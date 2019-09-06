Гротеск моденизации самолетов. Странная сделка Украины с Израилем

Программа модернизации Воздушных сил Украины с каждым месяцем приобретает все более гротескные формы.
Командование этого рода вооруженных сил хранит гробовое молчание о том, как конкретно будет модернизироваться авиационный парк. Что приводит к разнообразным информационным вбросам и, как итог, – к неправильному представлению гражданского общества о том, куда планируют потратить государственные деньги, пишет военный эксперт Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».
Сначала из испанской прессы мы узнаем, что делегация во главе с командующим ВСУ в Бразилии присматривается к легким штурмовикам А-29 «Супер Тукано», а в конце августа пошла новая информация. Одно из довольно авторитетных в сфере военной промышленности украинских изданий со ссылкой на неназванные источники в военном ведомстве заявило о том, что ныне совместно с израильской компанией Elbit Systems активно прорабатываются вопросы модернизации парка истребителей. Казалось бы, ничего нового – такие разговоры ведутся как минимум с начала нулевых, однако тут внимание привлекает другое.
Впервые в печати озвучены некоторые цифры возможного контракта. Согласно информации издания планируется модернизировать 11 самолетов, причем цена каждого будет составлять «приблизительно до $40 млн». Сообщение крайне странное. Попробуем проанализировать, что конкретно нам пытаются донести таким себе контролируемым вбросом – а вряд ли кто-то сомневается, что такая информация вбрасывается исключительно целенаправленно.
Итак, прежде всего стоит обратить внимание, что не называется тип истребителя. Тут вариантов немного – это может быть только либо легкий фронтовой истребитель МиГ-29, либо тяжелый истребитель завоевания господства в воздухе Су-27.
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У израильской фирмы опыта модернизации самолетов Сухого просто нет. В 1990-х годах израильтяне реализовали только одну программу – модернизацию парка устаревших истребителей МиГ-21 советского производства. Новый вариант получил название «Lancer» и отличался прежде всего установкой новой бортовой РЛС EL/M2032 с дальностью обнаружения целей на дистанции до 70 км, а также адаптацией для применения западных образцов бортового вооружения.
Применение более компактного оборудования позволило высвободить в фюзеляже дополнительные объемы, которые предполагалось использовать для увеличения запаса горючего, доведя его с учетом дополнительного подфюзеляжного бака до 3000 литров.
Планировалось также подписание контрактов на модернизацию МиГ-21 с Камбоджей и Индией, однако из-за высокой аварийности румынских Lancer-ов они подписаны не были.
Elbit Systems также планировала модернизировать для Румынии и МиГ-29, израильтяне даже пригоняли в Израиль польский истребитель, откатывая некоторые технологии. Однако проект так и не был реализован.
То есть можно говорить с большой долей вероятности, что в возможном контракте речь чисто теоретически может идти о МиГ-29. Но модернизировать самолеты этого типа особого смысла просто нет – ресурс планера самолета уже вот-вот истекает, а вот Су-27 – другое дело. Его ресурс гораздо менее «выбитый», чем МиГов, а возможностей для модернизации у нас просто нет.
Мало того, МиГ-29 мы можем модернизировать самостоятельно. Львовский авиаремонтный завод уже который год бьется над собственной модификацией МиГ-29МУ-2 с возможностью применения управляемого вооружения класса «воздух-поверхность». И главная проблема – отсутствие финансирования. Есть полная уверенность, что, получив достаточные средства львовяне смогли бы довести этот проект, что называется, до ума за очень короткое время.
И еще. Озвученная цифра просто нереально большая. Примерно за такие деньги та же Индия покупает новый (!) многоцелевой истребитель Су-35 российского производства! И это как минимум машина 4-го поколения. А тот же американский F-16D самой современной модификации Block 52 стоит $34 млн. А «бэушный» стоит еще меньше.
На фоне отсутствия денег на программу модернизации авиационного парка вообще сумма за 11 машин в $440 млн выглядит вообще фантастической. Причем это модернизация, не покупка новой техники.
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Другое дело, что вполне может оказаться, что это часть большой политической сделки, в которой финансирование контракта будет осуществляться в виде кредита со стороны Израиля, а взамен наше новое политическое руководство получается «плюшки» в другом направлении. Тем более что такое у нас практикуется – достаточно вспомнить французские вертолеты для МВД.
А Израилю есть что предложить в политическом плане. Например, практически сразу после избрания нового президента в израильских СМИ появилась информация, что премьер министр Биньямин Нетаньяху, вполне возможно, может выступить посредником между Украиной и Россией в деле подписания «большого договора» по вопросу окончания войны на Донбассе и решения вопроса Крыма.
Вполне вероятно, такие контакты были налажены – не стоит забывать, где именно жил главный спонсор избирательной компании Зеленского. И явно его нахождение в безопасности было гарантировано на самом высоком уровне. А как известно, за все рано или поздно приходится платить. А зная особенности ведения бизнеса нашими олигархами, – желательно из кармана налогоплательщика.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что может обрести реальные формы и такая себе супер-дорогая модернизация дряхлых советских истребителей. Для внутреннего потребления это будет представлено как просто огромный технологический прорыв в деле укрепления обороноспособности государства. Ну а все причастные лица получат неплохие барыши. Ну а если моя версия верна – то огромный кредит будет возвращен за наш с вами счет. Вот только толку от этого для Воздушных сил не будет – от слова совсем.