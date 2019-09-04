Посыльный Зеленского в Кремль. Роль Хорошковского в Офисе президента

Главной задачей Хорошковского будет выстраивание политических и экономических связей между Киевом и Москвой в обход Медведчука.

Из сообщений СМИ стало известно, что команда Владимира Зеленского пополнилась Валерием Хорошковским. Он получил кабинет в Офисе президента и теперь дожидается, когда в выделенном ему помещении закончится ремонт. Эта новость важна по двум причинам: Хорошковский и Зеленский знакомы очень давно, при этом Хорошковский является крупнейшим совладельцем телеканала «Интер», пишет Юрий Вишневский на страницах «Деловой Столицы».

Эта троица – «Интер», Хорошковский и Зеленский – впервые стала единым целым 14 лет назад. В августе 2005 г. Хорошковский получил контроль над «Интером» (после того, как в июне неожиданно умер во время пребывания за границей Игорь Плужников, владевший каналом с момента его основания в октябре 1996 г.) и вскоре возглавил его набсовет. В том же году на «Интере» стартовало телешоу «Вечерний квартал», автором, режиссером и ведущим актером которого был Зеленский.

В конце 2010 г. Зеленский был назначен генеральным продюсером телеканала «Интер». Покинул эту должность в сентябре 2012 г., после чего Студия «Квартал 95» объявила о начале сотрудничества с телеканалом «1+1» Игоря Коломойского.

С тех пор много воды утекло, и в судьбе каждого из героев этой истории случилось немало резких поворотов. О том, что постигло Зеленского, знают все: он стал президентом. Но нелишне хотя бы вкратце напомнить события, которые пришлось пережить Хорошковскому и «Интеру».

Будучи владельцем «Интера», Хорошковский пытался активно участвовать в политике. В декабре 2006 г. получил пост первого зама секретаря СНБО. Там он пробыл полгода, а в декабре 2007 г. вновь влез во власть и на этот раз продержался там ровно пять лет, меняя патронов легко и непринужденно – Тимошенко, Ющенко, Янукович.

До января 2009 г. возглавлял Государственную таможенную службу, затем был первым замом председателя СБУ. В марте 2010 г. Янукович назначил его председателем СБУ, в январе 2012 г. – министром финансов, а в феврале – первым вице-премьером. В декабре 2012 г. Хорошковский подал в отставку и был уволен.

Конечно же, все эти политические зигзаги не могли не сказаться на «Интере». Впервые Хорошковский чуть не лишился своей медиагруппы из-за Тимошенко, которая испытывала к нему личную неприязнь из-за того, что он в ее конфликте с Ющенко перешел на сторону последнего. В марте 2009 г. она публично на заседании правительства охарактеризовала его словами «это напомаженное существо с маникюром и педикюром, с бриолином на волосах» и подчеркнула, что он и президент Виктор Ющенко – «одна компашка».

Телеведущий Евгений Киселев, который работал на «Интере» в 2009-2016 гг., позже вспоминал: «Тимошенко в бытность премьер-министром положила глаз на «Интер». Об этом мне лично открыто говорил Андрей Портнов, который тогда работал на Юлию Владимировну и придумал юридическую схему, как отобрать «Интер» у тогдашних собственников и передать новым».

Тимошенко реализовать эту задумку не успела, но схема Портнова не была забыта, тем более что ее автор после президентских выборов обосновался в администрации Януковича. Как вспоминал тот же Киселев, у Хорошковского был личный конфликт с Азаровым, они жили в правительстве словно кошка с собакой.

Конфликт обрел такие формы, что «Интер» каждый день критиковал Азарова и в хвост и в гриву. По информации Киселева, в какой-то момент Хорошковского предупредили: «Валерий Иванович, будешь продолжать – отберем канал. У Портнова все документы готовы».

Эта угроза действительно была реализована после того, как Хорошковский выразил несогласие с повторным назначением Азарова на должность главы правительства. В день, когда Хорошковский объявил об отставке с поста первого вице-премьера, были назначены налоговые проверки нескольких структур, которые образуют собой канал «Интер».

Источники в окружении Хорошковского утверждали, что получить телеактив стремилась «семья» Януковича: «Ему нарисовали схему, как в течение двух недель он потеряет актив».

Ввиду перспективы лишиться канала без каких-либо компенсаций Хорошковский предпочел продать его своему другу Фирташу, который добивался этого еще с 2007 г. Возможно, «семья» Януковича и Фирташ сыграли перед владельцем «Интера» в плохого и хорошего полицейского, но Фирташ хотя бы пообещал заплатить деньги. Уже 1 февраля 2013 г. было объявлено, что DF Group приобрела 100% Inter Media Group, исходя из оценочной стоимости $2,5 млрд.

Впрочем, на самом деле Хорошковский продал не 100% своей медиагруппы. В апреле 2016 г. «Интер» раскрыл свою структуру собственности. Оказалось, что Дмитрий Фирташ опосредованно владеет 36% телеканала, Сергей Левочкин – 9%, Валерий Хорошковский – 45%, а остальными 10% – Светлана Плужникова. Как свидетельствует информация на сайте канала, эта структура сохраняется до сих пор.

Это означает, что при желании у Хорошковского есть возможность вернуть себе контроль над каналом. Особенно, если у него есть желание вернуться в украинскую политику.

Покинув Украину в конце 2012 г., Хорошковский перебрался в Монако. Осенью 2014 г. он напомнил о себе украинцам, став вторым номером в списке партии Сергея Тигипко «Сильная Украина» на выборах в Верховную Раду. Та попытка оказалась неудачной (партия Тигипко набрала только 3,11%), и о Хорошковском опять забыли.

21 мая 2019 г., через месяц после победы Зеленского на президентских выборах, Хорошковский прилетел в Киев частным рейсом. Правда, его услуги в парламентской кампании не понадобились, но его опыт и связи (в Украине и особенно в России) на Банковой признаны полезными.

По сведениям из различных источников, сейчас согласовывается его должность: или советник президента, или заместитель руководителя президентского Офиса. Его главной задачей будет выстраивание политических и экономических связей между Киевом и Москвой в обход Медведчука. В этом заинтересованы и Игорь Коломойский, и Виктор Пинчук.

Что же касается «Интера», то вернет ли Хорошковский контроль над телеканалом – вопрос для Зеленского не самый важный. Более важно, чтобы канал занимал политическую позицию, лояльную к президенту, правительству и правящей партии.

Конечно, не исключено, что отношения между Зеленским и группой товарищей, включающей Левочкина, Медведчука, Портнова, перерастут в открытый конфликт. Возможно, что Хорошковского попросят оторвать от Медведчука Левочкина. Но сомнительно, чтобы Банковая могла рассчитывать на бойцовские качества Хорошковского – тот скорее спрячется в Монако.