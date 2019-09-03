Очередная «победа» Зеленского. Чем обернется снятие неприкосновенности с депутатов?

Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность с 2020 года. За принятие законопроекта №7203 об отмене депутатской неприкосновенности в целом проголосовали 373 депутата при минимально необходимых 300. Что стоит за обеспечением «равенство граждан перед законом», пишет на свое странице в Facebook политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук.

«Я мог бы занять теоретическую позицию и встать на защиту депутатской неприкосновенности. Рассказать о разделении властей, независимости законодательной власти, наличии элементов депутатской неприкосновенности в большинстве демократических стран, но не буду. Не вижу смысла защищать этот институт», – пишет эксперт.

Во-первых, в условиях однопартийного большинства, у которого есть свои генпрокурор, президент и правительство, неприкосновенность становится фикцией.

Во-вторых, при таком количестве различных нарушений решение о ее снятии может быть отменено в любой момент через Конституционный Суд. Не завтра, конечно.

«Мой прогноз – депутатской неприкосновенности не будет за всю каденцию Зеленского. И это полностью отражает статус Верховной Рады как принтера законов», – отмечает Олещук.

В-третьих, неприкосновенность денег и политической конъюнктуры никто не отменит. Пока что. И независимые суды пока что – утопия. Кому надо, тот может «порешать».

«Какое значение имеет отмена неприкосновенности? Зеленский победил благодаря продуманному пиару. Очевидно, он сам понимает его значимость. И его окружение – тоже», – подчеркивает Олещук.

Я би міг зайняти теоретичну позицію і стати на захист депутатської недоторканості. Розказати про поділ влади, про… Geplaatst door Петро Олещук op Dinsdag 3 september 2019

Эта отмена – блестящая пиар-акция. Благодаря ей в ответ на вопрос о выполнении предвыборных обещаний можно будет с полгода заявлять: «Ну, неприкосновенность мы уже сняли…».

На этом фоне несколько теряются реальные, наиболее дискуссионные задачи правительства Гончарука: большая приватизация и рынок земли. Да, главное не поездки на самокатах и не обещания роста на 40% за 5 лет (посчитайте, сколько составит ежегодный рост), а именно это.

«Ну и лично я относительно неприкосновенности депутатов жалеть не буду. Сняли – молодцы. Теперь, очевидно, ничто не помешает Рябошапке выполнить собственную задачу о еженедельных «посадках», – резюмирует Олещук.