Кадровый хаос в ВСУ. У Зеленского задумали сломать систему управления армии

Приход нового военного руководства на фоне изменения общего политического фона в стране с самого начала вызывал много вопросов. И теперь их только добавилось.

Буквально на днях первый заместитель начальника Генерального штаба генерал-полковник Игорь Колесник дал огромное интервью для информационного агентства «АрміяInform», пишет военный эксперт Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

«Судя по масштабам, затронутым в статье, это явно не уровень Колесника, а как минимум самого начальника Генштаба, но, по всей видимости, Хомчак еще не готов говорить даже с собственными журналистами. Но оставим в стороне источник, попробуем хотя бы в первом приближении понять, какая именно реформа готовится в системе управления войсками», – пишет военный эксперт.

«А судя по всему, ломать советскую систему планируют основательно и что вызывает определенные опасения – очень быстро», – добавил он.

В статье четко обозначена дата окончания реформы Генерального штаба – конец 2020 г. То есть всего за год с лишком планируют кардинально перестроить всю систему управления и стратегического планирования.

«Причем подается это все под соусом перехода на западную систему – так называемую J-структуру. О таком переходе говорят уже как минимум последние два года», – подчеркивает Жирохов.

В американской терминологии буква J применяется для обозначения объединенного штаба (Joint), который включает в себя штабы вооруженных сил, авиации и флота. Причем такой штаб должен иметь стандартную структуру, которая включает девять управлений.

«При этом нельзя не отметить, что перечень задач и обязанностей сотрудников каждого управления описан в документе FM 101-5 Staff Organization and Operations, который, кстати, находится в открытом доступе», – отмечает Жирохов.

Какие-то элементы к лету 2019 г. стали внедряться – так, например, появилось управление военно-гражданского сотрудничества (CIMIC). В то же время часть органов военного управления явно не соответствовала западным стандартам и фактически сейчас существует в ВСУ некий симбиоз советской и западной моделей.

«Так, например, в структуре Генштаба ВСУ, которая размещена на сайте Министерства обороны, департаменту Главного управления разведки присвоено сокращение J2. Это соответствует структуре, применяемой в НАТО, но не отвечает содержанию – ГУР до сих пор находится в структуре Министерства обороны Украины», – отмечает Жирохов.

Однако такое неспешное продвижение реформы имеет важную особенность, о которой говорили наши военные последние годы – страна находится в состоянии войны и поэтому резкий слом системы может крайне негативно сказаться на управляемости не только группировки на Донбассе, но и вооруженных сил в целом.

«А теперь новое военно-политическое руководство поставило крайне амбициозный план – в очень короткий срок изменить буквально все. Но есть много замечаний. Например, отсутствие кадров – для того, чтобы подготовить толкового штабного генерала нужно очень много времени. И очень редко бывает такое, что боевой генерал за годы войны выросший с полковника до генерала, может освоить штабную премудрость. Тем более по натовским стандартам», – подчеркнул Жирохов.

«Мало того, генералов чисто украинской генерации в войсках не то, что мало, а очень мало – фактически их можно перечислить по пальцам одной руки. И можно смело говорить, что ни у кого из них нет западного штабного образования», – добавил он.

Фактически получается, что за всем этим фасадом реформ кроется простая перестановка кадров с переименованием должности, но с оставлением тех же функций.

«И да – это прекрасная ширма для избавления от неугодных генералов. Чего стоит, например, история с изгнанием с военной службы бывшего начальника Генерального штаба генерала Виктора Муженко. Если кто не обратил внимание, в указе президента написано – «в связи с проведением организационных мероприятий», – подчеркну жирохов.

Получается, что в ВСУ для человека с колоссальным боевым опытом образца 2014 и 2015 гг. просто не нашлось места в новой структуре.

«Получается, что мы снова будем набивать шишки и совершать ошибки, которые уже были проанализированы и учтены Муженко в своей работе? Думаю, не лишним будет напомнить, что этот опыт уникальный – тот же нынешний начальник Генштаба в своей копилке управления войсками имеет опыт только руководства армейской группировкой в не самой удачной операции ВСУ под Иловайском в августе 2014 г. После чего войсками он не руководил – не по советской, не по натовской методике», – отметил Жирохов.

«Никто не спорит, что изменения в армии уже назрели и перезрели. Но тут накладывается и другой фактор, о котором я уже упоминал, – ведущаяся война. Кремль явно не отказался от силового варианта решения «украинского вопроса» (чего стоит только постоянное усиление группировки на границах и в оккупированном Крыму) и поэтому за любыми решениями в военной сфере из-за границы следят очень тщательно», – добавил он.

Поэтому Украине очень важно выбрать темп реформ, который бы не повлиял на боеготовность армии в целом. А пока приход нового руководства как-то не очень положительный. Начиная от отказа от дальнейшего внедрения прогрессивной системы питания до приостановления закупок крайне необходимого вооружения и оборудования для армии.

«А сейчас к этому всему добавляется и кадровый хаос. Уже сегодня сняты с командования часть командиров бригад, произошли серьезные изменения и непосредственно в Генштабе – тех генералов, кого не уволили, ушли в запас сами. А есть еще те, кто ушел в большую политику», – подчеркнул Жирохов.

Пока все это можно списать на мутный период «междуцарствия». Однако, что будут делать «новые-старые» лица, когда впервые реально столкнутся с обострением на фронте, пока решительно непонятно. Единственно, что можно сказать в их оправдание, что они генералы мира, а не победы. Ведь политическое руководство страны с каждой трибуны заявляет, что война на Донбассе будет завершена до конца текущего года.

«А дальше, вполне вероятно, появится возможность заниматься штабной реформой. Глядишь в армии появится и «излишнее имущество» – не даром ведь уже анонсировано создание Директората по вопросам национальной безопасности и обороны в Офисе президента Украины, который, судя по всему, возглавит специалист по работе с таким имуществом – отставной полковник Иван Апаршин», – резюмирует Жирохов.