Путин переиграл Зеленского на «обмене». Россия забирает важного свидетеля по катастрофе MH17

Освобождение Цемаха из-под стражи под личное обязательство произошло в аккурат после того, как российские СМИ запустили слухи об обмене пленными. Теперь он (уже в третий раз после двух сорванных) должен состояться якобы 7-го сентября, пишет на страницах «Depo.Власть» Андрей Тартаковский.

На прошлой неделе обмен между Киевом и Москвой практически состоялся. По разной информации, Путин готов был освободить всех моряков, а также Сенцова и многих других политзаключенных.

О списке россиян информации нет. Как и того, есть ли в их числе журналист Вышинский, которого также отпустили под личное обязательство, изъяв документы. Тот обмен не состоялся.

Поговаривают, что это произошло из-за бюрократических момоментов при подготовке документов именно нашей стороной. По другим данным всячески блокирует обмен Медведчук, который оперативно улетел с Рабиновичем пиариться в Москву.

И по более здравой логике одним из элементов торгов между Украиной и Россией в вопросе обмена является именно фигура Цемаха. Мы не будем упоминать лишний раз, что Трибунал ООН обязал россиян отпустить пленных моряков и они это игнорируют. Россиян может интересовать Цемах и они хотят, чтобы он был освобожден, потому что данный мужчина является одним из ключевых свидетелей в деле сбитого Боинга. И готов свидетельствовать.

Напомним, Цемах в 2014 году командовал в Снежном ПВО боевиков, и вполне возможно, что он может что-то знать о факте сбития Боинга в июле того года. При том, скорее всего, именно «знать», а не «быть причастным», потому что по свидетельствам как дочери Цемаха, так и многочисленных источников из среды сепаратистов, должность командующего ПВО Снежного Цемах занял только в октябре.

На момент запуска роковой ракеты, по данным «Миротворца», которые совпадают с показаниями знакомых Цемаха из ОРДЛО, он руководил подразделением ЗУ-23. У которых, конечно, тоже имелись зенитки, но с дальностью действия 2.5 километра, и к атаке на «Боинг» они причастны быть не могут никаким образом.

Поэтому, скорее всего, в деле о «Боинге» Цемах будет именно свидетелем, поскольку как офицер ПВО он вполне мог заметить и запомнить перемещения и действия российских зенитных ракет и персонала.

В июле этого года украинские Силы специальных операций захватили Цемаха в оккупированном Снежном и вывезли на подконтрольную территорию. Это было связано со значительным риском, но он был оправдан, поскольку Цемах является очень важным свидетелем расследования. В случае получения показаний экс-командира «ПВО Снежного» о трагедии «Боинга» следствие сможет подвести черту под сомнениями о причастности россиян.

И Украина будет иметь очень бледный вид, дипломатическую катастрофу и поражение в деле по «Боингу» в случае, если он вдруг погибнет в СИЗО на стадии следствия. Либо сбежит. Либо его выпустят. Ибо это утрата одного из важнейших свидетелей.

Если учитывать это, становится понятным, что России очень необходимо забрать Цемаха, и как раз для этого она сейчас может затягивать процесс обмена пленными, шантажируя украинскую сторону, например, тем, что объявит о срыве договоренностей по вине Украины и заберет всех украинских пленников назад.

Получив Цемаха, Россия убивает двух зайцев. Она не допускает того, чтобы он оказался в Нидердандах, в которых ему могли бы предоставить гарантии безопасности в обмен на показания (да и вообще очень вероятно, что он быстро умрет от какой-то загадочной болезни, полученной еще «на Украине, в застенках карателей»), и натравит друг на друга Украину и Нидерданды, в которых будут возмущены потерей такого важного свидетеля в расследовании гибели своих граждан.

Означает ли выход Цемаха под личное обязательство, что его обменяют? Нет, это может являться элементом торгов с нашей стороны. Однако такая вероятность существует.

Важно, что 4 сентября 40 депутатов Европейского парламента написали письмо президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не включать в список обмена пленными с Россией вероятного фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха.

Если же мы пойдем на такой обмен, дипломатические отношения с ЕС могут ухудшиться. Вот только мы до сих пор не знаем, какие показания дал Цемах, что он знает на самом деле. Но точно можно спрогнозировать, что его обмен практически на 99% означает, что его могут ликвидировать на России со временем.