«Украину никто не возьмет в ЕС просто так». Сложности на пути евроинтеграции

Украине предстоит долгая и тяжелая борьба за право быть в Евросоюзе. В ЕС многие не желают видеть Украину в единой европейской семье.

Президент Словении Борут Пахор в своем выступлении на одной из панелей 14 Стратегического форума на озере Блед заявил, что не поддерживает идеи полноправного членства Украины и Турции в ЕС, но выступает за предоставление этим странам особого статуса, пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV».

«В этом заявлении, которое может показаться всего лишь личным мнением руководителя одной из небольших стран Европейского Союза, важна тенденция. Важно само стремление отрицать возможность вступления Украины в Европейский Союз, в отличие от соседних со Словенией стран Западных Балкан», – пишет публицист.

Опасна и попытка увязать членство Украины и Турции. Как известно, переговоры о вступлении в ЕС Турции продолжаются десятилетиями и сталкиваются с целым рядом непреодолимых препятствий. Это и состояние демократии и прав человека в стране, и фактическая оккупация турецкими войсками севера Кипра.

«Но никаких аналогичных проблем с Украиной не существует. Зато существует желание изобразить нашу страну «больным человеком Европы», которая не может присоединиться к европейской семье. Ну разве что какой-то там особый статус когда-нибудь получить», – подчеркивает Портников.

Эти слова президента Словении означают, что интеграция стран Западных Балкан в ЕС продолжается. Рано или поздно придется перейти и к украинскому вопросу. И те, кто не очень хочет видеть Украину в ЕС, уже готовятся. Заблаговременно.

«Как и должно быть в большой политике. Готовятся еще и для того, чтобы сохранить хорошие отношения с Москвой – как известно, Словения является одной из стран, которая заинтересована прежде всего в экономических контактах с Россией», – отмечает Портников.

«Украинцам важно понимать, что никто не возьмет нас в ЕС просто так, что к защите своего права на вступление в объединение нужно готовиться, его важно защищать», – добавил он.

Кстати, глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу, который был одним из участников форума на Бледе, не согласился с заявлением Борута Пахора и отметил, что Турция заслуживает членства в ЕС. Администрация президента Словении была вынуждена реагировать на жесткую критику со стороны турецкого министра.

«С украинской стороны реакции на заявление Борута Пахора не поступало», – резюмирует Портников.