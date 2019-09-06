Реванш сторонников Януковича. Андрей Богдан снял с розыска Рената Кузмина

Глава Офиса президента Богдан вытаскивает из неприятностей своего давнего соратника Кузмина, вместе с которым по указанию Коломойского и Януковича сажал в тюрьму Тимошенко.

Один из руководителей прокуратуры при режиме Януковича – Ренат Кузьмин (который всем известен как «тот, который сажал Юлю») – опять на коне. Он – народный депутат, пишет на своей странице в Facebook журналист и бывший народный депутат Верховной Рады Украины Татьяна Чорновол.

«В Верховную Раду проник по спискам Бойко-Медведчука, по розыску снят, и очевидно, что уголовное дело (по которому ему грозило лишение свободы от 8 до 15 лет) сейчас в процессе закрытия. Этим непосредственно занимается кто-то очень влиятельный в нынешней власти», – пишет журналистка.

Для Рената Кузмина очень важно высокое прикрытие. В настоящее время его еще защищает закон о депутатской неприкосновенности (Зеленский еще официально не подписал этот закон), поэтому Кузмин может спокойно быть на свободе – для этого достаточно депутатского мандата.

«Однако, после подписания и отмены этой самой неприкосновенности, он должен быть задержан и доставлен в суд для избрания ему меры пресечения. Правда, уже первые шаги, чтобы не случилось, сделано – журналисты обратили внимание, что Кузмина уже сняли с розыска. Уверена, что скоро мы узнаем, что и дела против него нет», – подчеркивает Чорновол.

А теперь несколько слов о том, кем является «кто-то» влиятельный в новой власти, кто отмазывает Кузмина от «посадки». Чорновол убеждена, что за спецоперацией освобождение от уголовного преследования Кузмина стоит руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и «торчат ушки» Коломойского.

«Помню, как в апреля 2014 года я приезжала к Коломойскому в Днепропетровск, как к «жидобандеровцу» в надежде получить от него несколько автоматов для похода на Енакиево. Именно тогда увидела в Днепре борды с Ренатом Кузьминым. Когда я возмутилась по этому поводу у Коломойского, то услышала от него, что Кузмин его человек, он ему дорог и оскорблять его не даст. И рекомендовал мне с ним работать», – отмечает Чорновол.

А еще Коломойский хвалил профессионализм Андрея Богдана (предшественника Черновол на посту антикоррупционного уполномоченного еще в правительстве Азарова) и также рекомендовал Чорновол с ним сотрудничать.

«Я всю эту «ересь» пропускала мимо ушей, потому что мне нужны были только автоматы, но теперь полученная тогда информация легла важным пазлом в настоящую «картину мира» – Богдан и Кузмин, оказывается, инструменты Коломойского. И я расскажу, какую функцию (как соучастники) они уже выполняли для олигарха раньше», – подчеркивает Чорновол.

Для понимания предлагаю перенестись в 2010 год, когда во время президентских выборов Коломойский получил с помощью премьера Юлии Тимошенко контроль над государственным монополистом по добыче нефти «Укрнафтой».

«Однако, вот незадача – победила на выборах не Тимошенко, а контроль над «Укрнафтой» Коломойскому очень хотелось сохранить. Он переметнулся к Януковичу. Однако, Виктор Федорович поставил ему «понятийное» условие – доказать, что он не двойной агент – посадить Юлю», – отмечает Чорновол.

Коломойский честно сажал Тимошенко, а Янукович честно оставил ему контроль над «Укрнафтой».

«Группу Портнова Коломойский после этих договоренностей сразу забрал от Юли и отправил в подкрепление Януковичу. Портнов стал юристом режима, а его группа Пилипенко-Писаренки – авторами «диктаторских законов», – подчеркивает Чорновол.

Однако, им было «неудобно» после всего общего быть публичными лицами репрессий против Тимошенко. Поэтому, главными действующими лицами для преследования Юлии Владимировны Коломойский сделал Рената Кузмина и Андрея Богдана.

«Роль Рената Кузмина мы все знаем. Роль Богдана была не публичной, но не менее определяющей. Дело в том, что когда был запущен механизм фабрикации целого ряда уголовных дела против Тимошенко, одно из них касалось фиктивной задолженности ЕЭСУ перед Министерством обороны Российской Федерации времен Лазаренко», – отмечает Чорновол.

«Но для уголовного дела такого сюжета было мало. Уголовное дело требует убытков, а чтобы они появились, надо было … заплатить Министерству обороны Российской Федерации. Эту схему было поручено реализовывать Андрею Богдану, который на тот момент в 2012 году работал советником Азарова по вопросам взаимодействия с судебными органами», – добавляет она.

Богдан начал плести паутину: решение Хозяйственного суда города Киева 19 сентября 2012 года, а дальше решение Киевского апелляционного суда 3 декабря 2012 удовлетворяли иски Министерства обороны РФ к Украине о взыскании средств в размере – 3 млрд. 113 млн.

«И только благодаря Майдану Министерство обороны Российской Федерации не успело взыскать полную сумму с Украины, а только 15 млн. грн. После Майдана мы успели отменить решение судей», – подчеркивает Чорновол.

Итак, Богдан и Кузмин были инструментами Коломойского в грязном политическом деле – посадить Юлю. Работали они вместе, но пострадал за это один Кузмин. Поэтому неудивительно, что сейчас Богдан его вытягивает. В конце концов, Кузмин новой власти для аналогичных дел очень нужен.

«Тем более, для узурпации власти нужна не только монолитная власть, а также и ручная оппозиция – желательно радикально пророссийская (на таком фоне «зеленые» будут выглядеть меньшим злом). Поэтому Кузмин «зеленым» очень нужен как депутат фракции Бойка-Медведчука, а не за решеткой…», – подчеркивает Чорновол.

Богдан зняв з розшуку Рената КузмінаОдин з очільників прокуратури часів режиму Януковича – Ренат Кузмін (який всім… Geplaatst door Тетяна Чорновол op Vrijdag 6 september 2019

Черновол отмечает, что «в этой ситуации особенно противно выглядит Тимошенко». Ведь Тимошенко подыгрывала Зеленскому и сделала максимум, чтобы ее палачи вновь вернулись к власти.

«И вскоре все награбленное, в том числе и этот незаконно построенный Ренатом Кузминым роскошный особняк в Пуще-Водице, может вернуться к прежним слугам Януковича», – резюмирует Чорновол.