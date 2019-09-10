Адвокат Полозов: Кремль хочет менять не людей на людей, а людей – на свои условия

После обмена пленных и политузников на условиях Кремля дальнейшие перспективы для Украины по вопросам освобождения от оккупации Донбасса и Крыма становятся недостижимыми. При этом не стоит забывать о курсе на авторитаризм, по которому упорно идет команда нового президента.

Россия начала искать варианты, как бы выполнить решение трибунала, на самом деле не выполняя. В Кремле готовы были освободить моряков до суда – изменить меру пресечения, заявил российский адвокат Николай Полозов в эфире телеканала «Espreso.TV», текстовую версию интервью подготовлена Александрой Сандрой и опубликована на ее странице в Facebook..

«Они остаются в статусе обвиняемых. Пришли к соглашению, что их освободят под личное поручительство Денисовой», – заявил Полозов.

Моряки уехали из России в статусе обвиняемых. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

«Что дальше – интересный вопрос. Должна отдать корабли. Готовы отдать корабли на хранение», – подчеркнул Полозов.

В Кремле на данный момент есть 2 концепции.

Первая концепция продвигается «ястребами» – Это идеи партии войны, концепция предыдущей власти. Говорят: «трибунал принял решение – надо додавливать».

Вторая концепция реализует формулу «новые власти – другая парадигма – давайте договариваться». Для России это выгодно. Вроде и санкции не грозят, и условия выполнены.

«Меня никто не приглашал к переговорам. Для меня самое первое – физическое спасение граждан Украины. С учетом моряков – 28 граждан Украины вернулись домой», – отмечает Полозов.

Свершившийся процесс обмена может иметь политические последствия. В частности Кремль использует обмен для манипуляций с темой оккупированного Крыма.

«Я понимаю, почему Зеленский принял эту концепцию – необходимость добиться краткосрочного результата. Переход от конфронтации к переговорам привел к результату в краткосрочной перспективе. Но как это отразится на средне-долгосрочной – я не готов ответить», – отмечает Полозов.

«Здесь важно понимать, какую цель преследует Кремль. Для Кремля первая задача – закрыть окончательно и бесповоротно вопрос Крыма», – добавил он.

Такое Кремль вполне устраивает. Реализация такого подхода к крымской теме в перспективе позволят полностью закрыть этот вопрос на условиях, которые неоднократно озвучивали в нацлидера России Владимира Путина.

«И когда мы говорим про обменный процес – сейчас 35, а дальше еще – слушайте, а что мешает Путину набирать заложников в том же Крыму? На текущий момент, осталось более 100 граждан Украины, преследуемых Россией. Из них более 80 – крымские татары. Тут уже вопрос – почему в 35 только один крымский татарин попал, если крымских татар – большинство? Мне сейчас крымские татары пишут и спрашивают: «Что случилось, почему же не было крымских татар?» У меня нет версии, я не присутствовал при составлении этих списков», – подчеркивает Полозов.

Николай Полозов полностью поддерживает позицию зам гендиректора крымскотатарского телеканала «ATR» Айдера Муждабаева: при освобождение удерживаемых в России украинских граждан нельзя идти на уступки Кремля, выполняя его условия.

«Вчера я был на эфире с Айдером Муждабаевым, он сказал правильную вещь. Менять кого угодно на кого угодно можно в любых пропорциях и любых количествах; никогда нельзя менять кого угодно на что угодно. А Кремль в этих обменных процессах хочет не просто менять людей, он хочет менять людей на свои условия», – отмечает Полозов.

Отмечается, что в этом плане эффективной была тактика и стратегия, которой следовал пятый президент Украины Петр Порошенко, когда на Россию оказывалось давления со стороны коалиции Украины и ее западных партнеров. Издержками такого подхода стала сложность контактов с Кремлем, который не мог рассчитывать на выполнение своих ультимативных требований.

«На мой взгляд, та стратегия касательно Кремля, которая была последние пять лет, она была эффективна на внешнем контуре, президент Порошенко и команда выстроили сильную коалицию западных партнеров на долгосрочную переспективу. При этом были издержки – Кремль отказывался говорить с Порошенко, процесс освобождения заложников был очень сложным. Сейчас лед тронулся, заложников отдали, но какие будуть последствия во внешнеполитическом контуре, будет ли это какая-то слабость по отношении к России, время покажет в перспективе», – отмечает Полозов.

Полозов назвал альтернативный сценарий, по которому Украина могла бы добится освобождения военнопленных моряков.

«Если мы говорим о моряках, альтернативный сценарий мог быть такой. Вот приказ Трибунал свой вынес, дальше Украина выдвигает ультиматум и при помощи западных партнеров начинает оказывать санкционное давление на Россию. Санкциями могли додавить Россию – это специфические санкции, которые касаются моря. Россия – морская держава, плюс у нее много инфраструктурных объектов на море, включая Северный Поток-2, который тоже мог попасть под эту санкционную политику», – .

Перспективы дальнейшего развития ситуации вокруг Донбасса и Крыма выглядят удручающе. Россия будет и далее пытаться навязывать свои условия Украине, фактически требуя выполнения своих ультиматумов.

«Что дальше? Это может быть несколько сценариев. Негативный, когда Украину будут принуждать к плохому миру на российских условиях – с федерализацией Донбасса, окончательной потерей Крыма и т.д.» – подчеркивает Полозов.

Адвокат поделился своими мыслями насчет возможного использования заложников Кремлем. Он особо подчеркнул, что весь крымскотатарский народ оказался в заложниках у Путина.

«Может Путин и не будет набирать новых заложников, а что делать с теми, которые остались в Крыму, которые не приняли эту окупацию, им что, собирать все и уезжать? Большинство крымских татар заняли патриотическую позицию, им что, терять свою родину во второй раз?», –

В тоже время Полозов подчеркивает, что скептически относится к позитивному для Украины развитию событий в дальнейшем.

«В позитивный сценарий я не верю. Не для того Кремль это все делает, чтобы каким-то образом сделать благо Украине. Я не верю в это. Они свой собственный народ ненавидят. Что, они будут любить украинцев, что ли?», – отмечает Полозов.

Полозов отмечает, что не смог присутствовать при обмене. Как выяснилось по прибытию в аэропорт, его никто не внес в списки.

«Произошел неприятный казус – мне сказали, что меня нет в списках, когда я приехал в аэропорт, я не смог с ними встретиться. Российские прокуроры могут дело прекратить, могут и продолжать, все зависит от переговоров. Моряков физически осободили, но нужно решать много вопросов и по кораблям, и по морякам».

Тревожными тенденции во внутренней политике демонстрирует Владимир Зеленский и его команда, которые реализуют сценарий установления авторитаризма в стране.

«Касательно изменения численности депутатов – в Украине сложилась уникальная ситуация с монобольшинством в парламенте. Мне это напоминает историю с Единой Россией. В этой ситуации очень сложно не встать на неправильные рельсы, которые могут увести в сторону диктатуры. Чем меньше депутатов, тем легче ими управлять. С учетом того, что уже принят закон про депутатскую неприкосновенность, это значит, что если какой-то депутат не нравится власти, на него можно оказывать давление», – отмечает Полозов.

Все что происходит в Украине в данный момент напомнило адвокату события которые были в России 15-20 лет назад.

«Все что происходит сейчас в Украине напоминает те действия, которые в России происходили 15-20 лет назад, когда Путин только пришел к власти и начал выстраивать жесткую вертикаль. Полозов подчеркивает, что «тут очень важно не оступиться и не упасть в тиранию, которая у нас там», – подчеркивает Полозов.

При этом основным негативным моментом Полозов считает отсутствие в Верховной Раде сильной патриотической оппозиции, способной противодействовать негативным устремлениям команды Зеленского. На сегодняшний день в публичной политике нет баланса сил и ничто не может сдерживать шаги президентской косманды.

«Возможно ли избежать такого сценария? Возможно, но если в парламенте представлены различные позиции. Чтобы не было, как у нас говорят, «парламент – не место для дискуссий». Вот здесь серьезная опасность. Потерять свободу – очень легко. А обрести ее заново зачастую дорого и больно», – отмечает Полозов.

В тоже время возвращаясь к теме обмена пленными и политузниками Полозов обращает внимание, на тот факт как в России встречали отпущенных Украиной заключенных.

«Там никого не встречали, кроме Вышинского. Слово «обмен» мне не нравится – это было взаимное освобождение с двух сторон по разным основаниям – кого-то помиловали, кому-то изменили меру пресечения. Во всем этом переговорном процессе ключевой фигурой для Кремля был Вышинский. Это же сигнал. Он же российский пропагандист, а Кремль опирается с одной стороны на штыки армии, а с другой – на микрофоны Киселевых и Соловьевых. Вышинский – сигнал для Киселево-Соловьевых, что мы своих не бросаем», – подчеркнул Полозов.

В то же время, адвокат настаивает, что тема «русского мира» – всего лишь ширма, для прикрытия социально близких Кремлю коллаборационистов. В этом плане абсолютно понятной становится картина которую наблюдали во Внуково, по прибытию российского борта с вывезенными из Украины фигурантами обменного списка.

«А свои для них – не русские; свои для них – кремлевские. Второй по значимости ситуационно оказался Цемах. Я не уверен, что он очень ценный свидетель для международного суда, но хотя кто-то там. А вот остальные 33 – это просто нагрузка. Поэтому когда они выходили на бетонный пол аэропорта, их никто не встречал. Кому они там нужны?», – подчеркнул адвокат.

Адвокат не считает, что экс-командиру оккупационных сил ПВО в Снежном Владимиру Цемаху угрожает физическое устранение. В отношение медийно засветившихся коллаборационистов и российских террористов в Кремле используют другой подход – им предоствляют некую «свободу действий».

Я велика фанатка того, як Nikolai Polozov спілкується з журналістами. І в цьому інтерв'ю він теж не підвів. Транскрипту… Geplaatst door Alya Shandra op Dinsdag 10 september 2019

«Что будет с Цемахом? У Кремля есть интересная особенность – засветившихся подонков они всячески возвеличивают. Например, Гиркин-Стрелков. Сколько он убил, гадостей наделал? А он ездит себе спокойно, лекции читает. Я думаю, с Цемахом будет то же. Устранять-убивать – это не надо никому», – подчеркнул Полозов.

Полозов так же рассказал про дальнейшие перспективы своей деятельности в России.

«Буду ли я перебираться в Украину? Там я – враг государства. Там я работаю на противоходе. А поскольку я юрист, я хочу работать по специальности, в нормальных условиях, не так, что я приехал в суд, и знаю, что там ничего не будет, что решение принимается не в суде, а в Кремле, и надо через международное сообщество давить на Кремль», – резюмирует Полозов.