Brexit состоится несмотря на на что. Премьер Джонсон намерен довести дело до конца

Для Украины выход Великобритании из ЕС будет иметь несколько негативных последствий, таких как ослабление поддержки позиций в европейских институциях и увеличивает сложность евроинтеграции.

Выход Великобритании из Европейского Союза поставлен на паузу. Но эта пауза временная – премьер-министр Великобритании Борис Джонсон использует другие возможности, чтобы окончательно закрыть этот вопрос, пишет на страницах «Обозревателя» журналист-международник Игорь Соловей.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 4 сентября потерпел сразу два тактических поражения, потеряв контроль над парламентом.

Во-первых, парламент на заседании в среду отказался от «жесткого Brexitа» – без сделки с Евросоюзом. Палата общин Британии обязала правительство отсрочить выход Соединенного Королевства из состава Европейского союза с 31 октября еще на три месяца – до 31 января 2020 года, чтобы избежать «жесткого» сценария развития событий. Теперь данный законопроект должна рассмотреть Палата лордов.

Во-вторых, Палата общин Британии не поддержала предложение Джонсона о проведении внеочередных парламентских выборов 15 октября. «За» внеочередные выборы проголосовали только 298 британских парламентариев, еще 56 членов парламента проголосовали «против», а 247 депутатов оппозиционной Лейбористской партии «воздержались» от голосования. Для одобрения же предложения Джонсона было необходимо не менее 434 голосов.

Многие британские оппозиционные политики ранее заявили, что готовы поддержать проведение выборов, при условии если Джонсон сначала обяжется выполнить требование об отказе от сценария с «жестким» выходом из ЕС. Премьер же на такой шаг не готов.

Что дальше

Британские наблюдатели полагают, что Джонсон позже может предпринять еще одну попытку организовать досрочные всеобщие выборы. Он может это сделать, если вступит в силу поддержанный Палатой общин закон, который призывает добиваться новой отсрочки Brexit и избежать, таким образом, «жесткого» выхода из ЕС – без соглашения с Брюсселем.

В настоящее время законопроект передан на рассмотрение Палаты лордов, причем, как отмечают британские СМИ, процесс идет небыстро.

При этом уже на следующей неделе согласно распоряжению премьера парламент уходит на каникулы – Джонсон попросил британскую королеву Елизавету II приостановить работу парламента в период с 9 сентября по 14 октября. Таким образом, депутаты длительное время будут не в состоянии мешать планам правительства по Brexit.

«Жесткий» выход

Джонсон неоднократно заверял, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября «при любых обстоятельствах». В случае выхода без соглашения Британия должна будет оплатить 39 млрд фунтов стерлингов (чуть более 43 млрд евро). При этом сама Британия намерена оплатить лишь 9 миллиардов фунтов (почти 10 млрд евро).

В ЕС такое решение считают неприемлимым и предупреждают, что Brexit без соглашения не снимет обязательства Британии оплатить счет за выход в ЕС.

А неспособность выплатить 39 миллиардов фунтов стерлингов будет означать дефолт по суверенному долгу, сообщил в июне источник, близкий к Макрону.

Brexit без соглашения также ударит по другим странам ЕС, у которых тесные связи с Великобританией. Такие как, например, Мальта которая ранее была колонией Британии.

Позиция ЕС

Борис Джонсон – третий британский премьер-министр, который обсуждает Brexit с ЕС: Дэвид Кэмерон хотел избежать Brexit, Тереза ​​Мэй хотела избежать Brexit без соглашения. «И я все еще надеюсь, что премьер-министру Джонсону не понравится войти в историю, как Мистер Без Соглашения», – заявил президент Европейского Совета Дональд Туск.

Дональд Туск уверяет, что ЕС «готов слушать идеи, которые являются оперативными, реалистичными и приемлемыми для всех государств-членов, включая Ирландию».

Последствия

Экономические. Вариант Brexit без утвержденного соглашения грозит Соединенному Королевству дефицитом топлива, продовольствия и медикаментов.

Британский фунт уже упал до трехлетнего минимума к доллару на фоне разговоров о «жестком выходе» из ЕС. Фунт опустился ниже 1,20 доллара, что стало самым низким показателем с октября 2016 года.

Также Британия теряет свою привлекательность для бизнеса. Страны-соседи из континентальной Европы – Нидерланды, Германия, Франция и Бельгия, уже вступили в соревнование за компании, которые рассматривают отъезд из Великобритании в связи с запланированным выходом Лондона из блока.

Так, Нидерландское агентство по иностранным инвестициям отрапортовало об около 100 компаниях, которые уже переехали из Британии в Нидерланды или создали там офисы, чтобы быть в пределах Европейского союза. Еще 325 компаний, озабоченных потерей доступа к европейскому рынку, рассматривают этот шаг.

Франция начала тестировать мероприятия, которые помогут компаниям стать полностью готовыми к Brexit в конце октября. Например, компании предупреждают об очередях на границе для грузовиков, которые перевозят товары между континентальной Европой и Британией. При этом правительство Франции набрало около 700 дополнительных сотрудников таможни, а также вводит онлайн-декларации для регистрации товаров по прибытии на границу.

Политические. Brexit запускает пересмотр отношений с другими членами Соединенного Королевства – Ирландией и Шотландией.

Так, Brexit возрождает вопрос о границе между Северной Ирландией (которая находится в составе Соединенного Королевства) и остальной Ирландией, которая является членом Евросоюза. Ирландия, как и любая другая страна ЕС, обязана проверять товары, ввозимые из пограничных государств. В случае согласованного выхода у Британии остается возможность для различной интерпретации «прозрачной» границы. Но без договора о выходе граница точно не сможет быть «прозрачной».

Шотландия в 2014 году уже проводила референдум о выходе из состава Великобритании – но тогда 55% шотландцев проголосовали против провозглашения независимости. Brexit не нравится Шотландии – 62% шотландцев решительно выступили за проевропейское будущее Великобритании, так что сейчас действия Джонсона, по сути толкают Шотландию на второй референдум. Сторонники шотландской независимости получили новый шанс.

Правда, ключевым вопросом остается поддержка шотландской независимости со стороны ЕС. Сможет ли ЕС гарантировать достаточно весомые преференции независимой Шотландии по сравнению с внеблоковой Британией? И действительно ли Шотландия получит шансы на скорое вступление в ЕС?

США и Brexit

Руководство США поддерживает Brexit и лично Бориса Джонсона. «Ему непросто, конечно, но он сражается. Он умеет побеждать. У него все будет ок», – прокомментировал президент Дональд Трамп последние события в Лондоне.

Кроме того, в Британию прибыл вице-президент Майк Пенс – газета «The Washington Post» увидела в этом знак поддержки британскому премьеру в его противостоянии с парламентом.

Такая позиция объясняется тем, что Вашингтон воспринимает ЕС как конкурента и заинтересован в его ослаблении.

Украина и Brexit

Для Украины Brexit несет негативные последствия. Во-первых, потому что Киев теряет голос хорошего союзника в составе ЕС – Лондон постоянно поддерживает Украину на внешнеполитической арене и в противостоянии с Россией.

Во-вторых, Brexit наносит репутационный ущерб по самой структуре Евросоюза, подрывает доверие к ЕС – вступление в который Украина провозгласила своей целью.

Кроме того, выход Британии из ЕС порождает необходимость подписания новых документов – в первую очередь о зоне свободной торговли (которая сейчас существует со странами ЕС). И будут ли условия по ним лучше, чем сейчас – большой вопрос.