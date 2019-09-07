Тихая революция из соцсетей. Эффективность «диванной» оппозиции в Украине

Сейчас можно услышать: у «зеленой» власти нет оппозиции, а если она и возникнет, то из числа ветеранов АТО и в случае масштабной зрады Зеленского. Позволим с этим не согласиться.

Для того чтобы понять, почему в Украине после двух подряд выборов не осталось реальной оппозиции, и в ближайшем будущем ее в привычном нам смысле не будет, обратимся к психологии. Украинцы не хотят больше слышать о плохом – о войне, коррупции и так далее, пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы».

«Потому они привели к власти тех, кто наиболее убедительно обещал убрать все плохое и заменить хорошим. Механизмы интересовали меньше всего, потому что заставляли упираться в старые проблемы. А политики, теперь оказавшиеся в оппозиции, призывали сограждан думать, анализировать, – и ошиблись, потому что тем самым вводили граждан в дискомфорт», – пишет Сетевой Оракул.

Другой момент, не способствующий быстрому возникновению реальной оппозиции – нежелание вчерашних избирателей осознавать свою ошибку. Даже если часть проголосовавших за Зеленского и его команду начали разочаровываться и этот процесс продолжится, то это не означает, что у нас будет третий майдан.

«О котором говорят вчерашние. Как показали последние события, собрать даже несколько сотен митингующих достаточно сложно. Что же касается Марша защитников в День Независимости, то он стал ответом на явно ошибочное решение президента отменить парад», – отмечает Сетевой Оракул.

Марш собрал внушительное количество людей, но, во-первых, он был мирным, там не звучали призывы к смене власти, во-вторых, далеко не факт, что подобные масштабные выступления повторятся, если власть учтет свои промахи, и, в-третьих, люди, поддержавшие марш, вряд ли отдадут предпочтение той оппозиции, которая сегодня есть в парламенте. Главным образом потому, что она в той или иной форме сотрудничает или готова сотрудничать со «слугами».

«Неужели об оппозиции можно забыть? Отнюдь. Зеленский и его «слуги» впервые в нашей истории создали прецедент, когда избиратели смогли тихо отомстить старым элитам. Для этого надо было только не полениться сходить на избирательный участок и поставить отметку в бюллетене», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Тихой революции предшествовали годы активной обработки электората в телеэфирах и соцсетях политиками и экспертами. Вооружившись диджитализацией, Зе-команда довела это все до логического завершения. Теперь, получив всю полноту власти, она рискует столкнуться с эффектом бумеранга – с ней будут бороться теми же методами, доказавшими свою эффективность.

«Причем для этого не нужны пылкие ораторы на площадях, достаточно запускать в информационное пространство волны критики и работать по принципу «вода камень точит». Что-то подобное давно делает Анатолий Шарий. Результат его партии на выборах доказал успешность технологии. И не исключено, что завтра появятся десятки или сотни таких шариев, которые в понятной для электората форме станут объяснять, в чем обман или некомпетентность власти, и почему ее на следующих выборах надо «сделать вместе»», – отмечает Сетевой Оракул.

Блогеры, видеоблогеры, юристы с хорошо подвешенными языками, правозащитники, интернет-тролли и просто любители поматериться на власть в соцсетях – вот будущие оппозиционеры. Им не обязателен какой-то центр координации и не нужен вождь.

«А если технология диванной оппозиции сработает, ближе к выборам появится и та сила, которая сумеет конвертировать поток критики в рейтинги. Другой вопрос, будет она патриотической или пророссийской», – резюмирует Сетевой Оракул.