Установление диктатуры Зеленского. Что показывает анализ законопроектов «слуг народа»

Зеленский, как и обещал – меняет украинское государство, только вот не в сторону демократии, а готовя с помощью ручной фракции «Слуга народа» почву для диктатуры. Убедиться в этом можно, рассмотрев содержание документов по номерам зарегистрированных новых законопроектов.

Президент Украины Владимир Зеленский и его фракция «Слуга народа» в Верховной Раде готовят «тихий» авторитарный переворот, собираясь на законодательном уровне концентрировать власть в центральных исполнительных органах. Свидетельством этого процесса является результат анализа законопроектов, зарегистрированных в Верховной Раде, которые проводят депутаты фракции «Европейская солидарность», пишет на своей странице в Facebook экс-вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Следует отметить, что на последнем 21-м саммите Украина-ЕС, проведенном в Киеве 8 июля, тогда действующий вице-премьер по евроинтеграции Климпуш-Цинцадзе, была вычеркнута из списков участников. Видимо, этим был обусловлен сделанный ей подарок от ее коллег, с которыми она работала последние годы.

«Сегодня меня в кабинете ждал невероятный сюрприз! Растрогана – ничего не сказать», – пишет экс-вице-премьер по евроинтеграции.

«От команды, на которую полагалась более 3 лет, пока работала в правительстве, получила в подарок … аквариум с двумя рыбками, которых зовут … ЕС и НАТО», – подчеркнула она.

Но на этом обещанные сюрпризы не закончились.

«А вот третью, которую будут звать Украина, пообещали подарить, когда продвинемся к нашим стратегическим целям членства», – пишет далее Климпуш-Цинцадзе.

«Хм, задание от команды получила, продолжаю работать над его реализацией», – добавила она.

Но такое радостное событие как подарок бывших коллег, омрачает кошмар, который творится в законотворчестве новой Верховной Рады. Речь идет о том пакете законопроектов, поданном президентом и депутатами фракции «Слуга народа».

«И даже рыбки, которые, как заверили коллеги, имеют удивительные способности (!!!), попрятались в водорослях оттого, что происходит попытка демонтажа страны и разрушения парламентаризма», – горько шутит бывшая вице-премьер.

Следует подчеркнуть, что «Европейская солидарность» будет настаивать на том, чтобы проекты законов об изменениях в Конституцию, которые рассматривала и собирается рассматривать в дальнейшем Верховная Рада, были обязательно направлены на изучение в Венецианскую комиссию. В то же время, Климпуш-Цинцадзе призывает украинское экспертное сообщество провести рецензирование подготовленных законопроектов и опубликовать выводы.

«Считаю, что необходимо срочно обратиться ко всем существующим в Украине аналитическим центрам и соответствующим общественным организациям с просьбой в ближайшие дни (не недели или месяцы!) очень тщательно проанализировать неотложные инициативы президента, которые будут «штамповаться» уже на следующей неделе в парламенте, и максимально широко обнародовать их результаты», – настаивает Климпуш-Цинцадзе.

В качестве аргумента о необходимости такого экспертного анализа Климпуш-Цинцадзе приводит результаты рассмотрения этих законопроектов депутатами фракции «Европейская солидарность». Сказать, что содержание этих законов вызывает оторопь – ничего не сказать…

UPD. За номерами зареєстрованих нових законопроектів. Сьогодні мене в кабінеті чекав неймовірний сюрприз! Розчулена… Geplaatst door Ivanna Klympush-Tsintsadze op Donderdag 5 september 2019

«Наш фракционный анализ подтверждает то, что к сожалению, инициативы свидетельствуют о сворачивании большого количества успешно начатых реформ, нарушении европейских принципов и подходов во многих из неотложных законопроектов, усилении карательных функций отдельных органов, разрушении принципа демократического гражданского контроля, разрушении парламентаризма, планировании «быстроползучей» узурпации власти», – подчеркивает Климпуш-Цинцадзе.

В частности, Климпуш-Цинцадзе предлагает обратить особое внимание на законопроекты 1032, 1042, 1008, 1066, 1007, 1036, 1038, 1040, 1054, 1035 и другие, поданные президентом и «слугами народа».