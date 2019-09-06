Спасение Путина от Гааги. Зеленский встал на колени

Мир любой ценой выглядит вот так. Но фактически это капитуляция.

Освобождение Владимира Цемаха говорит о том, что президент Украины Владимир Зеленский поддался на шантаж нацлидера России Владимира Путина. Однако, дело не только в таком «прогибе» перед кремлевским людоедом, этот шаг может иметь самые роковые последствия для Украины, пишет на странице в «Новое Время» специалист отдела продаж долговых ценных бумаг «Dragon Capital» Сергей Фурса.

«Цемаха отпустили. Под личное обязательство. Личное обязательство убийцы. Или личное обязательство Путина. Еще большего убийцы. Зеленский отдает Путину ключевого свидетеля его преступления», – пишет эксперт.

Человека, которого ждали в Голландии, чтобы судить. Человека, который мог провести связь между сбитым Боингом и Путиным. Человека, который мог обеспечить усиление санкций против России. Человека, который мог стать ключевым свидетелем в деле о военных преступлениях Путина.

«Это решение Зеленского. Который пошел на все возможные уступки Путину. Ради того, чтобы провести обмен пленными. Который нужен Зеленскому для пиара», – отмечает Фурса.

И теперь, подчеркивает Фурса: «если Голландия не поддержит санкции, если в один прекрасный момент санкции против России будут отменены, то мы знаем день, с которого все началось». И нельзя будет винить людей, которым плюнули в лицо.

Потому что не отпускать убийцу просили в Голландии, просили в Европарламенте. Но кто-то очень хотел сделать себе красивую картинку. И сделал ее.

«А еще Зеленский помножил на ноль работу СБУ. Службы, где есть не только сотрудники, отжимающие бизнес. Где есть не только люди, теряющие наркобаронов в Борисполе. Где есть люди, которые рискуют жизнью каждый день. И которые провели блестящую операцию, на зависть Моссаду», – подчеркнул Фурса.

Зеленский спас Путина, Зеленский стал на колени….Цемаха оптустили. Под личное обязательство. Личное обязательство… Geplaatst door Sergey Fursa op Donderdag 5 september 2019

И теперь вся работа СБУ пошла насмарку. Теперь жертвы сотрудников и агентов СБУ помножены на ноль. Теперь эти люди сто раз подумают перед тем, как в следующий раз идти под пули.

Президент Украины, который делает все, чего пожелает от него президент России. Президент Украины, который, похоже, уже стал на колени. Это стыдно. Это больно. Это предательство. Это предательство всех тех людей, которые отдали свои жизни за Украину.

«Мир любой ценой выглядит вот так. Прелюдия капитуляции», – резюмирует Фурса.