Власть, деньги и тотальное лицемерие. Каким путем пойдет Зеленский?

Когда Владимир Путин в первый раз сел в президентское кресло – он ввел систему доплат. Неофициальных – чиновникам. Задача была проста, пишет Павел Казарин на страницах «Крым.Реалии»: отогнать бюрократический аппарат от олигархов.

«Путин первого срока продавал себя избирателю как человека, способного «навести порядок». Боролся с мятежной Чечней. Лишал олигархов доступа к медиаресурсам. Восстанавливал управляемость и контролируемость. Государство было слабым игроком – а Путин намеревался сделать его сильным. Вполне логичный шаг для человека, который следующие двадцать лет проведет во главе государственной вертикали», – пишет журналист.

Система доплат была нужна ему для решения этой задачи. В противном случае он был бы обречен на саботаж. Чиновника танцует тот, кто ему платит. Если ты не заполняешь вакуум – это делает кто-то еще.

«Это правило универсальное. Украина не исключение», – подчеркивает Казарин.

Украинцы два десятилетия живут в пространстве тотального лицемерия. Обыватель хочет, чтобы чиновники жили на прожиточный минимум. Политики боятся поднимать зарплаты в госсекторе. Депутаты делают вид, будто живут на одну зарплату. Хотя система неофициальных доплат существовала всегда. Деньги в конвертах получали большинство из тех, кто в силу должности мог торговать своей лояльностью. Исключения были – но, как и всегда, они лишь подтверждали правило.

«Бюрократия принадлежит тому, кто ей платит. И речь сейчас не только о депутатском корпусе. Речь о сотнях чиновников по всей стране, которые должны «имплементировать», «создавать» и «обеспечивать». Они делали вид, что живут на официальную зарплату. Мы делали вид, что верим в это. Любая попытка платить «рыночные» деньги приводила к «кейсу Коболева». Когда о зарплате главы «Нафтогаза» не говорил лишь ленивый», – подчеркнул Казарин.

Смена власти поменяла фамилии – но не правила игры.

«Владимир Зеленский может заставить парламент проголосовать за что угодно. Может отменять неприкосновенность, концентрировать силовые полномочия, расставлять на ключевых должностях доверенных людей. Но ключевой вопрос останется прежним: а кто будет платить чиновникам?», – отмечает Казарин.

Есть несколько вариантов.

Первый. Власть волевым решением поднимает зарплаты. Делает госслужбу привлекательной для тех, кто не хочет брать взятки. Объясняет избирателю, что несколько тысяч долларов – это адекватная компенсация для чиновника среднего уровня. Получает право на то, чтобы говорить о реальном изменении правил игры. Попутно – несет имиджевые издержки.

Второй. Власть сохраняет систему доплат в конвертах. Выстраивает схемы в госкомпаниях, на таможне или в налоговой – без которых невозможно обеспечить нужное количество «кэша». Или договаривается с финансово-промышленными группами о совместном управлении госаппаратом.

Третий. Власть не делает ничего. Позволяет олигархам и дальше приватизировать госаппарат. Борется со следствиями, а не с причиной. Ритуально арестовывает коррупционеров, на место которых неизбежно приходят другие коррупционеры. Эта ситуация неизбежна – финансовая подушка безопасности, позволяющая не оглядываться на официальную зарплату, есть далеко не у всех, кто готов сегодня инвестировать свои знания и опыт в отладку госмашины.

«Любые законопроекты новой власти не отменят зарплатный вопрос. Потому что именно от него зависит то, кто, в конечном счете, приватизирует страну», – отметил Казарин.

Варианта три. Финансово-промышленные группы. Персональная вертикаль Владимира Зеленского. Или общество – если новая власть наберется смелости сломать систему тотального лицемерия.

«И если мы не увидим решения – это будет значить, что оно уже принято», – резюмирует Казарин.