Близок конец серого кардинала? Медведчук рискует защищая неприкосновенность

Рада практически единогласно проголосовала за изменения в Конституцию, лишив нардепов неприкосновенности, против народных ожиданий пошла только «Оппоплатформа», явно сработав в «минус» себе.

За законопроект №7203, в первом чтении одобренный еще предыдущим созывом парламента, проголосовали 373 парламентария. Абсолютную поддержку инициатива получила среди членов фракции «Слуга народа» (252), также проголосовали «за» 33 внефракционных нардепа, 24 представителя «Европейской солидарности», 23 члена фракции «Батьківщина», 22 голоса «за» дала депутатская группа «За майбутнє», во фракции «Голос» поддержали инициативу 19 нардепов, пишет на страницах «Деловой Столицы» Денис Сарбей.

Как видим, за исключением фракции ОПЗЖ, которая в полном составе не проголосовала за снятие неприкосновенности, все остальные народные избранники поддержали изменения в Конституцию с невиданным доселе единодушием. Трое воздержавшихся от «ЕС» и по одному не проголосовавшему от «Голоса», «Батьківщини» и внефракционных картину не слишком испортили.

Таким образом, с 1 января 2020 г. народные депутаты Украины утратят юридическую неприкосновенность.

Сразу же после принятого под овации, аплодисменты и всеобщее ликование решения все проголосовавшие за него нардепы и партии усиленно начали пиариться, заявляя об эпохальности этого события. В чем же «эпохальность» снятия депутатского иммунитета?

Дело в том, что сегодня закончилась история, продолжавшаяся чуть ли 20 лет. О снятии неприкосновенности с народных избранников впервые заговорили еще в конце 90-х, во время президентства Леонида Кучмы. В 2000 г. этот вопрос вместе с сокращением количества парламентариев выносился на референдум, получив впечатляющую поддержку избирателей. Однако результаты того референдума так и не были претворены в жизнь.

После этого снятие неприкосновенности перекочевало в предвыборные программы чуть ли не всех главных политсил. Снять неприкосновенность обещали и «Наша Украина», и «Батьківщина», не отставала от них даже Партия регионов. Однако, когда дело приближалось к реализации, оказывалось, что и голосов для внесения изменений в Конституцию недостает, да и желания лишать себя иммунитета у парламентариев не так уж и много. Украинцы же забывали об этой теме – до следующих выборов.

Такая ситуация длилась вплоть до последних выборов, на которых отменить неприкосновенность пообещали и в «Слуге народа», и в других партиях, прошедших в парламент. Что же подтолкнуло нардепов закрыть тему, которой манипулировали на всех выборах, прошедших в Украине за последние 20 лет?

Ответ на это вопрос достаточно прост. Впечатляющая победа Зеленского на президентских выборах и рекордный результат его партии на досрочных парламентских сделали популизм не просто трендом, а обязательным условием политического существования в современной Украине. Не даром Зеленский лично пришел в парламент проконтролировать голосование, несколько раз подчеркнув, что отмену неприкосновенности поддерживает 90% избирателей.

И если раньше невыполнение обещаний политиками еще можно было списать на объективные трудности, понимая, что за тебя все равно проголосуют «свои» на следующих выборах, то победа Зеленского наглядно показала, что игнорирование народных чаяний – путь в политическое небытие. Так что не голосовать за снятие неприкосновенности никто просто не мог. Слишком раскрученной оказалась эта тема в народных массах и слишком острым стало противопоставление простых людей и неприкосновенной элиты.

При этом важно понимать, что на самом деле, значение депутатской неприкосновенности и эпохальность сегодняшнего голосования сильно преувеличено. По сути, настоящий иммунитет украинской политической элите обеспечивают деньги, связи и влияние, а не формальная юридическая неприкосновенность.

Доказательством этому может служить то, что Рада достаточно оперативно и не единожды снимала неприкосновенность с депутатов, когда для этого были основания. Дела Мосийчука, Розенбалата, Полякова. Мартыненко и Новинского до сих пор на слуху, а их фигуранты – на свободе, ведь обвинение так и не смогло доказать совершение кем-то из них преступлений.

Да и отсутствие иммунитета для министров и других высокопоставленных чиновников ничуть не уменьшало их элитарность, возможности и статус. Не даром неприкосновенные нардепы всегда радостно отказывались от мандата и неприкосновенности ради должности в исполнительной власти.

Да, теперь народным депутатам без иммунитета станет жить несколько сложнее и тревожнее, но слишком сильно их положение и статус не поменялись. А вот повод для самопиара сегодняшнее голосование дало прекрасный. Дескать, мы исполнили давнюю мечту украинского народа и сами себя уровняли с простыми тружениками.

Вразрез с чаяниями избирателей пошла только «Оппоплатформа» во главе с Виктором Медведчуком, неубедительно мотивировав свое неголосование за снятие иммунитета открытыми против ее представителей уголовными делами, которых якобы может стать еще больше. Мало того, в ОПЗЖ пошли еще дальше, пообещав обжаловать решение Рады в Конституционном суде.

Действительно ли лишение неприкосновенности создает для депутатов от ОПЗЖ новые опасности стать жертвами политических преследований со стороны новой власти? Вряд ли, ведь к уголовной ответственности нардепов экс-«регионалов» привлекали и при президенте Порошенко, что все равно не закончилось ни одним обвинительным приговором. Скорее всего, главным мотивом ОПЗЖ было желание и дальше быть единственной настоящей и принципиальной оппозицией новой власти.

Однако такая принципиальность может стоить партии Медведчука-Бойко-Рабиновича достаточно дорого. Экс-«регионалы» из ОПЗЖ, хоть и получили второе место на парламентских выборах, уже далеко не так мощны, как породившая их Партия регионов. Зеленский и «Слуга народа» откусили от старого «сине-белого» электората очень приличный кусок, но в ОПЗЖ, видимо, предпочитают этого не замечать, ничего не меняя в своей риторике и продолжая эксплуатировать старые проверенные темы русского языка, дружбы с Россией и крепких хозяйственников.

Если так пойдет и дальше, то сегодняшний отказ голосовать за отмену неприкосновенности может стать началом последней фазы постепенного заката Партии регионов. Более тонко чувствующие конъюнктуру современного избирателя, «слуги народа» будут и дальше постепенно отбирать пророссийский электорат у экс-«регионалов», ведь они уже сейчас выглядят не менее успешными «миротворцами» и восстановителями братских отношений с Россией, при этом объективно находясь «ближе к народу», чем «зажравшиеся старые политики».

В таких условиях ОПЗЖ на протяжении этой каденции может оказаться совсем на обочине политической жизни и уже никогда не претендовать на даже небольшую часть власти в стране.