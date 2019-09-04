Покорить Киев. Как у Зеленского намерены использовать децентрализацию против Кличко?

На Банковой не забыли о своем намерении сменить городскую власть в Киеве. Просто кавалерийский наскок не удался, и теперь для достижения цели ищут новые пути.

Виталию Кличко, Киевскому городскому главе и руководителю столичной госадминистрации (КГГА), пока удалось отстоять свои позиции от посягательств команды президента Зеленского. Говорят, не последнюю роль в этом сыграло вмешательство в ситуацию бывшего мэра Нью-Йорка, влиятельного человека в окружении американского президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани и кругов, стоящих за ним, пишет на страницах «Depo.Власть» Игорь Петренко.

После этого руководитель президентского офиса Андрей Богдан не проводит новых брифингов и не разоблачает предложения взятки от так и не названных им по именам «смотрящих» по Киеву. А общается по этому поводу со следователями Национального антикоррупционного бюро.

Вопроса смещения бывшего спортсмена с места в КГГА нет ни в повестке дня первых заседаний нового правительства, ни среди внесенных в Верховную Раду первоочередных законопроектов. Но это не означает, что Кличко можно расслабиться под осенним солнцем.

Наоборот: против него может сложиться коалиция в Киевсовете, которая способна или заблокировать работу горсовета, или существенно ослабить позиции мэра. Начало этого процесса прогнозируют уже в сентябре, на очередной сессии городского совета. С объявлением даты которой Виталий Владимирович, понимая риски, не спешит.

Впрочем, неожиданно проблемы для него могут прийти с другой стороны. Планы своей политсилы раскрыл заместитель председателя фракции «Слуги народа» в парламенте, бывший глава избирательного штаба «Слуги» Александр Корниенко. В интервью изданию «Цензор.нет» он озвучил важный тезис о том, что выборы в Киеве могут быть не внеочередными, а первыми – в случае, если в столице изменится административно-территориальное устройство.

О матчасти вопроса

Напомним основные законодательные нюансы, связанные с назначением местных выборов. Ст.141 Конституции Украины устанавливает 5-летний срок каденции местных советов. Таким же является срок полномочий сельского, поселкового, городского председателя, избранного на очередных выборах.

Согласно п.30 ст.85 Конституции, очередные и внеочередные выборы в органы местного самоуправления назначает Верховная Рада.

В упомянутой статье 141 Основного Закона установлены сроки проведения выборов: «Очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских глав проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий соответствующего совета или соответствующего председателя, избранных на очередных выборах».

Согласно этой конституционной норме, следующие очередные местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. Следовательно, даже если в каких-то территориальных единицах будут назначены досрочные выборы, то и там уже через год снова придется идти на очередные выборы.

Проведение внеочередных выборов местных советов предусмотрено пунктом 30 85-й статьи Конституции и законом Украины «О местных выборах». Причем речь может идти о таких выборах не по всей стране, а лишь в отдельных советах.

В п. 3 ст.14 закона «О местных выборах» выписаны основания для таких выборов: «Внеочередные местные выборы назначаются Верховной Радой Украины в случае досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым, областного, районного, городского, районного в городе, сельского, поселкового совета, сельского, поселкового, городского председателя, а также в других случаях, предусмотренных законами Украины «О местном самоуправлении в Украине», «О добровольном объединении территориальных общин».

Киев плюс Коцюбинское

Приближаемся к сути: в последнем случае, если говорить о законе «О добровольном объединении территориальных общин», речь идет о формировании новой объединенной территориальной общины (ОТО) или изменении границ района как основании для прекращения полномочий соответствующих советов и проведения новых (первых) выборов в этих территориальных единицах. Скорее всего, именно это имел в виду депутат парламента Корниенко, когда говорил не о преждевременных, а о первых выборах в Киеве.

Присоединят Коцюбинское, или введут районные советы, об этом чуть позже.

Какими же могут быть варианты реализации этого плана центральной власти? Во-первых, Киев может создать объединенную территориальную общину с одним из населенных пунктов, расположенных вблизи нынешних границ города.

Еще в 2017 году мэр Киева Виталий Кличко высказался в поддержку объединения ближайших населенных пунктов с Киевом. Но тогда он руководствовался другими аргументами – экономического характера. А сейчас в действие вступила политика.

Тем более что подвижки в этом направлении начались не сегодня. В сентябре 2018 года Киевсовет без согласия поселкового совета Коцюбинского, Ирпенского горсовета и Киевского облсовета проголосовал за обращение к Верховной Раде о присоединении к столице поселка Коцюбинское.

Этот населенный пункт сейчас административно относится к городу Ирпень, Киево-Святошинского района Киевской области, но расположен на территории Святошинского района города Киева. Жители его пользуются столичной инфраструктурой и преимущественно работают в столице.

На преграде присоединению сейчас стоит несогласие местных советов. Поэтому парламент не имеет оснований для рассмотрения обращений столичных депутатов. Но при новой политической конъюнктуре на соответствующие местные советы могут нажать, чтобы они дали «добро» на создание ОТО «Киев плюс Коцюбинское» или еще какие-то ближайшие населенные пункты (скажем, город Вишневое, жители которого собирают подписи за предложение поддержать присоединение к Киеву).

И когда будет создана Киевская объединенная территориальная община, тогда уже руками монобольшинства в парламенте можно будет дать «зеленый свет» проведению первых выборов в этой ОТО.

Возрадить районные советы Киева

Путь второй. Восстановление районных советов в Киеве. Система местного самоуправления в столице в свое время была принесена в жертву политическим раскладам, что поставило под вопрос доступность местного самоуправления для киевлян – один депутат Киевсовета должен заниматься 25-30 тысячами избирателей.

Районные советы в столице и их исполкомы были ликвидированы решением Киевсовета от 9 сентября 2010 года. В качестве основания отметили желание сэкономить средства городского бюджета. Вместо них создали райгосадминистрации.

Этому решению предшествовало принятие Верховной Радой 7 сентября 2010 года изменений в закон «О столице Украины – городе-герое Киеве» (относительно порядка образования районных советов). Парламент поддержал предложение Киевсовета относительно ликвидации районных советов в Киеве и позволил городским депутатам самостоятельно определяться относительно территориального устройства столицы.

Согласно этому закону, районные советы могут образовываться по решению территориальной общины города через проведение местного референдума или по решению Киевского городского совета. 17 февраля 2016 года Апелляционный административный суд фактически отсрочил выборы в райсоветы в Киеве на неопределенный срок.

Проекты решений о восстановлении райсоветов регулярно вносятся в Киевсовет, но пока не находят поддержки у депутатов. Поэтому вопросы управления районами столицы пока остаются нерешенными.

Но когда расстановка сил на Крещатике, 26 изменится не в пользу Кличко, решение о восстановлении райсоветов подадут не как повод для выборов, а как восстановление справедливой системы управления городом.

Изменить границы районов Киева

Вариант третий: изменение границ районов. Киевсовет, согласно своим полномочиям, может изменять пределы 10 нынешних городских районов. Согласно упомянутым выше нормам законодательства, изменение границ районов (их объединение, присоединение) может быть основанием для прекращения полномочий советов, действовавших на соответствующих территориях, и проведения новых (первых) выборов в реформированных территориальных единицах.

Напоследок вспомним еще одну важную для понимания перспектив пребывания в кресле нынешнего Киевского городского председателя вещь, сказанную в том же интервью Александром Корниенко. Он не исключил создания института префектов, которые будут помогать президенту реализовывать его полномочия на местах. Как вариант – в качестве замены государственной администрации.

Принципиально важно здесь то, что у префекта «обязательно должна быть функция приостановления решений местных властей». Если этот план будет реализован, то противостояние с сильным префектом в Киеве либо вырастит из Виталия Кличко действительно мощного политического бойца, либо лишит мэра рычагов реального влияния на процессы в городе и сделает его лишь церемониальной фигурой.

На что он вряд ли сгодится. Какой из описанных вариантов будет реализован – покажут ближайшие недели. В любом случае, в битве за столицу сейчас – не финал, а лишь перегруппировка сил.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что нельзя относиться к Киеву унифицировано, просто как к одной из многих территориальных общин. Он имеет уникальный статус. В статье 133 Конституции записано, что Киев вместе с областями входит в состав Украины. Фактически он прописан в теле Основного Закона как отдельный город-регион вместе с Севастополем.

В той же статье указано, что города Киев и Севастополь имеют специальный статус, который определяется законами Украины. Для Киева это закон «О столице Украины – городе-герое Киеве», напоминает народный депутат Украины VI созыва, кандидат юридических наук, юрист организации «Право на защиту» Элина Шишкина. И прежде всего этим законом должна руководствоваться государственная власть в своих действиях в отношении городского самоуправления столицы.

По ее мнению, основания и механизм образования объединенной территориальной общины, к составу которой может принадлежать Киев, являются отдельной правовой коллизией, которая требует дополнительного изучения.

Признавать же Киев новой ОТО на основании присоединения к нему какого-либо населенного пункта представляется экспертам своеобразным решением, которое напоминает о вердикте Конституционного суда, который в декабре 2003 года назвал второй президентский срок Леонида Кучмы первым и предоставил ему право в третий раз баллотироваться в президенты. Более логичным шагом экспертам видится восстановление районных советов в городе. Сделать это, согласно закону о столице, напоминаем, имеет право Киевсовет до дня очередных выборов.

Привлекают внимание опрошенные изданием эксперты и к еще одному важному моменту. Любое решение – о расширении границ столицы, возобновлении районных в городе советов или об изменении границ городских районов – потребует голосования депутатского корпуса Киевсовета и подписи городского головы. Будут ли голоса – зависит от того, будет ли существовать в дальнейшем в городском совете лояльное к Виталию Кличко большинство.

Другой вопрос, подпишется ли сам мэр под фактическим согласием пойти на досрочные выборы. С одной стороны, он сам предполагал такую вероятность. Но с другой – Банковая уже говорит не с таких жестких позиций, в качестве возможных сроков местных выборов звучат весна или лето 2020 года, а их предпосылкой называется завершение админреформы в стране в целом.