Борьба за Кресло мэра Киева: отправит ли Зеленский в политический нокдаун Кличко?

В борьбе за мэрское кресло проявляются конфликты различных интересов. За попыткой отстранить Кличко от власти стоит желание Коломойского прибрать Киев к своим рукам.

Василий Голобородько ездил на работу на велосипеде с руководящей папочкой подмышкой. Мэр Киева Виталий Кличко тоже демонстрировал навыки передвижения на педальном транспорте, пишет на страницах «Фокуса» аналитик и политтехнолог Александр Кочетков.

«Говорят, что велосипедисты – как братья. Но у Владимира Зеленского и Виталия Кличко тандема не сложилось», – пишет политтехнолог.

Кочетков констатирует, что в украинской политике «велосипедная дорожка оказалась узка для двоих».

«А с какой, собственно, стати президент так ополчился на столичного мэра, что немедленно вытребовал от нового Кабмина преставление на увольнения Кличко с поста главы КГГА? Ему что, среди губернаторов груш для битья не хватает?», – отмечает Кочетков.

Во-первых, Виталий Кличко входит в число персонажей, регулярно высмеиваемых в «95 квартале».

«И Зеленский давно знает, что Виталия Кличко угнетает админработа, что ему «в лом» прочесть даже трехстраничную справку о состоянии городского хозяйства, что он – не самостоятельная фигура, и нечистоплотные застройщики и «распильщики» бюджета чувствуют себя неприкасаемыми, как рефери на ринге», – подчеркнул Кочетков.

Во-вторых, Зеленский и его окружение прекрасно понимают, что при полученном на выборах всевластии противостоять им может только протестная улица. И от столичного мэра во многим зависит, перерастут ли потенциальные митинги в полномасштабный майдан.

«Мы же помним, что палатки майдановцев обычно сносят киевские коммунальщики при содействии киевских же силовиков. И в таком раскладе зачем новой власти мэр, являющийся соратником бывшего президента и даже пытавшийся впихнуть своих людей в его «Европейскую солидарность?», – отмечает Кочетков.

В-третьих, согласно неписанному правилу, которого строго придерживались все президенты: нельзя владеть страной не овладев Киевом.

«Вот Зеленский и овладевает», – подчеркнул Кочетков.

Есть и в-четвертых: в этом случае явно просматриваются интересы Игоря Коломойского. Не секрет, что он давно положил глаз на бизнес Рината Ахметова – энергетическую его часть, в которую через близкую инвестиционную структуру вошел Петр Порошенко.

«И вполне возможно, что сейчас ИВК удастся то, что не удалось в 2015 году – отжать интересующий его энергобизнес. И тогда Киев ему просто необходим, ведь столица – крупнейший плательщик за энергоносители. Это большие и стабильные доходы, под которые можно привлекать… Ну, мало ли что можно привлекать. Или кого…», – отмечает Кочетков

Ведь не случайно, что публично о претензиях к мэру Киева первым заговорил глава президентского офиса Андрей Богдан. Как не случайно, что основным претендентом на сменщика Кличко считается Александр Ткаченко, успешный медиаменеджер, чьим главным коммунальным достоинством, пожалуй, является способность выдерживать непростой характер Игоря Валерьевича.

«Как это будет происходить? Да как в миниатюрах «95 квартала»: не слишком затейливо, но эффективно – зрителям понравится», – задает вопросы Кочетков.

Дело в том, что киевский градоначальник имеет две «ипостаси»: избираемого мэра и назначаемого главы городской государственной администрации. Получив согласие Кабмина на увольнение Кличко со второй части его должности, Зеленский сможет назначить на нее своего человека.

«И именно этот чиновник начнет распоряжаться многомиллиардным бюджетом столицы. Киевсовет довольно быстро перейдет на его сторону – и потому, что у большинства столичных депутатов есть свой интерес в этом бюджете, и потому, что они предвидят результат неравного противостояния», – подчеркивает Кочетков.

Многих веселят фразы Кличко о попрании Конституции и законов – тоже еще конституционалист выискался. Надежды на защиту от американцев трескаются, как злополучный стеклянный мост.

«Никто не выйдет на демонстрации в защиту мэра, потому что президент уже отправил его в глубокий нокдаун. И скоро поединок будет прерван за явным преимуществом», – уверен Кочетков.

Новый глава горгосадминистарции под телекамеры погоняет нескольких наиболее одиозных застройщиков, покритикует чиновников за игнорирование нужд киевлян, проведет пару ярких фестивалей с какими-нибудь звездами, его похвалит-поддержит президент Зеленский. И этот человек, фамилия не важна, триумфально победит на досрочных мэрских выборах.

«Кстати, сам Кличко после «венского сговора» был избран на пост мэра по сходной сомнительной схеме», – подчеркнул Кочетков.

«Наш великий боксер заслуженно гордится, что за всю спортивную карьеру никто не уложил его на ринг. А в политике это приключилось в первом же раунде боя за подтверждение титула…», – резюмирует он.