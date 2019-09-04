Борьба за Киев. Что ожидает Зеленского после увольнения Кличко

Кабинет Министров подписал представление на увольнение Виталия Кличко с поста главы Киевской горадминистрации, но это лишь начало пути, который может привести к полной потере власти нынешним киевским мэром.

Как заявил премьер Алексей Гончарук, на своем втором заседании новый Кабинет Министров направил президенту представление об увольнении мэра столицы. О планах сделать это сразу же после формирования нового правительства было известно давно, ведь конфликт по линии Кличко-Зеленский продолжается еще с весны, пишет на страницах «Деловой Столицы» Денис Сарбей.

Этот конфликт перешел в активную фазу летом, когда глава Офиса президента Андрей Богдан взялся «дожимать» мэра столицы Виталия Кличко до увольнения, найдя для этого одни юридические аргументы и отбросив при этом другие и намекнув, что градоначальник может лишиться обоих своих постов.

Основанием для увольнения Кличко с должности главы КГГА Богдан считает ст. 117 Конституциии ст.8 закона о местном самоуправлении, в которых, в частности, говорится, что главы местных администраций назначаются на срок полномочий президента, который прошел еще в мае текущего года.

Напоминания о решении Конституционного суда от 2003 г., в котором четко говорится, что президент должен назначать избранного мэра Киева главой Киевской городской государственной администрации, глава ОП стразу отмел.

«Это решение Конституционного суда 2003 г. После этого этот закон был неоднократно изменен. И это решение КС 2003 г. не имеет никакого отношения к закону о местных выборах и закону о городе-герое, столице Украины Киеве в редакции 2019 г.», – заявил он.

То есть у Зеленского окончательно решили пойти по «варианту Черновецкого». Напомним, на момент разделения должностей мэра и главы КГГА в 2010 г., проведенного командой Януковича, Черновецкий был обложен уголовными делами против себя и своего ближайшего окружения, после чего «космическому» мэру не оставалось ничего другого, кроме как перестать сопротивляться и добровольно отдать город ставленнику Януковича на должности главы КГГА Александру Попову, а потом и вовсе уехать из страны от греха подальше.

Естественно, пока у президента не могут предъявить мэру столицы ничего, кроме «мостового» дела, недавно открытого НАБУ и вскользь упомянутого Богданом на пресс-конференции, но ведь лиха беда начало. Продолжением темы коррупции в Киеве при Кличко стало и заявление главы ОП о трех «смотрящих» столицы в Киевсовете, которые якобы даже предлагали ему 20 млн долларов за спокойствие мэра Киева. Другими словами, «копать» под Кличко у Зеленского стали еще основательней.

«Мэр Виталий Кличко подтвердил мне, что действительно он не контролирует Киевский совет, есть два-три смотрящих, которые имеют определенные группы депутатов, – и если он не будет находить с ними компромиссы, у него не будет большинства в Киевсовете, а значит, он не будет эффективным мэром», – сказал Богдан, и добавил к этому, что один из «смотрящих» уже и к нему обращался и предлагал «пилить» бюджет Киева, но с условием – глава КГГА должен остаться на своем месте.

Выйти из ситуации двоевластия в столице у Зеленского могут, договорившись о низложении мэра с депутатами Киевсовета, которых, как заявил Богдан, контролирует не Кличко, а некие «смотрящие», что ему якобы подтвердил сам Кличко.

Тем не менее без боя оставлять свою должность Кличко не собирается. Еще 31 июля он на своей странице в Facebook сообщил о своей встрече в Нью-Йорке с Руди Джулиани – личным адвокатом президента США Дональда Трампа. Фактически это стало ответом на начатую командой Владимира Зеленского попытку снять Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации.

Но проблема Зеленского в том, что Кличко – не Черновецкий. Благодаря своему шикарному боксерскому бэкграунду Виталий Кличко имеет множество влиятельных друзей по всему миру. За последние пять лет, когда Кличко занимает пост мэра украинской столицы, эти связи не ослабли, а упрочились.

Одним из давних друзей Виталия Кличко как раз и является Руди Джулиани, который восемь лет – с 1994-го по 2001-й – был мэром Нью-Йорка. И как только у Виталия возникли проблемы, Руди взялся помочь их решить.

«По приглашению моего старого друга и одного из самых авторитетных мэров мира Руди Джулиани встретился с ним в Нью-Йорке. Обсудили ситуацию в Украине, перспективы дальнейшего сотрудничества США и Украины. И, конечно же, затронули тему важности развития местного самоуправления», – сообщил Виталий. И добавил: «Договорились, что в следующий раз встречаемся с Руди в Киеве».

Что именно Джулиани уже узнал от Кличко, можно только догадываться. Похоже, что свою линию защиты Кличко построил на контрударах против Богдана, пока что не трогая лично Зеленского. Кстати, Джулиани и раньше не жаловал Богдана, записав его во враги США. 30 июля Кличко в ответ на выпады Богдана даже записал видеоблог, в котором охарактеризовал руководителя президентского офиса крайне нелестно.

«Я убежден: если власть будут представлять такие лживые непрофессионалы, как Андрей Богдан, – о каких новых стандартах в политике можно говорить? Какие-то сплетни, безосновательная ложь… А также – манипулирование законами и Конституцией. И на все это смотрит вся Украина и наши международные партнеры. Разве это уровень руководства офиса главы государства?» – заявил Кличко.

Из этих слов можно понять, между прочим, что для Кличко и его влиятельных друзей в мировой политике будет достаточной сатисфакцией, если Зеленский, который, кстати, очень хочет встретиться с Трампом, уволит Богдана.

А влиятельные друзья у Кличко не только в США, но и в Германии. 26 июля мэр Киева имел достаточно длительный телефонный разговор с министром обороны Германии, главой ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Главной темой разговора, опять же, была попытка команды Зеленского уничтожить местное самоуправление в Киеве.

Известно и о давней дружбе Кличко с канцлером Германии Ангелой Меркель. И эта дружба «перешла по наследству» к преемнице Меркель на посту главы ХДС.

Кличко по приглашению Меркель лично присутствовал на съезде ХДС в Гамбурге 7-8 декабря прошлого года, на котором Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана новой руководительницей ХДС. В январе 2019-го Кличко имел встречу с Крамп-Карренбауэр на форуме в Давосе. Там они обсуждали, чего ждать после выборов в Украине.

И вот теперь, когда в реальность воплощаются худшие ожидания, Кличко задействует свои контакты в Германии и США, чтобы поломать планы команды Зеленского «взять Киев» без проведения местных выборов.

Назначив условного «Ткаченко» главой КГГА, у президента столкнутся с тем, что у Кличко останется реальная власть в Киеве, ведь без его подписи не будет действовать ни один документ горсовета или местной администрации, то есть в Киеве установится двоевластие.

Естественно, оставлять в покое Кличко никто не собирается. Более того, заявления Богдана о неком разговоре со «смотрящими», у которых якобы настоящая власть в Киевсовете, говорят о том, что договориться о низложении Кличко в Киевраде не будет такой уж большой проблемой для Зе-команды.

По закону о местном самоуправлении для этого нужны две трети от состава горсовета, в котором сейчас большинство у БПП и «Едности», из которых уже начали разбегаться депутаты. Судя по всему, вариант с низложением Кличко через горсовет рассматривают как приоритетный, так как у президента считают, что местные выборы не могут состоятся без принятия соответствующего законодательства.

Если же договориться с большинством Киевсовета не удастся, у президента вполне могут поменять свою точку зрения, форсировав выборы в столице. После победы на всех столичных мажоритарных округах кандидатов от «Слуги народа» сомнений в том, что собрать большинство в столичном горсовете для Зекоманды – не большая проблема, практически не остается.