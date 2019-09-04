Запас прочности Украины. К чему приведу игры в законотворчество Рады?

Монокоалиция «Слуги народа» лихо приступила к законотворческой деятельности, но такая «бешеная работа» таит в себе ряд угроз.

Легкость, с которой депутаты Верховной Рады отменили собственную неприкосновенность напомнила эпизод из фильма «Социальная сеть». Когда актер Джесси Айзенберг, игравший Марка Цукерберга в ответ на вопрос «А как мы запустим Facebook», ответил: «Очень просто». И нажал на клавишу «Enter», пишет на страницах «Фокуса» журналист и публицист Андрей Капустин.

Так и Верховная Рада. Нажала на 337 кнопок (что характерно, зеленого цвета) и решила проблему на которой спекулировало не одно поколение народных избранников.

«И теперь мы в ожидании 1 января 2020 года (когда лафа для наших избранников закончится) будем осваивать новый политический термин под названием «парламентский индемнитет», – пишет журналист.

После этого нардепы смогут безнаказанно заниматься лишь политической деятельностью. Т.е. свободно выступать и голосовать.

«Во всем остальном – от перехода улицы в неположенном месте и вождения автомобиля в нетрезвом виде до крышевания криминальных схем и распила бюджетных средств – будут отвечать по всей строгости закона. Как и те, кто их избрал», – подчеркнул Капустин.

Причем, все это будет происходить без нынешней громоздкой процедуры в виде представления генпрокурора на привлечение депутата к уголовной ответственности, согласования в парламентских комитетах, внесения вопроса в повестку дня и последующего непредсказуемого голосования. Которое почти всегда проходило под прикрытием круговой поруки. Измазавшей все созывы Верховной Рады «как копоть».

«С одной стороны, это вне всяких сомнений явный прорыв. Ибо схема железобетонной защиты депутатским мандатом криминально-бизнесовых схем давно стала привычной частью государственного бытия, а совокупный капитал «лучших представителей» народных избранников в десятки миллионов раз превышал доходы самого народа», – отметил Капустин.

«Поскольку в депутатах побывал практически весь состав украинского списка Forbes», – добавил он.

И в этой «пищевой цепочке» была задействована вся вертикаль власти, начиная с президента и заканчивая председателями сельсоветов, которые «инструктировали» учителей, фельдшеров и почтальонов насчет поддержки «правильного» кандидата.

«Не вызывал особых нареканий и тот факт, что составление предвыборных списков партий-блоков или нарезка округов под конкретных мажоритарщиков превратились в свой доходный бизнес. Поскольку попадание в проходную часть проходной политсилы стоило не один миллион долларов США», – подчеркнул Капустин.

И снятие неприкосновенности было возможно исключительно в том случае, когда «звено» вступало в конфликт с кем-то из самого высокого начальства.

«Как это было, скажем, с тем же Павлом Лазаренко, который вступил на тропу войны с Леонидом Кучмой. Или Александром Онищенко, который побил горшки с Петром Порошенко», – отметил Капуситин.

При этом за все 28 лет независимости ни один из подмандатных фигурантов очень громких коррупционных скандалов под суд так и не попал.

«Хотя ими можно было укомплектовать не один барак на зоне. (Его можно было бы назвать барак «Форбс», чтобы им не так обидно было)», – иронизирует Капустин.

С другой стороны существуют определенные риски того, что замена иммунитета индемнитетом может превратиться в инструмент давления на политических оппонентов со стороны власти.

«О чем не преминули заявить те же представители партии «Оппозиционная платформа «За жизнь» (ОПЗЖ), объявившие, что думают над обращением в Конституционный суд на предмет конституционности закона», – отмечает Капустин.

Поскольку Зеленский уже анонсировал для ОПЗЖ историю, которая, по его словам «очень плохо закончится».

«Хотя, с учетом того, что на сегодня команда Зеленского получила абсолютную власть в стране и монобольшинство в парламенте, лишить любого политического оппонента депутатской неприкосновенности не составило бы труда и без внесения изменений в Конституцию», – подчеркнул Капустин.

Так что пока можно говорить о молниеносном выполнении Зеленским предвыборных обещаний.

«Как это будет выглядеть на практике после нового года, будем посмотреть», – отмечает Капустин.

Пока же команде Зеленского важно помнить о том, что конец декабря – это не только приближение в Украине эпохи индемнитета. Но и 330-летие с момента принятия в Великобритании «Билля о правах» – документа, в котором были закреплены ограничения прав монарха в пользу высшего органа представительной власти. То есть парламента.

«О том, что сейчас происходит в Великобритании с парламентом и Борисом Джонсоном известно. То, что происходило с российским парламентом и другим Борисом – Ельциным в 1993-м помним».

Главное для «Бориса», который сейчас на украинском «царстве» помнить, что неприкосновенного запаса прочности своей власти не бывает. Какой бы прочной и абсолютной она не казалась.

«И от британского парламентаризма до нынешнего российского на самом деле всего один шаг. Дальше – пропасть…», – резюмирует Капустин.