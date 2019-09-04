Захват власти в Украине. Закон о местных выборах, как инструмент государственного переворота

Изменение выборного законодательства и манипуляции с проведением туров выборов – основной способ изменения конституционного строя. Все это могут опробовать на досрочных выборах в Киеве, что бы «свалить» мэра Кличко.

Согласование правительства на увольнение Виталия Кличко с должности главы КГГА различными сторонами толкуется по-разному: как наступление на местное самоуправление, как неконституционный шаг или как справедливое наказание мэра. Но самое интересное, что будет дальше, пишет на страницах «Depo.Власть» Игорь Петренко.

«Сегодня новое правительство Гончарука поддержал решение об увольнении Виталия Кличко с должности председателя Киевской государственной администрации. Решение теперь за президентом Зеленским. Встречи с Джулиани не помогли», – сообщил бывший народный депутат Сергей Лещенко, у которого сложились хорошие отношения с новой властью.

Сам Кличко во время брифинга прямо обвинил власть в давлении на местное самоуправление. И назвал инициатора – глава Офиса президента Андрей Богдан.

«Против меня развернута кампания по дискредитации», – подчеркнул он. И пообещал бороться.

Итак, о чем может свидетельствовать это решение Кабинета министров.

Первое – в команде Зеленского относительно судьбы столичного главы взял гору Андрей Богдан (читайте – люди, которых считают связанными с Игорем Коломойским). Как правильно заметил Лещенко, Кличко не помогло покровительство адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани.

А это значит, что в перспективе взаимоотношений Банковой с Белым домом снова может появиться напряжение. До сих пор нет договоренности о дате встречи американского и украинского президентов, поэтому можно предположить, что после увольнения Кличко с должности главы КГГА такую встречу вообще отложат на потом. На очень далекое потом.

Следующее: согласие Кабмина на увольнение председателя горгосадминистрации, которого часто помещают на орбиту влияния «газовиков», можно рассматривать и как атаку на позиции этой группы. Причем – это уже похоже на объявление войны. Поэтому интересно будет посмотреть, насколько изменится риторика канала «Интер». И бросятся «газовики» защищать Кличко доступными им ресурсами. Которых у них хватает.

Третье – не менее интересно, кто станет главой КГГА. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, киевляне только выиграют, если мэра «усилить сильным главой администрации». Где возьмут такого главу? Поговаривали об Александре Ткаченко, но он возглавил комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, поэтому забирать его с этой должности и переводить в КГГА будет как-то некрасиво.

Называли фамилию Андрея Холодова, бизнесмена и кума Оксаны Марченко, жены кума Путина Виктора Медведчука. Сейчас он депутат «Слуги народа», прошел по списку под 22-м номером. Такой кадровый ход сразу истолкуют как дружбу Зеленского с Медведчуком.

В СМИ также писали, что в кресло руководителя исполкома Киевсовета могут посадить депутата Киевсовета Илью Сагайдака, который пошел в открытую оппозицию к мэру. Впрочем, по киевскими кулуарах распространяется информация, что определенные круги в окружении президента лоббируют его назначения секретарем Киевсовета, а не главой КГГА.

Мол, именно из-за подобных рисков для мэра городской совет взял длительную паузу в своих заседаниях. 2 августа Кличко подписал распоряжение о созыве депутатов 12 сентября. Однако пока неизвестно ни о повестке дня этого заседания, ни о том, состоится ли оно вообще. Ведь с очень высокой вероятностью оно станет антикличковским.

Впрочем, вернемся к должности главы горгосадминистрации. Прежде всего это должна быть фигура, которая не только пользуется полной поддержкой Банковой, но и имеет «яйца» воевать с Кличко и его аппаратом. Напомним, ни одно решение Киевсовета без подписи столичного главы к исполнению не принимается, поэтому назначенцу придется либо идти напролом, нарушая закон, или как-то договариваться с Кличко.

Правда, может быть и другой вариант – создавать постоянные конфликты в Киевсовете и мэрии, которые в конечном итоге оправдают в глазах киевлян потребность досрочной перезагрузки столичной власти. Для создания конфликтов нужны не «яйца», а медийность, умение работать в кадре.

И какой бы из этих вариантов не выбрали на Банковой, становится понятным, что там выкопали топор войны. Но сделав это, нужно иметь перспективный план. Для рядовых киевлян ничего не говорят имена Столара и других лиц, дружбу с которыми приписывают Кличко. Зато много говорит имя человека, которого выставят против него в случае досрочных выборов. И вот здесь начинается самое интересное.

Потому что если проводить перевыборы Киевсовета, тогда надо менять закон о местных выборах. Ныне действующий закон, в котором кандидаты одновременно привязаны и к округу, и к партии, не дал Кличко возможности получить полностью контролируемое большинство. Оно у него было, но пришлось договариваться с разными группами влияния.

Есть такие группы и в «Слуге народа», поэтому инициаторы войны с Кличко, очевидно, планируют создать под «своего» мэра и полностью подконтрольное ему большинство. Поэтому не исключено, что закон о местных выборах изменят.

Депутатов будут избирать или по полностью пропорциональной системе без привязки к округам, или же наоборот – вернутся к чистой мажоритарке на местных выборах. Под тем соусом, что городами должны управлять хозяйственники, а не политики. Добавим, хозяйственники будут правильно подобраны.

Еще одна проблема – выборы мэров в два тура. Эту норму считают прогрессивной, однако в случае, если Кличко сразится в поединке со ставленником Зе-команды, еще не факт, что этот ставленник победит.

Поэтому очень вероятно, что норму о двухтуровости отменят. Ну, а дальше подключат лояльные медиа, НАБУ, ГБР, Генпрокуратуру, чтобы Кличко подошел к избирательной кампании максимально дискредитированным и слабым. Или, как вариант, согласился на капитуляцию. С последующей почетной ссылкой за пределы страны.