию образа Беларуси как «контрабандиста ракетных технологий», полностью провалилась.

Не помогло ни российское влияние в Израиле, ни опасения израильского руководства в развертывании усовершенствованных сирийских и иранских ракет против Израиля, ни организация последующей пропагандистской кампании в пророссийской прессе.

Но Лукашенко на этом не остановился, и использовал еще и польские страхи Москвы. Для этого он отправил руководителя белорусского Совбеза (он же – будущий генсек ОДКБ) Станислава Зася в Варшаву. Где он о чем-то переговорил с поляками, украинцами и американцами, но главное – не доложил об этом вовремя по команде в Кремль.

В результате, на новые белорусско-американско-европейские отношения сразу обратили внимание в Кремле. И Путину пришлось проводить внеплановый «задушевный» телефонный разговор с президентом Беларуси.

Украинская карта

Дальше – больше. Лукашенко использовал «антитеррористическую» внешнеполитическую занудную мантру Кремля, которую Путин пытается использовать для примирения с Западом по формуле «давайте забудем старое».

Среди этого «старого» – оккупация части территорий Украины, с дальнейшей гибридной и настоящей войной против нее; десятки тысяч убитых людей на Украине и в Сирии; уничтожение Боинга-777 рейса МН-17 вместе с экипажем и пассажирами; бесконечные гибридно-террористические проделки в той же Украине, Сирии, Венесуэле, других регионах и континентах, а также заигрывание с Ираном, КНДР, террористами «Талибана», ИГИЛ, «Хезболлы», «ХАМАСа» и прочими друзьями-диктаторами-террористами по всему миру.

Именно на этом направлении Лукашенко подыграл Путину, когда 3 сентября на открытии спонсированной РФ через структуры ООН «антитеррористической» конференции в Минске он не нашел ничего более подходящего для своего выступления, как озвучить миф о «насущной проблеме» – «закрытии границы с Украиной». С его слов, именно через белорусско-украинскую границу оружие попадает в Беларусь.

Но при этом ни словом не обмолвился о реальном полноводном смертоносном девятом вале «военторга» России через захваченную государственную границу Украины. В том числе, российского тяжелого вооружения – танков, артиллерии, ракетных установок, разнообразных боеприпасов для нужд пророссийских террористических марионеточных анклавов, так называемых «ДНР/ЛНР».

Таким образом, вместо осуждения реального международного государственного терроризма России Лукашенко старался отвести российскую угрозу от себя – намеренно создавая на международном уровне миф «об украинской проблеме» в области терроризма.