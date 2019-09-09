Заслуги Зеленского в обмене невелики: основную работу сделали «попередники»

Украине необходимо быть готовой разговаривать с Кремлем с позиции силы и жестких ультиматумов.

Украина не смогла бы договорится об обмене военнопленных и политузников с Россией, не имей она сильных козырей на руках. Наличие этих козырей обусловлено не талантами команды нового президента, а подготовительной работой, которую провели при его предшественнике, пишет на своей странице в Facebook журналист-международник Игорь Соловей.

«То, как прошел недавний обмен с Россией «35 на 35» среди прочего показал несколько важных особенностей – какой язык ведения переговоров понимают россияне», – пишет журналист.

Стоит помнить, что Кремль пошел на обмен под тяжестью обстоятельств.

1. Глобальное международное осуждение – акции #SaveSentsov, #FreeSushchenko и т.п портили настроение и общественное мнение многим в РФ. В этом заслуга МИД и украинской диаспоры во всем мире.

2. Постоянное международное давление со стороны лидеров стран и международных организаций по вопросу пленных не позволяло Путину и его подручным увести украинский вопрос с повестки дня российско-американских и российско-европейских отношений. Это заслуга лично Петра Порошенко и МИД.

3. Некоторые важные замечания об «обменном фонде» Украины. Проведенная ранее подготовительная работа, которую осуществили отнюдь не «слуги народа», дала команде президента Зеленского некие козыри, которые можно было использовать в обмене.

«Стоит быть честным: если бы у украинской стороны не было Кирилла Вышинского (он появился после ареста в РФ Романа Сущенко), предателя Ежова и коллаборанта Цемаха (это заслуга СБУ и военных разведчиков) … Если бы не было решения Морского трибунала (заслуга дипломатов) по морякам – то Кремлю было бы неинтересно говорить с кем-либо в Киеве», – подчеркивает Соловей.

Нельзя забывать и роли нового связного между Москвой и Киевом – главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова.

«И пост Алексея Венедиктова (внизу) тому подтверждение: он говорит, что Елена Зеркаль «повернула ключик» к освобождению «35» – «сначала у нас выигрывала дела в международных суда и трибуналах». То есть, фактически признает, что это именно она заставила Кремль пойти на переговоры – иначе потенциальные санкции (аресты судов по всему миру, недопуск для прохода через проливы и т.п.) грозили бы серьезными убытками», – отмечает Соловей.

Соловей обращает внимание на один любопытный факт, связанный с обстоятельствами обмена: Венедиктов приписывает Зеркаль даже «неформальную коммуникацию новой команды Зеленского» – хотя именно это его утверждение сомнительно, ибо коммуникацию осуществлял Андрей Ермак (помощник президента). Поэтому это заявление известного российского пропагандиста может быть попыткой дискредитировать Зеркаль – некая месть за ее успех в судах.

Те, як пройшов недавній обмін з Росією «35 на 35» серед всього показав кілька важливих особливостей – яку мову ведення… Geplaatst door Solovey Igor op Maandag 9 september 2019

«Так что надеяться на «братский народ» или их внезапное прозрение, а отсюда – искреннее желание закончить войну – это преступная наивность. Кремль считается только с сильными», – резюмирует Соловей.