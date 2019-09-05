«Концептуальный олень». Во что «слуги народа» превращают парламентаризм

При этом инициативные группы народных депутатов от «Слуги народа» не гнушаются откровенным воровством законопроектов, которые были поданы их предшественниками.

Монокоалиция партии «Слуга народа» в Верховной Раде с энтузиазмом занялась уничтожением украинского парламентаризма и сведением функций народного депутата к уровню «концептуального оленя». Свидетельством этого процесса служат законодательные инициативы «слуг народа», пишет на своей странице в Facebook народный депутат фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

«Трэш. Самое мягкое слово, которым можно охарактеризовать законодательные инициативы «слуг», которые «слуги» планируют принять на следующей неделе. Благо, большинство «слуг» понятия зеленого не имеют о написанном в этих законопроектах и послушно жмут зеленую кнопку», – пишет народный депутат.

Фракция «Европейская солидарность» детально проанализировала все представленные фракцией «Слуга народа» законопроекты.

Геращенко выделяет три основных блока законодательных инициатив депутатов фракции «Слуга народа», внесенных на рассмотрение Верховной рады и зарегистрированных в парламенте.

Первый – это законопроекты, наработанные и зарегистрированные предыдущим парламентом, некоторые даже прошли первое чтение.

«Но слуги, не гнушаясь кражей интеллектуальной собственности и авторских прав, по сути слово в слово переписали десятки законопроектов и перерегистрировали от себя. Лишь бы не подписи оппозиции стояли среди авторов», – отмечает Геращенко.

«Мы готовы за эти законопроекты, касающиеся экономики, авторского права, поддержки кино, голосовать. Но предварительно спросим – зачем украли наши законы и перерегистрировали слово в слово, почему их нельзя принять во втором чтении и надо проходить заново рассмотрение, только с «правильными» фамилиями», – подчеркнула она.

Второй блок – это полное нивелирование депутатов до уровня «концептуального оленя» и дискредитация самой роли парламентаризма. Среди этих маразмов – ограничение законотворчества депутата и разрешение регистрировать проекты только от количества наименьшей фракции, определение повестки дня сессий единолично спикером, а не согласительным советом.

«В таком случае депутатов нужно сокращать не до 300, а до 3. Главное – выдать им одну красивую зеленую кнопку», – подчеркивает Геращенко.

Третий, самый опасный блок – это ликвидация демократических европейских правил, притом являющихся предпосылкой для получения безвиза. Например, разрушение государственной службы, где априори исчезают конкурсы и возвращаются единоличные назначения.

«Ну и опасное усиление силовых структур. Эти законы превратят Украину по сути в полицейское государство, построенное не на уважении к закону и демократии, а на страхе», – подчеркивает Геращенко.

Исчезает такое понятие как баланс власти и независимость силовых органов… А что касается прав человека, то планируется убрать залог за подозрения в экономических преступлениях.

«То есть, террористы смогут разгуливать на свободе, зато по обращению о подозрении в незаконном обогащении следователь сможет без суда арестовать имущество, а человека отправить в СИЗО без залога. Подчеркну – только по подозрению и без права залога», – подчеркивает Геращенко.

Треш. Найм‘якіше слово , яким можна охарактеризувати законодавчі ініціативи слуг, які слуги‘ планують прийняти… Geplaatst door Iryna Gerashchenko op Woensdag 4 september 2019

«Теперь понятно, почему верхушка СН хочет принять законы максимально быстро. Чтобы сами слуги, не дай Бог, не прочли, за что они голосуют», – резюмирует она.