Политика

Игры на «обмене» с Путиным. В чем катастрофическая ошибка Зеленского?

Цемах в зале суда.

Что помешает на следующий же день после обмена набрать в Крыму десятки новых заложников?

Журналист Аркадий Бабченко прокомментировал освобождение ключевого свидетеля по делу о крушении малайзийского боинга в Донбассе Владимира Цемаха. Нынешнее руководство Украины, в том числе президент Владимир Зеленский, не готовы брать на себя подобную ответственность, но все равно пришли в политику и уже «наломали дров», пишет на своей странице в Facebook журналист Аркадий Бабченко.

«Я, например, понимаю, что совершенно не готов брать на себя ответственность в таких решениях. Именно поэтому не лезу в политику. Я понимаю, что вы, ребята, готовы еще меньше. Потому что я хотя бы представлял, что это будет. Вы – даже не представляли. Но при этом в политику влезли. И решение, насколько можно понимать, приняли», – пишет журналист.

Бабченко предупреждает, что последствия этого шага будут самыми негативными для новых украинских властей и Украины.

«Ну, что ж. Тумаков за него получать вам. А их в этот раз будет много. Потому что тысячу раз предупреждали – все предупреждали, по всему миру – вы попадете к Путину в ловушку. Вы в нее и попали», – подчеркнул Бабченко.

Кроме того, освобождение Цемаха означает невозможность дальнейшего противостояния международного сообщества и России на политическом и санкционном поле, поскольку по делу МН17 есть только один свидетель. Его отсутствие означает крах всего дела.

Спасение Путина от Гааги. Зеленский встал на колени

«Я понимаю, что выдача Путину единственного – и именно поэтому ключевого, главного, других просто нет – свидетеля по делу Боинга – это крах на международном поле. Это стратегический проигрыш. Да и тактический, в общем-то, тоже. Потому что и на внутреннем поле это тоже если и не крах, то привкус точно останется», – отмечает Бабченко.

В то же время, журналист понимает всю необходимость и важность освобождения украинских граждан из российских застенков. Если не вытащить их сейчас, то им придется сидеть до конца свои длительные сроки.

«Я также понимаю, что своих граждан надо спасать», – подчеркнул Бабченко.

И даже не вызывает сомнения, что непосредственного быстрого положительного эффекта для Украины от суда по делу катастрофы «Боинга» рейса MH17 не будет. Ведь основная задача суда – доказать виновность России и затребовать от Путина компенсации семьям погибших.

«Я также понимаю, что, по большому счету, весь этот суд Украине непосредственного профита – вот прям сейчас, поставок вооружения, новых санкций, помощи, вливаний – не принесет. Ну, докажут они то, что всем известно и так. А дальше что? Дальше голландские семьи получат от России компенсации в пару сотен миллионов в общей сложности, и, собственно, все», – отмечает Бабченко.

Возможно в результате судебного процесса изменится риторика западных стран, например Трамп перестанет открыто лоббировать интересы Путина.

«Ну, может, Трамп перестанет предлагать вернуть путина в Большую семерку. А торговать с Россией все равно все продолжат. Та же Голландия и продолжит. Для нее выплатой компенсаций вопрос вообще будет закрыт. Надо ли, чтобы наши люди сидели за это в тюрьме?»

Бабченко обвинил Зеленского в политической бесхребетности и откровенном популизме. По его мнению иди на поводу у охлоса – смертельно опасно для Украины.

«Я также понимаю, что на политическом поле в международной перспективе такой суд для сильной команды дал бы сильные козыри. Но я также понимаю, что вы – не сильная команда, эти козыри вам не нужны, потому что заниматься этим вы не то, что не будете, вы даже не хотите этим заниматься. И популистский тактический выигрыш ради рейтинга вам гораздо важнее, чем стратегический возможный отложенный выигрыш ради страны», – подчеркнул Бабченко.

Фильм «Иловайск-2014. Батальон Донбасс». Рассказ о непобежденной Украине

По его мнению, президент добивается освобождения украинских заключенных только с целью продемонстировать, что он смог это сделать, а Петр Порошенко не смог.

«О, да, я отлично понимаю, что делается это вами только и исключительно с одной целью – смотрите, он не мог, а я смогу. Я понимаю, что этот тактический выигрыш исключительно для властной команды будет кратковременным, а тактический проигрыш для страны может превратиться в вечный двигатель, как это было в междувременье между Первой и Второй чеченскими. Гелаев с Бараевым брали заложников, Березовский их освобождал, по телевидению шли сюжеты, в воздух летели чепчики, Бараев с Гелаевым брали новых заложников, Березовский их освобождал, по телевидению. И так годами», – подчеркнул Бабченко.

Условная книга «В какие игры лучше не стоит играть с Путиным» лежит открытой прямо перед глазами, но вы всеми силами стараетесь ее не читать. Бабченко задает вопрос: «Что помешает на следующий же день после обмена набрать в Крыму десятки новых заложников?».

«Я понимаю, что этот тактический проигрыш практически окончательно закроет вопросы противостояния агрессору международным сообществом на политическом и санкционном поле», – отмечает Бабченко.

Бабченко утверждает, что проигрыш от обмена заключенными тем, что Москва может освободить нынешних и сразу «набрать новых заложников».

«Я понимаю, что если заложников не вытащить сейчас, они не выйдут уже до самого окончания своих сроков. По двадцать лет. И при этом и новые будут набраны, и старые будут сидеть.», – подчеркнул Бабченко.

В Бабченко сам не знает, как бы поступил на месте Зеленского, но он особо подчеркивает, что не пытается лезть в политику.

«Я все это понимаю. И я вот честно скажу – не знаю, как бы я поступил. Lose-lose ситуация», – подчеркнул Бабченко.

Гротеск моденизации самолетов. Странная сделка Украины с Израилем

По словам Бабченко, Зеленского предупреждали «по всему миру», что он «попадет к Путину в ловушку». Это произошло, считает он.

«Вам говорили, что Владимир Путин загонит вас в ловушку. Вам говорили, что система противостояния этим ловушкам уже выстроена, что она потерями и кровью выстроена, жизнями оплачена, что команда, хотя бы понимающая, как не попадать в западни с этим противником, есть, держит рубежи, и неплохо, надо заметить, держит, что ситуация пока такова, какова она есть, и другой не будет», – подчеркнул Бабченко.

Попенял Бабченко Зеленскому за акцентирование общественного внимания на злополучном деле «Роттердам+»

«Но вы кричали про Роттердам+, про барыг, про наживается на войне, про «освободить наших мальчиков» и с помощью своих фанатов утренней росы в глаза у телевизора отмели эту работающую систему. Принеся на ее место вакуум. И оказались в той ситуации, в которой оказались. Ну, что ж. Вылезать из нее вам. И я не завидую», – отметил Бабченко.

В то же время Бабченко не хотел бы оказаться сейчас на месте Зеленского. Проблема весьма сложная и не имеет простых решений позволяющих спасти украинцев из лап Путина и при этом соблюдать национальные интересы страны.

«Я и, правда, не хотел бы оказаться на вашем месте сейчас. И лезть во все это нагромождение всех этих вышеперечисленных «я понимаю», из которых непонятно какой выбрать выход. Я вот точно не знаю, как поступил бы в этой ситуации. Чем поступиться? Позицией на международной арене? Или своими пленными?», – отмечает Бабченко.

Бабченко настаивает, что необходимо передать Цемаха в Нидерланды, где он предстанет перед судом.

«То есть, знаю, конечно. Цемах должен быть передан Голландии. А Сенцов – да, в этом случае ему придется остаться в заложниках. Потому что интересы страны требуют сейчас вот этого. Такова реальность. И вы, Владимир Александрович, должны в этой реальности сделать свой выбор. Либо следующий шаг к победе», – подчеркнул Бабченко.

Пойти на поводу путинского шантажа. В чем стратегическая ошибка Зеленского?

Но в этом случае возникает дилемма: «либо пожертвовать людьми, либо спасти своих людей, но пожертвовать позициями страны».

«Вас предупреждали, что быть Верховным Главнокомандующим – означает именно это. Не на велосипедике кататься. А выбирать между жизнью людей и требованиями интересов страны», – подчеркнул Бабченко.

«Да, вы сделали свой выбор. Я вижу. Приняли решение. Хорошо. Но лично для меня загвоздка в том, что…», – добавил он.

Однако Бабченко подчеркивает, что шаги предшественника Зеленского пятого президента Украины Петра Порошенко были прозрачны и понятны. Эти шаги полностью отвечали интересам Украины, хотя не всегда приводили к мгновенной победе.

«Когда выбор делала предыдущая власть, я четко понимал – они знают что и зачем они делают. У меня было гранитное, железобетонное ощущение того, что у них есть стратегия, они понимают эту стратегию, и, главное, они в этой стратегии не ведомые, а ровно наоборот – они ведущие в этой игре! Достижение для ситуации, в которой страна оказалась в 2014 году, надо признать, невероятное», – отмечает Бабченко.

Бабченко призывает Украинские власти провести референдум по вопросу обмена пленных с Россией, среди самих пленных. Тут возникает ощущение, что Бабченко просто откровенно троллит Зеленского и его команду, которые предлагали референдумы по всем вопросам, сразу после завершения президентских выборов.

«Потому что я вот, как человек пацифистский и сердобольный, в этой ситуации провел бы как раз референдум. Я бы спросил тех людей, которые сидят: вот, есть такой выбор. Как вы скажете, так и будет. Если скажете, что интересы страны важнее, и вы остаетесь в тюрьме ради страны – я отказываюсь от обмена», – подчеркнул Бабченко.

Бабченко предполагает два варианта развития ситуации.

«Если скажете: да плевать я хотел на эти ваши суды, политику и Голландию, у вас и так по всем фронтам все летит к чертям, а мне еще пятнадцать лет в гулаге гнить, значит, я плюю на все и меняю тебя хоть на черта лысого наиглавнейшего свидетеля», – отметил Бабченко.

В тоже время, сам Бабченко не знает, что бы он ответил окажись на мести украинских военнопленных и политузников.

Вот… Я вот, например, понимаю, что я категорически, совершенно, абсолютно не готов брать на себя ответственность в таких…

Geplaatst door Аркадий Бабченко op Donderdag 5 september 2019

«Я, кстати, не знаю, как я и сам бы ответил в этой ситуации», – подчеркнул Бабченко.

Далее он поясняет свою позицию.

«Потому что рассуждать на диване это одно, а вот в камере. Самый долгий срок, который я пробыл в камере – три недели, и это было настолько долго, что составило отдельный отрезок моей жизни, больший, чем школа и университет вместе взятые. Поэтому я не знаю, как ответил бы. И ладно я. А вот если в заложниках был мой отец, жена, дочь?», – отметил Бабченко.

Бабченко отдает себе отчет, что он не политик и не Верховный главнокомандующий, а все его рассуждения строятся на здравом смысле и он предупреждает о той опасности которую несут опрометчивые шаги в политике.

«И я понимаю, что при таком подходе и политик, и Верховный Главнокомандующий из меня – абсолютный ноль. Именно поэтому я, повторюсь, и не лезу к принятию решений», – подчеркнул Бабченко.

В конце Бабченко задает Зеленскому ряд вопросов.

«А у вас, Владимир Александрович? Какая стратегия? Освободить сейчас пленных – это разовый шаг. А что дальше? Для страны? Для нас? Для граждан? Для жителей оккупированных территорий? Для суда? Для спецслужб? Для расследований? Какова мотивировка принятия ваших решений? Чем вы руководствуетесь в первую очередь? Интересами страны? Своего рейтинга? Нового видео в Фейсбуке? Ответ на вопрос «а что дальше», у вас точно есть?», – резюмирует Бабченко.

Автор Аркадий Бабченко
Источник Facebook
Тоже интересно
Политика

Спасение Путина от Гааги. Зеленский встал на колени

Политика

Гротеск моденизации самолетов. Странная сделка Украины с Израилем

Политика

Пойти на поводу путинского шантажа. В чем стратегическая ошибка Зеленского?

Политика

Brexit состоится несмотря на на что. Премьер Джонсон намерен довести дело до конца

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Спасение Путина от Гааги. Зеленский встал на колени

Гротеск моденизации самолетов. Странная сделка Украины с Израилем

Пойти на поводу путинского шантажа. В чем стратегическая ошибка Зеленского?

1 из 444